Política

Victoria Villarruel viajó a Madrid junto a senadores para asistir a un acto del rey Felipe VI

La vicepresidenta encabezó una delegación legislativa para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Qué agenda se discute

Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España
Victoria Villarruel y el saludo junto al rey de España, Felipe VI
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Ni Javier Milei, ni Victoria Villarruel están presentes en el país. Mientras el Presidente participa del Argentina Week” en París, la vicepresidenta viajó a Madrid como invitada para asistir al XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que encabezó el rey Felipe VI. Se trata de un un encuentro oficial junto a representantes legislativos de 22 países vinculados a la tradición hispánica.

Villarruel obtuvo su foto con el Rey de España, en el marco de la sesión inaugural que presidió el monarca en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados del estado ibérico. Lo hizo acompañada de una comitiva de legisladores plural e interpartidaria, integrada por los senadores Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (MOVERE Santa Cruz), Martín Goerling Lara (PRO) y la peronista Sandra Mendoza (Convicción Federal), miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano.

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Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España
Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España

La apertura de la jornada protocolar estuvo a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

Con Rollán hubo oportunidad para una reunión particular en la agenda diplomática de la vicepresidenta. En esa visita, que incluyó al resto de la delegación, se abordó “la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestros países, compartiendo experiencias y promoviendo una Iberoamérica unida, basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional”, deslizaron del entorno de la titular del Senado.

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Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España
La apertura de la sesión del foro. En la foto, los legisladores argentinos junto a Victoria Villarruel

A través del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, la diplomacia ibérica se plantea como objetivo abordar “los principales desafíos que atraviesa la comunidad iberoamericana”, con cuatro ejes de trabajo: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los parlamentos; las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación, la polarización y la desinformación; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria.

En el marco de esa pompa, Villarruel tenía previsto dar un discurso en el foro a las 8 AM, hora de Argentina. A fines de 2025, en una sesión preparatoria del foro, Villarruel presentó una visión propia sobre la inserción internacional de Argentina, y planteó la necesidad de que la región actúe basada en intereses comunes. “Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”, expresó.

Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España
La vista del hemiciclo español

Villarruel tiene una sensibilidad particular a estos mecanismos de política exterior del “soft powerespañol. Tras la ruptura política con el presidente Milei, la vicepresidenta le dio mayor impulso a una agenda propia vinculada a los valores tradicionales nacionales, entre ellos, la reivindicación de la hispanidad, que abraza desde hace años. En su discurso de diciembre pasado, consideró a la comunidad iberoamericana como una “civilización unida por su raíz cultural cristiana”, poniendo distancia de la narrativa oficial centrada en la pertenencia al “Occidente” político y económico, que suele enarbolar Milei.

Mientras tanto, la virtual acefalía ante la ausencia del presidente y vice es cubierta provisoriamente por quienes siguen en la línea sucesoria del poder político, prevista la Ley 20.972, que ordena la línea de reemplazo cuando ambos funcionarios no pueden ejercer la jefatura del Estado. Al frente del Poder Ejecutivo estará el senador libertario de San Luis, Bartolomé Abdala, cuya función se prolongará hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto que regrese el jefe del Estado desde el exterior.

No es la primera vez que el legislador puntano ocupa ese lugar. El antecedente más inmediato fue entre entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó también a España. Sí estrena el cargo provisional de vicepresidenta es la senadora peronista Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, quien se mostró jocosa en las redes sociales con dicha novedad.

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