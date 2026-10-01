“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba

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El próximo martes 6 de octubre se cerrará una etapa que inició hace 21 años en la selección argentina. La despedida de Lionel Messi ante Benín comenzará la transformación de un plantel que dejará de tener a su símbolo como escudo protector y deberá construir una nueva identidad, pero sin traicionar los lineamientos del ciclo de Lionel Scaloni, que lo llevaron a tocar la gloria en Qatar. Y esos primeros chispazos se notaron en la noche de este miércoles con una buena actuación con goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba por el primer amistoso de esta fecha FIFA.

Al cierre del partido, el comentarista de TyC Sports, Ariel Senosiain, lo definió con una sencillez precisa y que muestra el sendero que está en el horizonte de la Albiceleste: “Se irá la brillantez y la genialidad, pero quedarán esos salieris, esos satélites que tan bien rodearon a Messi en este tiempo”. La mención a Antonio Salieri, un personaje que quedó encasillado a su supuesta rivalidad con Mozart pero fue el arquitecto silencioso de la Viena musical, traza un paralelismo con un partido que dejó interesantes niveles en diferentes intérpretes de la Scaloneta.

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Dos de los jugadores que aprovecharon su oportunidad con creces fueron Exequiel Palacios y Nico Paz. El flamante refuerzo del Ipswich de Inglaterra, quien solo sumó 90 minutos en el reciente Mundial en una posición ajena como el lateral derecho, capitalizó las ausencias de Leandro Paredes (suspendido) y Rodrigo De Paul para deslumbrar a propios y extraños con diferentes toques de calidad en la mitad de la cancha.

Exequiel Palacios y Nico Paz fueron dos de las figuras principales en el triunfo de Argentina en Córdoba (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

El ex hombre de River Plate, de 27 años, es uno de los pocos sobrevivientes del primer partido de Scaloni al mando de la Celeste y Blanca (3-0 a Guatemala), sumado a que el entrenador siempre lo respaldó en cada convocatoria, más allá de la cantidad de minutos. Esa confianza la retribuyó en el campo de juego Palacios porque participó en la jugada del 1-0 anotada por Lautaro Martínez y asistió a Nico Paz en la acción definida por el ex jugador del Real Madrid en la red.

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La lujosa definición de Paz por encima de Guillermo Viscarra mostró la calidad del joven que exhibe su talento en el Como de Italia. Sin Leo, el jugador de 22 años fue una de las decisiones del Gringo para que fuera parte de la formación titular y, en sus 56 minutos en cancha, también dejó ver que la ausencia de la Pulga en la pelota parada no parece ser un problema porque levantó un centro preciso desde el córner izquierdo a la cabeza de Cristian Romero para el 3-0 ante La Verde.

Por otro lado, Leonel Flores desplegó el mismo desparpajo que ofrece en Boca Juniors desde su ingreso a los 80 minutos en lugar de Exequiel Palacios. Su inteligencia para saber cómo moverse en el campo de juego lo llevó a enviar un pase en profundidad desde su propio campo para dejar a José López solo frente al arco, pero el delantero del Palmeiras se demoró en la definición, fue encimado por un rival y su ejecución se marchó desviada a los 82′. No obstante, lo mejor estaba por venir.

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Scaloni le dio menos de 15 minutos y Leonel Flores aprovechó cada segundo. Gran partido del joven de Boca Juniors (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

A los 85′, Flores recibió un pase de Román Vega pegado sobre la banda izquierda, se sacó de encima a un rival, superó a otro adversario a pura velocidad y recorrió casi 50 metros en total hasta pisar el área, pero le extirparon la pelota. El balón quedó vivo y el Flaco López aprovechó para ensayar un tiro que se coló en la valla de Viscarra para el 4-0 final. Sin embargo, eso no fue todo, porque el arquero le tapó el quinto tanto a la joya del Xeneize en la última jugada del partido. Todo eso en menos de un cuarto de hora. Explosión pura.

Justamente, López fue otro de los protagonistas de esta nueva versión de la Selección que sacó partido de esta ocasión. El delantero que se ganó la posibilidad de estar en la última Copa del Mundo construye sus méritos para permanecer en la élite. Lautaro Martínez dejó la cancha para su ingreso y el Flaco antes de marcar su festejo tuvo la ocasión fallida segundos antes. Apunta a ser el atacante que aporte una frescura distinta al ancho de espada y basto de este equipo: Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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El Toro había perdido su lugar con la Araña en la alineación en la pasada Copa del Mundo, pero el goleador del Inter de Italia comienza a meter presión en el pensamiento de Scaloni. Su gol y el sacrificio en todos los sectores de la cancha marca su excelente actualidad con la camiseta del seleccionado y Scaloni lo retiró porque ya había convertido su gol y buscó darle la posibilidad a Julián de sacarse la mala fortuna ante un débil rival como el combinado de Óscar Villegas.

Julián Álvarez es una de las grandes figuras que tiene esta Selección y debe recuperar su mejor nivel (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

El delantero del Atlético de Madrid tuvo algunas situaciones para estampar su celebración en la red, pero la falta de confianza lo llevó a equivocarse y fallar un mano a mano contra Viscarra en el primer tiempo. Más allá de esto, nadie duda de su capacidad para revertir este momento y el mejor remedio para un goleador es tener revancha rápido porque el sábado Argentina saldrá al Monumental para enfrentarse a Burkina Faso. La cancha de River Plate, vaya si la conoce, puede actuar como un catalizador para que Julián recupere la mejor versión que nos tiene acostumbrados.

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En último lugar, pero no por eso menos importante, está Franco Mastantuono. El hombre de la venta millonaria al Real Madrid y el portador de la número 10 en ausencia de Lionel Messi por Eliminatorias comenzó un período de reencontrarse a sí mismo después de un cierre de temporada complicado en España. Y, más allá de haber sido suplente este miércoles, no se dejó desalentar por esa situación y capitalizó sus 34 minutos en el segundo tiempo para iniciar su lento proceso de regreso a un equipo del que se quedó afuera de la nómina final para el Mundial producto de su baja continuidad en el Merengue.

Su marcha a la Fiorentina alimenta una etapa en la que debe volver a ser y, a la espera de conocer quién será el nuevo dueño de la mítica 10, su apellido es imposible de descartar porque ya sabe lo que pesa. Pero eso es harina de otro costal porque es la menor de las preocupaciones en esta Selección. ¿Se puede ilusionar el pueblo con coronar en el Mundial 2030? Parece faltar mucho tiempo, pero ya sonó la pregunta en conferencia de prensa, y el propio Scaloni bajó a la tierra a más de uno: “Nos ilusionamos con seguir compitiendo. Después, la pelota puede entrar o no. Vamos a jugar de esta manera, tenemos variantes. Estamos bien”.

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Si algo quedó claro, es que esta Selección compite. No lo demostró hoy, lo demostró en la Copa del Mundo. Y el recambio demuestra que hay vida más allá de Mozart.