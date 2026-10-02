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Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

El director técnico de la Albiceleste figura dentro del top ten de entrenadores mejores remunerados del planeta

Nueve entrenadores de fútbol vestidos de traje sentados a una mesa de madera ante una pantalla con una gráfica y texto.
Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Luis de la Fuente, Jorge Jesús, Zinedine Zidane, Xavi y Lionel Scaloni encabezan el ranking de los técnicos mejores pagados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El salario de los entrenadores de selecciones nacionales quedaron bajo la lupa tras la publicación de un ranking de los técnicos mejor remunerados del fútbol internacional, en el que el argentino Lionel Scaloni aparece entre los nombres con ingresos más altos, aunque lejos de los primeros puestos.

La nómina difundida por el diario alemán Bild ubica al italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, como el técnico de selección con el mayor salario anual. El ex director técnico de Real Madrid percibiría cerca de 10 millones de euros por temporada, de acuerdo con las estimaciones publicadas por el medio.

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El segundo lugar corresponde a Jürgen Klopp, quien asumió como entrenador de Alemania con un contrato hasta 2030. El alemán cobraría unos 7 millones de euros anuales, una cifra que lo convertiría en el seleccionador mejor pago de la historia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

En esa lista, Scaloni figura por debajo de los principales nombres de Europa y América del Norte. El entrenador campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendría un ingreso de 2,3 millones de euros al año, según las cifras atribuidas por el rotativo alemán al ranking de los salarios de los entrenadores nacionales. De esta manera, el oriundo de Pujato se ubica en el noveno lugar.

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El dato toma relevancia por el recorrido del argentino al frente del combinado albiceleste. Bajo su conducción, Argentina ganó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.

Lionel Scaloni figura en el noveno lugar como de los entrenadores mejores pagados (REUTERS/Rodrigo Valle)
Lionel Scaloni figura en el noveno lugar como de los entrenadores mejores pagados (REUTERS/Rodrigo Valle)

Ancelotti llegó al seleccionado brasileño en mayo de 2025, después de finalizar su ciclo en Real Madrid. La publicación alemana calculó que su remuneración anual en Brasil alcanza los 10 millones de euros, apenas por debajo de los ingresos que habría tenido durante su última etapa en el club español.

Detrás del italiano aparece Klopp, cuya llegada al seleccionado alemán se produjo después de la salida de Julian Nagelsmann. Según el diario, el ex entrenador de Liverpool y Borussia Dortmund aceptó una reducción respecto de otros contratos de su carrera, aunque su sueldo en Alemania se mantiene entre los más elevados del fútbol de selecciones. El técnico alemán habría percibido cerca de 12 millones de euros en su cargo ejecutivo dentro de Red Bull. Durante su última etapa en Liverpool, en tanto, su salario base habría rondado los 18 millones de euros por temporada.

No obstante, el rotativo sostiene que Klopp conserva acuerdos comerciales con tres patrocinadores personales. Esos contratos se mantendrían fuera de su remuneración como entrenador de la selección alemana.

Mauricio Pochettino ocupa el tercer lugar del ranking (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)
Mauricio Pochettino ocupa el tercer lugar del ranking (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)

El tercer puesto del ranking es para el argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, con un ingreso estimado en 6,8 millones de euros anuales. El técnico santafesino quedó apenas por debajo de Klopp y por delante de Thomas Tuchel, quien dirige a Inglaterra y cobraría unos 6 millones de euros por temporada.

Luis de la Fuente ocupa el quinto escalón con un salario de 5 millones. El diario alemán sostiene que el entrenador español percibía cerca de 2 millones antes de la conquista del Mundial, resultado que habría derivado en una mejora de su contrato.

El listado exhibe diferencias marcadas entre las principales federaciones. Mientras Ancelotti, Klopp, Pochettino y Tuchel superan los 6 millones de euros anuales, otros entrenadores de selecciones que participan en la Liga de Naciones de la UEFA aparecen con cifras mucho menores. El serbio Veljko Paunovic, director técnico de Serbia, tendría un salario anual de 650.000 euros. El griego Ivan Jovanovic, responsable de Grecia, percibiría cerca de 900.000 euros.

En el medio, en el séptimo lugar, aparece el francés Zinedine Zidane, que percibiría 3,6 millones tras asumir la conducción de Francia en lugar de su compatriota Didier Deschamps, que fue campeón en Rusia 2018, segundo en Qatar 2022 y semifinalista en la última Copa del Mundo.

De acuerdo a Bild, Zizou cobraba 12 millones de euros por temporada durante su etapa como entrenador de Real Madrid. En Francia, su salario bajaría considerablemente. Jorge Jesus también habría dejado un contrato superior en Al-Nassr, donde percibía unos 12 millones de euros, para recibir un tercio al frente del conjunto portugués.

También supera a Scaloni el español Xavi Hernández, recientemente nombrado como seleccionador de Países Bajos, con un sueldo estimado en 3 millones de euros por año.

El ranking de los seleccionadores mejores pagos del planeta:

1- Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros

2- Jürgen Klopp (Alemania): 7 millones de euros

3- Mauricio Pochettino (EE. UU.) 6.8 millones de euros

4- Thomas Tuchel (Inglaterra): 6 millones de euros

5- Luis de la Fuente (España): 5 millones de euros

6- Jorge Jesús (Portugal): 4 millones de euros

7- Zinedine Zidane (Francia): 3.6 millones de euros

8 Xavi (Países Bajos): 3 millones de euros

9- Lionel Scaloni (Argentina): 2.3 millones de euros

10- Ralf Rangnick (Austria): 2 millones de euros

11- Ivan Jovanovic (Grecia): 900 000 euros

12 Veljko Paunovic (Serbia): 650 000 euros

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