Embajada de EE. UU. felicita a El Salvador tras completar nuevas evaluaciones con el Fondo Monetario Internacional

Un representante firma un documento de cooperación financiera del Fondo Monetario Internacional en presencia de las banderas de El Salvador y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó públicamente al gobierno salvadoreño tras la conclusión de la segunda y tercera revisión de su acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La representación diplomática norteamericana destacó que el sólido desempeño de la economía local y la implementación de reformas estructurales generan certidumbre en los mercados, un factor clave para atraer mayores flujos de inversión extranjera directa al país centroamericano.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento se produjo en el marco de la aprobación técnica del organismo internacional, que habilitó un desembolso inmediato de unos 138 millones de dólares destinados a reforzar la estabilidad macroeconómica de la nación.

A través de una declaración difundida en sus canales oficiales, la sede diplomática en San Salvador celebró la culminación favorable de este proceso de evaluación multilateral. La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI valida los compromisos asumidos dentro del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Este mecanismo de crédito, pactado originalmente en febrero de 2025 por un período de 40 meses y un total aproximado de 1,400 millones de dólares, tiene como propósito acompañar la consolidación fiscal, fortalecer la liquidez bancaria y reconstruir las reservas financieras externas del Estado salvadoreño.

PUBLICIDAD

La culminación de las evaluaciones técnicas dio paso inmediato a la liberación de 101,96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente al desembolso de liquidez para las arcas públicas.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó al gobierno del país centroamericano tras la aprobación de la segunda y tercera revisión de su programa financiero con el FMI. (Foto: X/@USEmbassySV)

De acuerdo con el informe del organismo con sede en Washington, la actividad económica de El Salvador superó las proyecciones iniciales gracias a la mejora sostenida en las condiciones de seguridad ciudadana y la consecuente recuperación de la confianza de los inversionistas privados, lo cual ayudó a amortiguar los desequilibrios presupuestarios acumulados en ejercicios anteriores.

¿Qué significa para El Salvador este acuerdo?

Para las familias y las empresas salvadoreñas, el respaldo del FMI funciona como una carta de recomendación internacional que confirma que las cuentas del país están ordenadas.

PUBLICIDAD

Cuando una institución global de este peso aprueba el trabajo de un gobierno, genera confianza en los mercados y en los inversionistas extranjeros. Esa tranquilidad disminuye el peligro percibido sobre el país, lo que permite que tanto el Estado como los negocios locales consigan préstamos con intereses más bajos y en mejores condiciones.

Asimismo, la llegada de los 138 millones de dólares en efectivo ingresa sin intermediarios a las cuentas del Estado. Este dinero le da margen al gobierno para pagar sus deudas más urgentes y continuar sus proyectos diarios sin recurrir a créditos costosos ni recortar las obras públicas.

PUBLICIDAD

A cambio de este apoyo, el plan exige administrar el presupuesto con cuidado, evitar gastos innecesarios y mejorar la cobranza de impuestos, con la condición de mantener intactos los fondos destinados a combatir la pobreza y construir infraestructura social.

Un teléfono inteligente con una aplicación de finanzas digitales se ubica junto a un documento impreso sobre regulación macroeconómica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo del Bitcoin y las criptomonedas fue otro punto central en las conversaciones. Para otorgar el dinero, el organismo internacional solicitó que el Estado reduzca su presencia directa en este mercado. En respuesta, el gobierno entregó el control de la billetera digital Chivo a una empresa privada y prometió no volver a comprar Bitcoin con fondos públicos.

Aunque anteriormente no se alcanzaron las metas fijadas para la compra de monedas virtuales, los directivos del organismo aceptaron las correcciones presentadas por las autoridades salvadoreñas.

PUBLICIDAD

Para garantizar que los fondos continúen llegando en los próximos meses, el país se comprometió a realizar cambios en el sistema de pensiones y en el funcionamiento del sector público. Según explicó el primer subdirector del FMI, Dan Katz, cumplir estas promesas a tiempo resultará clave para mantener estable la economía, proteger el dinero de los bancos y lograr un crecimiento que beneficie a toda la sociedad.