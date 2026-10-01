17 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina ante Bolivia: su renovación, los debutantes y cómo suplirá al “irreemplazable” Messi

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La selección argentina venció 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso posterior a la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. Los goles del encuentro llevaron las firmas de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López. Tras el encuentro, el entrenador Lionel Scaloni habló con los medios.

El equipo albiceleste dominó de principio a fin ante un rival que apenas logró cruzar la mitad de cancha en contadas ocasiones. “La sensación es que los chicos afrontaron el partido como toca, como corresponde, todos quieren aportar su grano de arena. Se vio que el equipo tiene una identidad y, juegue quien juegue, la vamos a respetar”, sostuvo el estratega de Pujato.

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Sobre la valoración de sus dirigidos, expresó: “Individualmente es difícil después de una victoria así, el equipo hizo un partido completo, me gusta cómo lo afrontan, sobre todo los que llevan un tiempo acá. Vienen con una sensación de alegría, ninguno vive obligado”.

Scaloni habló tras el duelo frente a Bolivia (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Por mi manera de ser, no hay otra manera de afrontar los partidos, esta es la forma de afrontarla. Se lo decimos, pero no hace falta”, agregó.

El combinado nacional disputará su próximo compromiso el sábado desde las 21:00, hora argentina, ante Burkina Faso en el estadio Monumental. El tercer amistoso de esta fecha FIFA se jugará el martes 6 de octubre desde las 20:00 frente a Benín, partido que estará marcado por la despedida oficial de Lionel Messi de la selección.

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Su emoción al escuchar el himno: “Muy emocionado en el inicio del himno, porque escuchábamos cantar a los chicos, porque se notaba que eran chicos, y es la nota positiva que nos llevamos de acá. Muy lindo ver la ilusión de estos chicos que han disfrutado”.

El debut de varios jugadores: “Para cualquier entrenador hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, pero para un técnico de la Selección, mucho más. Se nota en la cara de los jugadores, todo lo que genera jugar con esta camiseta y todo lo que cuesta. Ellos son privilegiados. Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad y es el momento ideal para que disfruten de la convocatoria. Hubo momentos en los que jugar con esta camiseta no era tan fácil, hoy es un buen momento para que muestren su potencial”.

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La localía de la Selección: “Vamos a intentar jugar en el Interior. Se merece todo el mundo ver a la Selección, pero en la cancha de River entra gente y sabemos lo que genera eso. Pero prometemos jugar en el Interior, es muy lindo ver el cariño de la gente”.

Sobre cómo jugará el equipo tras el retiro de Messi: “Messi es irremplazable. Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de llegar al arco unidos, como equipo, juntando pases. Con él, la cosa cambia, pero la identidad está y el desafío es seguir jugando de esta manera. Y que los chicos que vengan entiendan que es la forma de jugar. Puede haber matices, pero la esencia es la misma, a través de la pelota”.

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Cuál será el sistema de juego: “Vamos a probar jugadores, más que sistemas, porque tenemos bastante aceitada nuestra manera de jugar. La idea es probar chicos, 4-4-2, 4-3-3, ya veremos. Jugar con Julián (Álvarez) y Lautaro (Martínez) nos da un montón de cosas. El rival del sábado es un rival importante, de los buenos de África y será una buena prueba”.

El ingreso de Leonel Flores: “Les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes, y él hace lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien. Hay que contenerlo, sé que en Boca, el Vasco (Rodolfo Arruabarrena) y el Mono Markic lo cuidan mucho. Es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco (Mastantuono). Hay que cuidarlo para que den frutos, no podemos pedirle que lo hagan todos los partidos como hoy”.

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El rol de Nico Paz y la diferencia con Mastantuono: “El papel de Nico es importante, como el de Franco, como el de (Gianluca) Prestianni, como los que vienen empujando de atrás. Ya vino al Mundial, lleva tiempo con nosotros, tiene un nivel alto en Europa. Nos da otra cosa. Franco es más técnico, puede ir de punta, a un costado. Nico es más enganche, tenemos la posibilidad de disfrutarlo”.

La continuidad en el cargo: ”De ayer a hoy no cambió mucho, así que lo mismo que ayer".

“Nunca uno piensa en el riesgo que corre mientras entrena, piensa en lo lindo, en lo motivacional, en ver a estos chicos jugar, eso es lo que te motiva. Esperemos a ver qué pasa”.

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Los laterales: “Jugaron Román (Vega), Agustín (Giay) y Santi Simón. No tenemos a Nahuel (Molina) que está sancionado, Gonzalo (Montiel) no estuvo convocado pero sigue en el radar, nos han dado un montón. Tenemos cubierto el puesto. En la izquierda con Román se abre una buena oportunidad, con Nico Tagliafico que está en la convocatoria y esperemos que esté en el último partido, más Facu Medina”.

Cantidad de jugadores: “Aspiramos a tener un número grande de jugadores para luego decidir. Los entrenadores se quejan de tener un plantel corto, tener pocos jugadores. Yo prefiero tener. Me gustó el trabajo de todos, sobre todo los chicos de más experiencia, cómo afrontan el partido. Podrían venir y decir: jugué dos Mundiales, gané uno, Copas américa, vengo, me relajo. Y eso no está. Es el mejor contagio que los chicos nuevos pueden tener, mucho más que lo que pueda decir el entrenador. Mientras los más veteranos enfrenten los partidos de esta forma, los demás seguirán atrás”.

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Los minutos que sumó Julián Álvarez: “Julián en el descanso le dije que iba a jugar 20, 25 minutos más, y cuando vio al Flaco (José López), pensó que salía. Pero decidimos que se recupere, que sume minutos. Lautaro (Martínez) había hecho el gol, estaba contento y decidimos que salga Lautaro”.

El Flaco López: “Estamos contentos con él, cada vez que entra deja su sello, tiene siempre situaciones, presiona, es una buena aparición, puede jugar de segunda punta, de primera punta, de falso extremo, estamos contentos, sobre todo por su comportamiento que es genial”.

Cuti Romero: “Es de los mejores centrales del mundo, estando bien, si no es el mejor, pega en el palo. Es un jugador especial, tiene buen pase, a veces se le va un poco la pierna, pero además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento debe ser ejemplar y él lo va a entender”.

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El puesto de enganche: “Me genera muchas ganas de verlo a Thiago (Almada), que no lo podemos tener, lo valoramos mucho. Formaría parte de mejorar el equipo y lo esperamos. Nico Paz y Mastantuono nos aportan distintas cosas, hoy decidí que no jugaran juntos, por un tema de equilibrio”.

Qué espera para el futuro: “Nos ilusionamos con seguir compitiendo. Después, la pelota puede entrar o no. Vamos a jugar de esta manera, tenemos variantes. Estamos bien”.