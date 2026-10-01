Economía

Una billetera virtual ofrece descuentos de hasta 40% en octubre 2026: cuáles son y cómo acceder

Cuenta DNI mantiene reintegros en ferias, comercios de cercanía, gastronomía, farmacias y supermercados. Los días, los topes y los medios de pago varían según el rubro

Mano que sostiene un teléfono móvil mostrando en pantalla la aplicación Cuenta DNI con un código QR, frente a un terminal de cobro.
Varias promociones dependen del medio de pago que se utilice al momento de comprar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada mes, las billeteras virtuales actualizan sus esquemas de beneficios, y Cuenta DNI hizo lo propio para octubre de 2026. La aplicación, que depende del Banco Provincia, reúne un conjunto de promociones orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias.

El esquema incluye descuentos que van desde el 10% hasta el 40%, según el rubro. Cada uno tiene sus propias reglas: algunos rigen todos los días y otros solo en determinados días de la semana. La mayoría tiene un tope de reintegro, que se calcula por semana o por mes y por persona.

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Entre los beneficios vigentes figuran los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros. Para octubre hay una novedad en el área de supermercados.

Se trata de un descuento de 20%, sin tope, en las cadenas Chango Más y Día. Para acceder, el pago debe hacerse con tarjeta de crédito emitida por la entidad, a través de la modalidad NFC. Este beneficio se suma a la promoción general del rubro, que ofrece hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.

Los descuentos más altos

El 40% es el porcentaje de descuento más alto del mes y se aplica en dos rubros. El primero son las ferias y mercados bonaerenses, con descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, y se alcanza con compras de $15.000.

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cuenta DNI del Banco Provincia
Los beneficios incluyen descuentos que van del 10 al 40 por ciento.

El segundo rubro incluye universidades, eventos, entidades educativas y clubes. También rige todos los días, con el mismo tope de $6.000 semanales, que se alcanza con compras de $15.000.

Comercios, marcas y beneficios de fin de semana

En los comercios de cercanía, el descuento es de 20% de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana y por persona, y se alcanza con consumos de $30.000. Las marcas destacadas, en cambio, tienen un descuento de 30% todos los días, con un tope que se mide por mes: $15.000 por persona, que se alcanza con consumos de 50.000 pesos.

Los fines de semana tienen sus propias promociones. En gastronomía, el descuento es de 25% los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de 32.000 pesos. Los sábados también rige el beneficio para pet shops: 30% de descuento, con un tope de $8.000 semanales por persona, que se alcanza con consumos de 26.650 pesos.

Además, los jueves y viernes hay una promoción especial en la cadena Mostaza, con dos modalidades que pueden usarse por separado o combinadas, según indica el detalle. Pagando con dinero en cuenta, el descuento es de 25%, con un tope de $8.000 semanales. Pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, el descuento es de 30%, con un tope de $15.000 por semana.

Librerías, farmacias y cuotas sin interés

Hay dos rubros con descuentos de 10% y sin tope de reintegro. Las librerías de texto aplican el beneficio los lunes y martes, y las farmacias y perfumerías, los miércoles y jueves.

Los titulares de Cuenta DNI tienen descuentos de 10% en farmacias, sin tope, los miércoles y jueves de cada semana.
Los titulares de Cuenta DNI tienen descuentos de 10% en farmacias, sin tope, los miércoles y jueves de cada semana.

En cuanto al financiamiento, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten pagar hasta en tres cuotas sin interés en los comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Para acceder, las compras deben hacerse mediante QR desde la aplicación. El beneficio también aplica a las tarjetas de crédito físicas emitidas por la entidad.

Los descuentos corresponden a la Comunidad Cuenta DNI. En el caso de los reintegros, el tope funciona como un límite al monto que se devuelve, no a lo que se puede gastar. Por ejemplo, en comercios de cercanía el máximo de $6.000 por semana se alcanza con consumos de $30.000. Si una persona gasta más, igual puede comprar, pero el reintegro no supera ese monto.

Varias promociones dependen del medio de pago. La de Chango Más y Día exige tarjeta de crédito emitida por la entidad con NFC, y en Mostaza el porcentaje cambia según se pague con dinero en cuenta o con tarjeta de crédito. Por eso, el descuento final que recibe cada usuario depende del rubro, del día de la semana y de cómo realice el pago.

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