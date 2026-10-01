Natasha Franceschi fue confirmada como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua

Natasha Franceschi advirtió que Washington responderá ante las confiscaciones de propiedades estadounidenses y la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua./ (Foto cortesía Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa)

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El Senado de Estados Unidos confirmó a Natasha Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua, informó Despacho 505. La diplomática de carrera, con 25 años de experiencia, asumirá el cargo con una línea de política exterior ya anunciada frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, centrada en mantener la presión diplomática y utilizar las herramientas al alcance de Washington para buscar una salida a la crisis nicaragüense.

La nominación de Franceschi fue enviada al Senado por el presidente Donald Trump y, con la confirmación de la Cámara Alta, superó uno de los principales pasos del proceso de designación. Su llegada a Managua todavía depende, sin embargo, del beneplácito del régimen de Ortega y Murillo, un requisito que puede determinar si la diplomática comienza sus funciones en el país.

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Franceschi compareció el 24 de septiembre ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde expuso las prioridades que guiarán su gestión. Durante la audiencia afirmó que “el statu quo en Nicaragua es intolerable para su pueblo, sus vecinos y Estados Unidos”, en una declaración que anticipó una postura crítica frente a las autoridades nicaragüenses.

La embajadora designada prometió mantener la presión sobre Ortega y Murillo y recurrir a “toda la gama de herramientas diplomáticas” de Washington. Esa estrategia incluiría acciones coordinadas con otros países y organismos regionales, así como medidas diplomáticas y económicas dirigidas a aumentar los costos políticos para el Gobierno nicaragüense.

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La llegada de Natasha Franceschi a Managua depende de la aprobación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo./ (Artículo 66)

Franceschi también advirtió que la administración estadounidense no tolerará amenazas ni abusos. En particular, señaló las confiscaciones de propiedades estadounidenses y la persecución religiosa, con énfasis en las acciones contra la Iglesia católica y sus feligreses.

Durante su audiencia, la diplomática adelantó además que respaldará desde su cargo las acciones de Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la búsqueda de una respuesta regional frente a la deriva autoritaria del régimen. Su planteamiento coloca la situación nicaragüense dentro de una agenda hemisférica, con participación de gobiernos y organismos multilaterales.

La confirmación de Franceschi se produce mientras la representación diplomática de Estados Unidos en Managua permanece encabezada por un encargado de negocios. Desde finales de 2025, esa responsabilidad está en manos del diplomático Elias Baumann, quien sucedió en el cargo a Kevin O’Reilly.

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Antes de O’Reilly, Nicaragua tuvo como embajador a Kevin Sullivan, quien se retiró del país en mayo de 2023. Su salida ocurrió después de que el régimen retirara el beneplácito al embajador Hugo Rodríguez en 2022. Rodríguez había sido designado por la administración de Joe Biden, pero no llegó a ejercer como representante diplomático en Managua.

La diplomática declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el orden actual en Nicaragua resulta intolerable. / (Captura de pantalla)

El régimen justificó entonces el retiro del beneplácito con el argumento de que Rodríguez había emitido declaraciones “injerencistas e irrespetuosas” durante su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos. En esa comparecencia, el diplomático expresó que apoyaría el uso de herramientas diplomáticas y económicas para ejercer presión sobre la Administración de Daniel Ortega.

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Entre las medidas mencionadas por Rodríguez estuvo la posible revisión o exclusión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-CAFTA.

La llegada de Franceschi podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Managua, aunque el desenlace dependerá de la decisión del régimen sobre su beneplácito. La diplomática habló durante su audiencia en el Senado en términos similares a los planteados por Rodríguez, pero todavía no se ha confirmado si las autoridades nicaragüenses permitirán su ingreso al país.