El Salvador

El Salvador implementará una hoja de ruta hasta 2030 para proteger los recursos naturales de sus parques recreativos

La estrategia, prevista para el último tramo de 2026, incorporará acciones ambientales, económicas y de turismo social con visitantes, comerciantes y comunidades cercanas para prevenir daños a los ecosistemas locales

Fiestas Agostinas, vacaciones en El Salvador, Puerta del Diablo, Parque Recreativo Apulo
Diversos espacios de la red cuentan con la certificación Family Friendly de ONU Turismo./(Secretaría de Prensa)
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El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) implementará una hoja de ruta de sostenibilidad hasta 2030 para proteger los recursos naturales de su red de parques, que al cierre de septiembre recibió a más de 3.5 millones de visitantes. El 95% de esa afluencia correspondió a turistas nacionales, según informó la presidenta de la institución, Eny Aguiñada, en la entrevista AM de Canal 10.

La estrategia comenzará en el último tramo de 2026 y abarcará medidas ambientales, económicas y de turismo social. La funcionaria señaló que el plan buscará involucrar a visitantes, comerciantes y comunidades cercanas a los espacios recreativos administrados por el ISTU, con acciones de prevención y cuidado de los ecosistemas.

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Tenemos que tener desde ya el cuidado de nuestros recursos naturales”, afirmó Aguiñada. La presidenta del ISTU explicó que varios de los parques cuentan con biodiversidad de flora y fauna, además de fuentes de agua que abastecen las piscinas de los centros acuáticos. “En la mayoría de nuestros parques acuáticos se llenan las piscinas por nacimientos de agua”, detalló.

Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, explicó que la red de parques estatales recibió a más de 3.5 millones de visitantes al cierre de septiembre, con un noventa y cinco por ciento de afluencia nacional./ (Entrevista AM)
Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, explicó que la red de parques estatales recibió a más de 3.5 millones de visitantes al cierre de septiembre, con un noventa y cinco por ciento de afluencia nacional./ (Entrevista AM)

El objetivo de la entidad es definir medidas inmediatas y de mediano plazo para garantizar la conservación de esos recursos. “En un corto plazo de cuatro años, ya podamos tener acciones inmediatas y también acciones anticipadas de prevención”, sostuvo Aguiñada, quien llamó a los usuarios a respetar la flora, la fauna y las normas de limpieza en cada destino.

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La iniciativa se suma a un proceso de modernización de la infraestructura turística pública. De acuerdo con la titular del ISTU, el Gobierno salvadoreño ha invertido más de USD 20 millones en la remodelación e intervención integral de 18 espacios turísticos públicos durante los últimos siete años. La institución administra esa red de parques y ya intervino siete de ellos.

Aguiñada indicó que las obras no se limitan a la mejora física de las instalaciones. Los proyectos también incluyen reubicación de flora, incorporación de amenidades, mejoras en la atención al visitante y condiciones de accesibilidad e inclusión. Algunos parques cuentan con el sello Family Friendly, respaldado por ONU Turismo, que evalúa condiciones para niños, adultos mayores y personas con necesidades de accesibilidad.

Los nacimientos de agua naturales abastecen la mayoría de las piscinas en los centros acuáticos administrados por la institución./ (ISTU)
Los nacimientos de agua naturales abastecen la mayoría de las piscinas en los centros acuáticos administrados por la institución./ (ISTU)

La funcionaria señaló que la recuperación de los espacios recreativos también busca impulsar la economía de las comunidades cercanas. El ISTU procura que las contrataciones de personal se concentren en las zonas aledañas a los parques, mientras que los comercios internos suelen estar a cargo de emprendedores locales. “A medida que la institución va mejorando en infraestructura, llegan más visitantes y eso implica tener que contratar más personal”, afirmó.

Entre los proyectos en curso, Aguiñada destacó la segunda etapa del Parque Recreativo Costa del Sol, en el sector del estero de Jaltepeque. La obra incluirá piscinas infantiles, ranchos, áreas deportivas y una conexión con el estero para actividades recreativas. La institución prevé inaugurar ese sector a mediados de 2027. Desde la apertura de la primera etapa, en el área de playa, el parque recibe más de 50 mil personas por mes, según la presidenta del ISTU.

Mientras que el Parque Recreativo Apulo, reabierto durante Semana Santa, registra entre 55 mil y 60 mil visitantes mensuales. El espacio dispone de piscinas, áreas infantiles, enfermería, sala de lactancia, comercios y actividades en el lago de Ilopango. En San Miguel, el parque Altos de la Cueva cerrará de forma temporal a finales de 2026 para iniciar una reconstrucción prevista para el primer trimestre de 2027.

La segunda etapa del parque recreativo Costa del Sol abrirá a mediados de 2027 con piscinas infantiles y conexión con el estero de Jaltepeque. /(ISTU)
La segunda etapa del parque recreativo Costa del Sol abrirá a mediados de 2027 con piscinas infantiles y conexión con el estero de Jaltepeque. /(ISTU)

La presidenta del ISTU también anunció la Feria del Jocote en el Parque Natural Cerro Verde, programada para el 10 y 11 de octubre. La actividad reunirá a más de 40 emprendedores y tendrá una capacidad de 5 mil personas por día, con el fin de respetar la carga permitida en el área natural. “Cuidemos lo nuestro, cuidemos lo que tenemos”, expresó Aguiñada al resumir el llamado institucional para mantener en buen estado los espacios recreativos y que el crecimiento turístico avance junto con la protección de los parques.

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