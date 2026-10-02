Costa Rica reunirá a especialistas de la región para debatir cómo la inteligencia artificial está transformando la educación

El I Congreso Regional de Calidad Educativa e Inteligencia Artificial se realizará del 7 al 9 de octubre de 2026 en San José. Crédito: Universidad Fidélitas

Guardar

Costa Rica será sede del I Congreso Regional de Calidad Educativa e Inteligencia Artificial, un encuentro que reunirá a docentes, estudiantes y especialistas de la región para analizar cómo las nuevas tecnologías están modificando la manera en que se enseña, se aprende y se evalúa.

La actividad se desarrollará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 en el campus de Universidad Fidélitas, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, y contará también con una modalidad virtual para quienes no puedan asistir presencialmente.

PUBLICIDAD

El congreso es organizado por Grupo KOB en alianza con las carreras de Educación de Universidad Fidélitas y busca abrir un espacio de discusión sobre uno de los cambios más acelerados que atraviesa actualmente el sistema educativo: la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en aulas, procesos de aprendizaje y mecanismos de evaluación.

La expansión de estas tecnologías ha planteado nuevas oportunidades, pero también interrogantes sobre la calidad de los procesos educativos, el papel de los docentes, la actualización curricular y la posibilidad de que las brechas digitales existentes se profundicen.

Uno de los ejes centrales del encuentro será precisamente el análisis de la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, con énfasis en las herramientas que ya están siendo utilizadas por estudiantes y profesores y en la manera en que pueden incorporarse a los procesos educativos sin perder de vista los objetivos pedagógicos.

PUBLICIDAD

El programa contempla además discusiones relacionadas con emprendimiento en educación y marca personal docente, un tema que busca analizar cómo cambia la proyección profesional del educador en un entorno cada vez más digital.

Otro de los componentes será el vínculo entre currículo, evaluación y propósito, ante un escenario en el que las herramientas de IA pueden producir textos, resolver problemas, resumir contenidos y generar materiales en pocos segundos.

Esta realidad obliga a replantear algunas formas tradicionales de evaluación y a discutir cuáles competencias deberían desarrollar los estudiantes en un contexto en el que el acceso a información y generación automática de contenidos es cada vez mayor.

PUBLICIDAD

El encuentro analizará cómo la inteligencia artificial está modificando los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El docente ante un escenario educativo diferente

Uno de los principales debates del congreso estará relacionado con el papel del profesorado.

La disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial para estudiantes y docentes ha acelerado una conversación sobre las competencias que deberán fortalecer los educadores y sobre la manera en que pueden integrar estas tecnologías sin convertirlas simplemente en sustitutos de los procesos de aprendizaje.

Emilia Gazel, rectora de Universidad Fidélitas, señaló que la discusión no puede limitarse únicamente a aprender a utilizar nuevas plataformas o aplicaciones.

“La incorporación de inteligencia artificial en las aulas plantea desafíos que van más allá de aprender a utilizar nuevas herramientas. Aspectos como la evaluación, el diseño curricular, las competencias docentes, la inclusión y la calidad de los procesos de aprendizaje forman parte de una conversación que ya está transformando la educación”, afirmó Gazel.

PUBLICIDAD

El congreso también dedicará espacio a la inclusión y el acceso digital, ante el riesgo de que la transformación tecnológica no avance al mismo ritmo para todos los estudiantes.

El acceso desigual a computadoras, conectividad, plataformas digitales y formación tecnológica continúa siendo uno de los desafíos que acompañan la modernización de los sistemas educativos.

Por esa razón, el encuentro analizará cómo incorporar innovación sin ampliar las diferencias entre centros educativos, comunidades y estudiantes con distintos niveles de acceso a tecnología.

Otro de los ejes será la calidad educativa sostenible, enfocada en determinar de qué manera las innovaciones pueden traducirse en mejoras de largo plazo y no únicamente en la adopción temporal de herramientas tecnológicas.

PUBLICIDAD

La discusión pretende abordar cómo medir los resultados de estas transformaciones y cuáles criterios deben utilizarse para determinar si una tecnología realmente está mejorando el aprendizaje.

Emilia Gazel, rectora de UFidélitas, señaló que el impacto de la IA alcanza áreas como currículo, evaluación, competencias docentes e inclusión. Crédito: Universidad Fidélitas

Tres días de actividades presenciales y virtuales

El I Congreso Regional de Calidad Educativa e Inteligencia Artificial tendrá una duración de tres días y contará con actividades presenciales y virtuales.

La inversión para participar en el congreso presencial completo será de ₡65,100 (USD 142), con el impuesto al valor agregado incluido.

Para estudiantes nacionales o extranjeros, el costo será de ₡18,600 (USD 40), mientras que los estudiantes pertenecientes a universidades patrocinadoras podrán participar por ₡12,500 (USD 28)

En el caso de quienes opten por la modalidad virtual durante los tres días, la inversión será de ₡30,225 (USD 66)

El encuentro se desarrolla en momentos en que instituciones educativas de distintos niveles enfrentan el desafío de establecer reglas, metodologías y criterios sobre el uso de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Mientras algunas herramientas permiten personalizar procesos de aprendizaje, agilizar tareas administrativas y generar nuevos recursos educativos, también existen debates sobre dependencia tecnológica, integridad académica, evaluación y acceso equitativo.

El congreso buscará precisamente colocar esos temas bajo análisis regional y promover el intercambio de experiencias entre profesionales vinculados con la educación.

La actividad se realizará en el campus de Universidad Fidélitas en San Pedro de Montes de Oca, y las inscripciones ya se encuentran habilitadas para las diferentes modalidades disponibles.