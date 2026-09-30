Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Isles Of Sea And Sky presenta su tráiler.

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El estudio Cicada Games lanzará Isles of Sea & Sky para Nintendo Switch el 8 de octubre, según anunció el desarrollador con sede en Kioto. La aventura de puzles estará disponible en formato digital mediante Nintendo eShop por 19,99 dólares, después de su debut para PC en mayo de 2024.

Una aventura abierta entre islas

Isles of Sea & Sky es una aventura de puzles con perspectiva cenital, es decir, presenta los escenarios desde arriba. El jugador controla a un náufrago que despierta en una isla desconocida sin recordar cómo llegó allí y debe recorrer diferentes territorios para reconstruir una historia rodeada de secretos.

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La exploración transcurre en un entorno oceánico formado por islas antiguas. En ellas aparecen rompecabezas basados principalmente en mover bloques, objetos ocultos, zonas secretas y elementos que pueden cobrar vida o ayudar al protagonista. El juego también incorpora poderes que amplían las opciones disponibles para resolver desafíos y acceder a nuevos sectores.

La historia gira alrededor de un mito de creación y se cuenta únicamente mediante imágenes, sin diálogos ni textos. Esta decisión hace que la narración dependa de los escenarios, las animaciones y los descubrimientos realizados durante el recorrido.

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Su presentación visual utiliza gráficos de inspiración retro, acompañados por una banda sonora ambiental. La propuesta combina ese tono sereno con desafíos opcionales y coleccionables, incluidas estrellas cuya obtención completa está planteada como una de las tareas más difíciles.

Puzles sin un recorrido obligatorio

La característica central de Isles of Sea & Sky es su estructura abierta y no lineal. Los rompecabezas no tienen que completarse siguiendo un orden determinado: si una solución resulta difícil, el jugador puede marcharse, explorar otra zona y regresar más tarde.

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Ese sistema evita que un único obstáculo bloquee necesariamente todo el progreso. Volver con una habilidad recién desbloqueada, un nuevo acompañante o una perspectiva distinta puede modificar la manera de abordar un escenario. Según la descripción oficial, algunos amigos encontrados durante el viaje llegan a cambiar las condiciones de los propios puzles.

Los controles están limitados a movimientos direccionales y las mecánicas fueron diseñadas para resultar accesibles a personas con distintos niveles de experiencia y capacidades físicas. Quienes tengan poca práctica con el género pueden concentrarse en el recorrido principal, mientras que los jugadores experimentados disponen de secretos, objetos coleccionables y desafíos de mayor complejidad.

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La libertad para entrar y salir de cada reto también separa al juego de las aventuras de puzles organizadas como una sucesión rígida de salas. Aquí es posible elegir qué isla visitar, qué problema intentar primero y cuándo retomar una zona pendiente. El avance surge de la combinación entre exploración, observación y las herramientas obtenidas durante el viaje.

Isles of Sea & Sky, de Cicada Games

Del financiamiento colectivo a Nintendo Switch

Isles of Sea & Sky nació como un proyecto financiado mediante Kickstarter. Su primera versión llegó a PC a través de Steam el 22 de mayo de 2024, por lo que el estreno en Nintendo Switch ampliará su disponibilidad a una consola más de un año después de ese lanzamiento inicial.

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Cicada Games publicará esta adaptación directamente en la tienda digital de Nintendo. Las fuentes del anuncio solo indican una distribución mediante Nintendo eShop y no mencionan una edición física.

La versión para Switch conservará la exploración libre, los controles direccionales, la narración sin texto y el sistema de poderes que abre nuevas posibilidades dentro de los rompecabezas. Su lanzamiento digital está fijado para el 8 de octubre a un precio de 19,99 dólares.

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