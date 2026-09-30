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El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

La historia salta 12 años después de las películas y reúne nuevamente a las voces originales de la franquicia

Ser animado tiene sus ventajas. Que un yunque siga doliendo como en la vida real no es una de ellas. Acompaña a Ted en nuevas y desastrosas aventuras. (Universal )
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Peacock confirmó la fecha de estreno de Ted: The Animated Series y compartió un primer adelanto en video del regreso del oso de peluche más irreverente de la televisión. La producción llegará con ocho episodios disponibles desde diciembre, mientras que el resto de la temporada se emitirá durante 2027, según informó Variety.

La serie continúa la historia de John Bennett y su oso parlante doce años después de los sucesos narrados en las dos películas protagonizadas por Mark Wahlberg y Seth MacFarlane. De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama sigue a “John y su incondicional amigo Ted” mientras son “vecinos, ambos con familias propias y trabajos sin futuro”.

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“Estos dos entrañables fumones se alientan mutuamente en sus malas ideas sobre el matrimonio, la crianza y los desafíos de la vida adulta”, describe la premisa.

Ted: The Animated Series
La nueva serie mostrará a John y Ted convertidos en vecinos, cada uno con su propia familia y trabajos (Captura de video)

El teaser difundido muestra el reencuentro entre Ted y John en clave de comedia física. En la escena, Ted le asegura a su amigo que en el formato animado “pueden hacer lo que quieran sin consecuencias”, lo que lleva a John a intentar un salto hacia atrás que termina con su rostro estrellado contra el suelo. “Duele como en la vida real”, se queja el personaje tras el golpe.

La secuencia continúa cuando Ted presenta la nueva serie y un yunque cae sobre John. “Un yunque. Ah, se están divirtiendo. Esto va a ser divertido”, responde el oso mientras arrastra a su amigo fuera de cuadro, en una referencia directa al humor absurdo que caracterizó a las películas originales.

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El reparto original vuelve a prestar sus voces

Ted Serie
La primera película de Ted, estrenada en 2012, recaudó cerca de 550 millones de dólares en todo el mundo (Créditos: Universal Pictures)

MacFarlane repite como la voz de Ted en inglés y además figura como creador y productor ejecutivo del proyecto. Wahlberg regresa como John Bennett, mientras que Amanda Seyfried y Jessica Barth retoman sus papeles como Samantha y Tami-Lynn, respectivamente. El elenco se completa con dos incorporaciones: Kyle Mooney dará voz a un nuevo personaje llamado Apollo, y Liz Richman interpretará a Ruth.

MacFarlane había adelantado meses atrás su satisfacción con el trabajo vocal del elenco. “Muchas veces las estrellas que trabajan frente a cámara no se traducen bien al doblaje porque no tienen sus rostros fabulosos para lucir. Pero este grupo realmente nos dejó a todos encantados”, declaró el creador en entrevista con The Wrap. Sobre Wahlberg en particular, agregó: “Con solo dos palabras que salen de su boca sabés que es Mark y supo cómo elevar un poco su actuación para el medio animado”.

La serie animada está creada junto a Paul Corrigan y Brad Walsh, quienes también ejercen como showrunners y productores ejecutivos. Ambos ya habían trabajado con MacFarlane en la serie precuela de Ted, que Peacock emitió durante dos temporadas y que exploraba los años de juventud del personaje.

Ted - La Serie portada
MacFarlane había descartado meses atrás una tercera temporada de la precuela en imagen real por sus altos costos de producción. (Photo by: PEACOCK)

MacFarlane descartó en marzo una tercera temporada de esa serie, debido a los altos costos de producción, que según estimaciones citadas por The Wrap oscilaban entre 8 y 10 millones de dólares por episodio. Sobre los showrunners de ambos proyectos, el creador destacó: “Vienen de ‘Modern Family’ con su pila de Emmys. Así que fueron una buena elección para hacer esto”.

La animación de la nueva serie está a cargo de Rough Draft Studios, mientras que la producción ejecutiva reúne a Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark, Aimee Carlson y Claudia Katz.

Ted: la serie animada, estará disponible en Latinoamérica por Universal+ el 18 de diciembre.

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