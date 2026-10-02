Economía

Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron 21% en el arranque del acuerdo con el Mercosur

Pesca, carnes bovinas y cítricos lideraron el aumento, mientras otros complejos también marcaron máximos para el período

Mercosur, UE y Asia
Las exportaciones del complejo pesquero aumentaron un 93% respecto del promedio de los últimos tres años (Foto: Movant Connection)
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Durante el primer cuatrimestre de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, las exportaciones agroindustriales argentinas hacia el bloque europeo alcanzaron los USD 1.922 millones, lo que representa un incremento del 21% respecto del promedio registrado durante el mismo período de los últimos tres años.

El desempeño fue aún más significativo entre los productos que obtuvieron desgravaciones arancelarias a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. En este segmento, las exportaciones crecieron un 44% y representaron USD 372 millones adicionales respecto del promedio de los tres años anteriores.

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Los datos fueron procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, a partir de estadísticas del Indec, y muestran un crecimiento particularmente marcado en varios complejos productivos.

Entre los principales rubros, las exportaciones del complejo pesquero aumentaron un 93% respecto del promedio de los últimos tres años. Le siguieron el complejo bovino, con una suba del 50%, y el cítrico, con un incremento del 59%.

Flete internacional
Las exportaciones de productos con desgravación arancelaria crecieron 44%

También se registraron fuertes avances en cadenas de menor participación relativa dentro de la balanza exportadora. Las ventas de tabaco crecieron un 105%; las de ingredientes alimenticios, un 116%; las de ovinos, un 154%; las de apicultura, un 87%; y las de alimentos para animales, un 75%.

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Durante 2025, la Unión Europea fue el segundo destino, detrás de China, y aportó más de USD 6.000 millones a la balanza comercial.

Además, durante los últimos tres años la UE se consolidó como el principal destino de las exportaciones de diversos complejos productivos, entre ellos soja, pesca, maní, cítricos, ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovinos y equinos.

En otras cadenas también ocupa un lugar destacado: es el segundo destino para las exportaciones de los complejos bovino, girasol y apicultura.

Los acuerdos con Japón y Singapur

Por otro lado, recientemente Japón abrió su mercado de carne vacuna a la Argentina por primera vez en 20 años luego de un proceso de negociación iniciado en 2024. Según la especialista en comercio exterior Yanina Lojo, la apertura representa una posibilidad para diversificar destinos y reducir la dependencia de China, que concentró el 59,7% del volumen exportado en lo que va del año. También permitiría avanzar en productos de mayor valor agregado, como la lengua bovina.

Mercado jopones
Japón abrió su mercado de carne vacuna a la Argentina por primera vez en 20 años (Revista Chacra)

Cabe destacar en ese sentido que el mercado japonés importó en 2025 unas 496.000 toneladas de carne bovina fresca, refrigerada y congelada, por USD 3.117 millones. Australia concentró el 50% de esas compras, seguida por Estados Unidos, con el 36%; Canadá, con el 5%; y Nueva Zelanda, con el 4%.

Además, semanas atrás el Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.819, mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur.

Al respecto, desde CIARA- CEC remarcaron: “El acuerdo entre Mercosur y Singapur es un acuerdo de libre comercio es clave para las exportaciones agroindustriales argentinas porque es el hub logístico del Sudeste Asiático”.

“Es un Estado puerto y, por lo tanto, sus derechos de importación son muy bajos. La Argentina ya tenía exportaciones hacia ese mercado, por lo que ahora celebra la consolidación de un esquema que lleva a cero esos derechos de importación, particularmente para productos como los cereales —especialmente el maíz— y la harina de soja”, indicaron.

“Dado que es un país con un territorio reducido y una población relativamente pequeña, no prevemos un aumento significativo de la demanda interna. Sin embargo, sí esperamos un flujo continuo y constante de mercaderías hacia Singapur, dado que actualmente es un importante puerto logístico y un centro de distribución hacia todo el Sudeste Asiático”, agregaron.

El secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun, destacó en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado el “alto nivel institucional” de este tipo de convenios y que, sobre todo, servirá “para poder negociar con japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”.

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