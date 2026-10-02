Deportes

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Vitinha y otras figuras del seleccionado lusitano valoraron la labor de Jorge Jesus tras la victoria contra Dinamarca por Nations League

Vitinha, Nuno Mendes y Ramos, tres jugadores que respaldaron a Jorge Jesus tras la salida de Cristiano Ronaldo (Sebastian Elias Uth/Ritzau)
Vitinha, Nuno Mendes y Ramos, tres jugadores que respaldaron a Jorge Jesus tras la salida de Cristiano Ronaldo (Sebastian Elias Uth/Ritzau)
Guardar

La inesperada salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal en vísperas del partido ante Dinamarca que terminó con triunfo para los dirigidos por Jorge Jesus sigue aportando coletazos. El equipo respondió en la cancha y, luego de la victoria por Nations League en condición de visitante, sus compañeros respaldaron el trabajo de un entrenador ahora cuestionado por haberle marcado la cancha al astro lusitano.

Vitinha, autor de uno de los tantos, celebró la tercera victoria portuguesa y atribuyó la mejora del equipo al trabajo de Jorge Jesus, cuyo método, afirmó, ya se refleja en el rendimiento colectivo. El mediocampista consideró que el encuentro fue el mejor de los tres disputados por la selección en la Liga de Naciones: “El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Cuanto más tiempo tenemos con el entrenador, más asimilamos sus ideas, más dinámicos nos volvemos”. Al mismo tiempo, el mediocampista destacó la respuesta del plantel ante las dificultades del encuentro y el ambiente interno: “El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está más cerca”.

PUBLICIDAD

El futbolista del PSG remarcó que Portugal ya mostraba solidez defensiva, pero señaló una evolución en ataque: “Hoy también dimos un paso adelante en términos del lado ofensivo, y espero que continuemos así”. El seleccionador luso le asignó a Vitinha una función distinta en el mediocampo, con mayor libertad para ocupar posiciones ofensivas y participar en la construcción de las jugadas. Sobre esto, el propio jugador analizó: “Me da otras responsabilidades. Me permite tener más libertad, ocupar más zonas ofensivas, construir jugadas cuando necesito replegarme y siento que el equipo lo necesita”.

El festejo de Portugal en la victoria contra Dinamarca (EFE/EPA/PAULO NOVAIS)
El festejo de Portugal en la victoria contra Dinamarca (EFE/EPA/PAULO NOVAIS)

Nuno Mendes también fue complaciente para con el técnico al declarar que estaba “disfrutando mucho trabajando” con Jorge Jesus, “un entrenador que tiene muchas buenas ideas” para “sacar a relucir el talento que tenemos en el grupo”. Gonçalo Ramos, otro de los que anotó uno de los cuatro tantos, también ponderó al DT: “El nuevo entrenador también ayuda mucho. Tenemos ideas más claras, sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque, y eso se ha visto en nuestro juego de hoy, pero también en los últimos partidos”.

PUBLICIDAD

Por su parte, hubo otros futbolistas que fueron moderados a la hora de afrontar los micrófonos. Francisco Trincão admitió que “es difícil” para el equipo mantenerse al margen de las polémicas. Y se negó a dar más detalles sobre el asunto: “No quiero hablar de la situación porque respeto a todos”. En la misma sintonía, Renato Veiga comentó: “Soy muy cercano a Cris y él sabe el gran cariño que le tengo, pero me han pedido que no hable del tema”. Y se limitó a analizar sobre el triunfo ante los daneses: “Fue unaexperiencia muy bien ejecutada contra un rival muy difícil, en un terreno de juego muy complicado”.

La histórica número 7 de Ronaldo no quedó libre de uso ya que Rafael Leao, quien asegurar tener de ídolo a Cristiano desde su infancia, utilizó ese dorsal. “Es un asunto que no nos concierne. Hoy demostramos una vez más que somos un grupo. Sin duda, creo que él (Cristiano) está contento en casa con la victoria. Como compañero que se lleva bien con él, sé cómo es”. Y sentenció con otro elogio para Jorge Jesus: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero el entrenador nos ha preparado muy bien. En estos dos últimos partidos empezamos muy bien organizados y luego creamos ocasiones de gol”.

Los portugueses tienen puntaje perfecto transcurrida la primera ronda de su grupo compuesto por Noruega, Dinamarca y Gales, mientras que el próximo domingo recibirán a los de Erling Haaland en busca del boleto a cuartos de final de la Nations League (en la siguiente fecha FIFA de noviembre cerrarán la fase de grupos ante Dinamarca de local y Gales de visitante).

Temas Relacionados

VitinhaSelección PortugalJorge JesusPortugalNations League

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

El director técnico de la Albiceleste figura dentro del top ten de entrenadores mejores remunerados del planeta

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize se medirá con el Tatengue, desde las 21:30, en la Bombonera. Televisará ESPN Premium

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Tras el accidente en Bakú, que le costó 5 posiciones, el argentino de Alpine tuvo otra sanción de 10 lugares por el cambio de motor de combustión interna (ICE) y largará del fondo en su estreno en el Circuito Internacional de Sepang

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Lionel Messi aterrizó en Argentina con su familia para jugar su partido despedida de la Selección: ¿estará este sábado en el Monumental?

El rosarino desembarcó este viernes por la mañana en el país para afrontar su última función como Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín. Sin embargo, Scaloni lo había invitado a estar este sábado ante Burkina Faso

Lionel Messi aterrizó en Argentina con su familia para jugar su partido despedida de la Selección: ¿estará este sábado en el Monumental?

Tras quedar último y a casi 6 segundos del más rápido, Franco Colapinto explicó el plan de Alpine en Malasia por la penalización de 15 lugares

El argentino destinó los entrenamientos de Sepang a realizar simulaciones de carrera con tanques llenos, ya que sabe que en clasificación no tendrá chances de largar adelante

Tras quedar último y a casi 6 segundos del más rápido, Franco Colapinto explicó el plan de Alpine en Malasia por la penalización de 15 lugares

MALDITOS NERDS

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Shuhei Yoshida cree que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían durar varios años más

Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

La tercera entrega de ‘Comando Especial′ ya tiene director, guionistas y fecha de estreno en cines

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas: "Confiamos en que es la decisión correcta"

Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas: "Confiamos en que es la decisión correcta"

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

John Stuart Mill, filósofo inglés: “Los hombres malos no necesitan nada más para lograr sus fines que los hombres buenos miren y no hagan nada”

Por qué Hollywood abandonó a Venecia y Cannes, los festivales que durante una década fueron la puerta de entrada a los Oscar

El Salvador apuesta por una reacción ante Jamaica y “Bolillo” afirmó: “No somos tan malos como vimos”

Conciliación y mediación no son derechos fundamentales autónomos reitera Sala de lo Constitucional de El Salvador