Un conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra un acoplado en la Ruta 2: hay un muerto

Una camioneta Volkswagen T-Cross chocó contra el acoplado de un camión en el kilómetro 54 de la Ruta 2

Guardar

Una camioneta terminó incrustada en el acoplado de un camión que maniobraba sobre la banquina en el kilómetro 54 de la Ruta 2, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, durante la mañana de este jueves. El siniestro, caratulado como homicidio culposo, dejó un muerto y un herido de gravedad.

El conductor del camión, identificado con las iniciales P.I.C., de 44 años, estaba subiendo al costado de la calzada para girar en el retorno y tomar el sentido ascendente cuando recibió el impacto y terminó ileso. Quien conducía la Volkswagen T-Cross, que tenía las iniciales P.O.M.R., de 60 años, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, fue quien perdió el control del vehículo por razones que la justicia aún busca determinar.

PUBLICIDAD

El pasajero que viajaba en la camioneta falleció en el lugar. Se trata de Hernán Argerich, de 66 años, contador y también domiciliado en CABA, cuya identidad fue establecida horas después del choque por personal de la División Científica de Brandsen. El conductor, por su parte, fue derivado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con lesiones graves, trasladado por la ambulancia número 46 de AUBASA, a cargo de la doctora Elena Aquino.

Efectivos de la Comisaría de Gómez y Bomberos de Abasto redujeron el tránsito en la calzada cerca del ingreso a Aluar

El hecho, ocurrido a metros del ingreso a la planta de Aluar, movilizó un operativo de emergencia en ese sector de la autovía. Además de la unidad sanitaria, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos de Abasto y personal de la comisaría de Gómez, perteneciente al partido de Brandsen, que tiene jurisdicción sobre ese tramo de la Ruta 2.

PUBLICIDAD

Además, incluyó tareas de balizamiento para evitar nuevos incidentes mientras el carril lento permanecía reducido. La investigación, instruida por la Comisaría de Brandsen, apunta a reconstruir la mecánica del choque y a establecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto.

El episodio se suma a una estadística que no cede. Según un relevamiento de 0221.com.ar elaborado a partir de reportes oficiales, los accidentes de tránsito acumulan 51 muertes en el Gran La Plata —que abarca La Plata, Berisso y Ensenada— desde el inicio de 2026, con un promedio cercano a dos fallecidos por semana en la región.

PUBLICIDAD

Intentó evitar que se le escape el ganado del camión, pero su hijo perdió el control, lo atropelló y murió

El hombre de 48 años Ramón Astorga murió el último martes por la tarde en el paraje Alta Gracia, a unos 140 kilómetros de la localidad conocida como Taco Pozo, tras ser arrollado por el camión que conducía su hijo mientras intentaba evitar la fuga de un vacuno durante la carga de ganado al vehículo. El hecho ocurrió en una zona rural del norte de la provincia de Chaco.

El jornalero Ramón Astorga perdió la vida en el paraje Alta Gracia en la provincia de Chaco

Según las primeras actuaciones de la Policía, Astorga era jornalero y vivía en el mismo paraje en el que se produjo el episodio. Junto a su hijo de 18 años, cargaba ganado vacuno en un camión Mercedes Benz 1518 cuando uno de los animales saltó del vehículo. En ese momento, el hombre habría intentado evitar que el vacuno se alejara.

PUBLICIDAD

Una sucesión de circunstancias desembocó luego en la tragedia. El hijo de Astorga, que conducía el camión, hizo una maniobra de marcha atrás sin advertir dónde se encontraba su padre. El vehículo embistió a Astorga y pasó por encima de su cuerpo, lo que le causó heridas graves.

Los familiares presentes intentaron llevarlo a Taco Pozo para que recibiera atención médica. Durante el recorrido, una ambulancia del hospital local los interceptó y su personal comprobó en el camino que el hombre ya no tenía signos vitales.

La investigación, caratulada como “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito”, quedó a cargo de la Fiscalía Penal N° 4. Por orden judicial, se dispuso tomar declaraciones testimoniales, notificar al joven conductor del expediente en su contra y entregar el cuerpo a la familia para los trámites correspondientes.

PUBLICIDAD