Un juez concede una orden temporal contra Halle Berry por presunto maltrato a su hijo; así respondió la actriz

Un juez de Los Ángeles concedió una orden de restricción temporal a Olivier Martinez contra Halle Berry tras acusaciones de presunto maltrato físico hacia su hijo Maceo. (REUTERS/Jack Taylor)

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Olivier Martinez obtuvo una orden de restricción temporal contra Halle Berry que también cubrió a su hijo Maceo, de 12 años, luego de acusar a la actriz de presunto maltrato físico contra el menor. Un juez del condado de Los Ángeles concedió la solicitud el 1 de octubre, según expedientes judiciales consultados por People.

La resolución modificó de forma temporal el régimen de convivencia para mantener la comunicación entre Berry y Maceo. La actriz podrá ver a su hijo los lunes, martes, sábados y domingos, de 10:00 a 20:00.

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El juez rechazó la petición para supervisar la sobriedad de Berry al considerar que había información insuficiente para imponer esa medida. La orden permanecerá vigente hasta una audiencia programada para finales de ese mes.

En esa audiencia, un juez determinará si la restricción temporal deberá convertirse en permanente. Martinez presentó la petición bajo el argumento de que buscaba proteger el bienestar y la seguridad del menor.

El régimen de convivencia temporal permite a Halle Berry ver a su hijo cuatro días a la semana entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Las acusaciones de Olivier Martinez y la respuesta de Halle Berry

En su solicitud del 1 de octubre, Martinez afirmó que Berry le habría causado “angustia emocional y mental” debido al presunto abuso físico de Maceo. También sostuvo que la actriz lo habría tomado del cuello y habría intentado asfixiarlo durante un incidente.

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El actor aseguró que habría existido una serie de episodios en los últimos años, incluidos presuntos ataques físicos contra su hijo y abuso verbal y emocional hacia él. Esas acusaciones no fueron establecidas como hechos en la orden judicial temporal.

La abogada de Berry, Marina Beck, calificó la solicitud de Martinez como “totalmente carente de fundamento y deliberadamente engañosa” en un comunicado compartido con People. “Decir que esta presentación carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa se queda corto”, señaló Beck.

Beck añadió que Berry no permitiría que la situación la apartara de defender los intereses de Maceo y de brindarle el apoyo que necesita. La representante legal sostuvo que la actriz estaba “profundamente triste” por la acción de Martinez.

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Marina Beck, abogada de Halle Berry, calificó la solicitud de restricción como una acción sin fundamento y deliberadamente engañosa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, afirmó a People que la principal preocupación de su cliente era la salud, el bienestar y la seguridad del menor. También dijo que Martinez buscaba que la madre recibiera la ayuda que consideraba necesaria.

“Es un padre amoroso que ha tratado de hacer lo mejor que puede”, declaró Baghdaserians a People. “Nuestra preocupación principal ahora es una sola: proteger a este gran niño”.

El divorcio se finalizó en 2023 tras una disputa de ocho años

Berry y Martinez finalizaron su divorcio en 2023, después de una disputa de ocho años. Como parte del acuerdo, Berry fue obligada a pagar 8,000 dólares mensuales de manutención infantil a Martinez.

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El acuerdo también estableció un pago adicional equivalente a 4.3% de cualquier ingreso que Berry reciba por encima de USD 2 millones.