Jesse Tyler Ferguson recordó una tensión oculta en Modern Family: “Teníamos a padres divorciados al frente de la serie”

Jesse Tyler Ferguson interpretó al personaje de Mitchell Pritchett a lo largo de los 250 episodios de la comedia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

Modern Family fue una de las comedias más populares de la televisión estadounidense entre 2009 y 2020. Creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan para la cadena ABC, la serie utilizó el formato de falso documental para seguir la vida cotidiana de tres ramas de una misma familia en Los Ángeles: los Pritchett, los Dunphy y los Tucker.

La ficción retrató distintos modelos familiares a partir de Jay Pritchett, un empresario que rehízo su vida con Gloria, una mujer colombiana interpretada por Sofía Vergara. También siguió a Claire, hija de Jay, y su matrimonio con Phil Dunphy, además de Mitchell Pritchett, su otro hijo, quien formaba una pareja con Cameron Tucker. La serie abordó la crianza, los conflictos familiares, las diferencias generacionales y la convivencia con humor coral.

PUBLICIDAD

Jesse Tyler Ferguson encarnó durante las 11 temporadas a Mitchell, un abogado perfeccionista, hermano de Claire y esposo de Cameron, personaje interpretado por Eric Stonestreet. La pareja adoptó a Lily al comienzo de la historia y más adelante amplió la familia. Ferguson participó en los 250 episodios de la producción, que obtuvo 22 premios Emmy, incluidos cinco consecutivos como mejor serie de comedia.

Jesse Tyler Ferguson pensó que Modern Family no iba a tener el éxito que tuvo

Jesse Tyler Ferguson habló sobre el funcionamiento interno de Modern Family y reveló que la exitosa comedia atravesó una fractura entre sus creadores, Christopher Lloyd y Steven Levitan, apenas después de la primera temporada. Según contó en una entrevista con The Independent, la tensión no afectó la relación entre los actores, pero sí modificó el trabajo detrás de cámara: la sala de guionistas se dividió y los dos productores alternaron la conducción de los episodios.

PUBLICIDAD

Modern Family se emitió entre 2009 y 2020 bajo el formato de falso documental para retratar la vida de tres ramas familiares

“Básicamente, teníamos a padres divorciados al frente de la serie”, describió el actor. Ferguson afirmó que el elenco se adaptó a esa dinámica y que, en un principio, creyó que el conflicto se mantenía fuera del conocimiento público.

“Pensé que era un gran secreto que nadie conocía, y luego salió publicado en The Hollywood Reporter”, recordó.

El intérprete explicó que ambos tenían métodos y sensibilidades diferentes. Lloyd, que había trabajado en Frasier, tendía a privilegiar las tramas complejas y la construcción de la farsa. Levitan, en cambio, se inclinaba por los episodios con mayor carga emocional. Para Ferguson, esa diferencia terminó por aportar un equilibrio a la ficción: “Le dio a la serie un balance muy interesante que creo que mucha gente ni siquiera notó”.

PUBLICIDAD

Ferguson afirmó que las distintas visiones creativas de los productores le dieron un equilibrio narrativo a la serie (ABC)

El actor admitió que todavía le resulta difícil entender que esa estructura se haya sostenido por tanto tiempo: “Todavía no puedo creer que, después de 11 temporadas, la serie haya tenido tanto éxito, con ese tipo de división de poder”.

Durante la entrevista al medio británico, planteó que la elección de Eric Stonestreet para el papel de Cameron Tucker podría generar otro debate si el proceso de casting ocurriera en la actualidad. Ferguson aclaró que no cuestiona la decisión tomada entonces y destacó la conexión que ambos lograron en las pruebas.

“Me eligieron antes que a Eric. Hice audiciones con muchos actores diferentes para ese papel. Algunos eran gays, otros heterosexuales, algunos negros y otros blancos. Eric y yo tuvimos una química increíble. Para mí, eso fue lo que lo decidió todo”, explicó a The Independent.

PUBLICIDAD

La elección de Eric Stonestreet para el papel de Cameron Tucker se definió por la química de trabajo que logró con Ferguson en las audiciones (Grosby)

No obstante, consideró que el contexto cambió desde el estreno de la serie, en 2009, cuando las parejas homosexuales tenían una presencia mucho menor en las comedias de televisión de gran alcance. “Siempre me pregunté si le darían la oportunidad de interpretar a Cam ahora, siendo heterosexual”, señaló. “No sé si siquiera le habrían pedido que viniera a la audición si el casting se hubiera hecho hoy”.

El presente de Ferguson en el teatro

Tras el final de Modern Family, Jesse Tyler Ferguson reforzó su vínculo con el teatro. Su presente está centrado en Tru, obra de Jay Presson Allen en la que interpreta a Truman Capote durante los últimos años de vida del escritor estadounidense. La producción se presenta en el Menier Chocolate Factory, Londres, bajo la dirección de Rob Ashford.

PUBLICIDAD

La pieza transcurre en 1975, luego de la publicación de fragmentos de Plegarias atendidas, novela inconclusa en la que Capote retrató y expuso a integrantes de la alta sociedad neoyorquina. El texto muestra al autor de A sangre fría y Desayuno en Tiffany’s en un período de aislamiento, atravesado por el consumo de drogas, la pérdida de vínculos y la dificultad para recuperar el reconocimiento de otros años.

La producción teatral retrata al escritor Truman Capote en 1975 durante un período de aislamiento posterior a la publicación de Plegarias atendidas (REUTERS/Kylie Cooper)

Ferguson definió el papel como “un regalo” y señaló que Capote le permitió abordar facetas muy distintas de las que mostró como Mitchell Pritchett en la comedia. “Es un personaje fascinante y con muchas capas”, afirmó a The Independent. También destacó que, más allá de la voz y los gestos que identifican al escritor, encontró “mucho que explorar psicológicamente”.

PUBLICIDAD

El actor trazó además un vínculo personal con Capote por las experiencias de ambos como hombres homosexuales. “Hay una capa de historia personal, sobre cómo se sentía ser alguien que tenía que ocultar su identidad, andar con pies de plomo con la gente, y luego llegar a Nueva York y florecer como persona”, explicó.

La obra constituye su tercera temporada reciente en Londres. En tanto, no anticipó proyectos concretos después de Tru, cuya temporada está programada hasta el 14 de noviembre, pero sí planteó que quiere aprovechar los desafíos que antes evitaba por temor, incluso en el terreno de la dirección.

PUBLICIDAD