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Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

La película llegará a los cines el 11 de agosto de 2028 y comenzará a rodarse en Europa durante los primeros meses de 2027

Jennifer Lawrence se sometió a una estricta dieta para "Red Sparrow". (Captura de video)
Jennifer Lawrence se sometió a una estricta dieta para "Red Sparrow". (Captura de video)
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Jennifer Lawrence protagonizará The Flood, el thriller de ciencia ficción que Zach Cregger escribirá, dirigirá y producirá para New Line y Warner Bros.. La película se rodará en Europa durante los primeros meses de 2027 y llegará a los cines el 11 de agosto de 2028, después de que el proyecto cambiara de estudio durante su etapa de desarrollo.

Una señal, un artefacto y un papel sin confirmar

La historia seguirá a una capitana del espacio profundo y su tripulación durante la investigación de una señal críptica procedente de un planeta lejano. Allí descubrirán un artefacto alienígena capaz de alterar el tiempo, la realidad y la cordura, mientras intentan comprender una amenaza que desafía sus conocimientos.

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Aunque Lawrence ya está confirmada como protagonista, el nombre de su personaje todavía no fue anunciado oficialmente. Los primeros reportes indican que podría interpretar a Elena Voss, la capitana situada en el centro del misterio, pero New Line mantiene bajo reserva ese dato y la identidad del resto del reparto.

La premisa permitirá a Cregger trasladar al terreno de la ciencia ficción los cambios de perspectiva y revelaciones que marcaron sus anteriores películas de terror. El director parte de una idea original y también estará involucrado en la producción, por lo que mantendrá el control creativo desde el guion hasta el rodaje.

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The Flood representará el regreso de Lawrence a la ciencia ficción espacial doce años después de Passengers, película que coprotagonizó con Chris Pratt. A diferencia de aquel drama sobre dos pasajeros que despiertan antes de tiempo durante un viaje interestelar, el nuevo proyecto estará centrado en una expedición, una señal desconocida y los efectos psicológicos de un hallazgo alienígena.

Del desarrollo en Netflix al regreso con Warner Bros.

The Flood estuvo inicialmente en desarrollo dentro de Netflix, pero quedó fuera de los planes de la plataforma. New Line adquirió entonces el proyecto y lo incorporó a su calendario cinematográfico, con distribución de Warner Bros. y una fecha de estreno fijada con más de un año de anticipación respecto del inicio previsto del rodaje.

Amblin Entertainment participará en la producción junto con Roy Lee y Miri Yoon, de Vertigo Entertainment. Lee y Yoon ya colaboraron con Cregger, mientras que la incorporación de Amblin suma a la película un estudio con experiencia en relatos de ciencia ficción, criaturas y aventuras de gran escala.

El largometraje será el siguiente trabajo de Cregger después de Resident Evil, su adaptación de la saga de videojuegos de Capcom, que superó los 200 millones de dólares en la taquilla mundial según la información disponible. También prolongará su relación con Warner Bros. después de Weapons, estrenada en 2025.

Weapons recaudó 270 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto inferior a 40 millones. La película obtuvo además el Óscar a mejor actriz de reparto para Amy Madigan, quien interpretó a la tía Gladys, responsable dentro de la historia de la desaparición nocturna de una clase entera de niños. Cregger había iniciado su trayectoria como director de terror con Barbarian en 2022.

En declaraciones recientes, el cineasta celebró el reencuentro con el equipo del estudio y destacó la incorporación de su protagonista. “Jennifer es única y estoy enormemente ilusionado por verla en este papel”, afirmó. Los responsables de Warner Bros., Mike De Luca y Pam Abdy, también señalaron que la película fue concebida para colocar a Lawrence en el centro de la historia.

Zach Cregger, director of the upcoming film "Resident Evil," speaks during Sony Pictures Entertainment presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 13, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Zach Cregger, director of the upcoming film "Resident Evil," speaks during Sony Pictures Entertainment presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 13, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El calendario de Jennifer Lawrence antes de 2028

Lawrence ganó el Óscar por El lado bueno de las cosas y alcanzó una audiencia global como Katniss Everdeen en Los juegos del hambre. También interpretó a Mystique en varias entregas cinematográficas de X-Men, una franquicia que la mantuvo vinculada durante años a producciones de fantasía y ciencia ficción.

Entre sus trabajos recientes figura Die My Love, drama sobre el posparto que coprotagonizó con Robert Pattinson y por el que recibió una nominación al Globo de Oro. Su filmografía más cercana incluye además la comedia romántica Hazme el favor, dirigida por Gene Stupnitsky, y Causeway, drama distribuido por A24.

Antes del estreno de The Flood, Lawrence compartirá pantalla con Leonardo DiCaprio en What Happens at Night, drama de terror dirigido por Martin Scorsese. También formará parte de Amanecer en la cosecha, la próxima precuela cinematográfica de Los juegos del hambre, donde se espera que reaparezca como Katniss Everdeen.

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