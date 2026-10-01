Uruguay invierte USD 215 millones en planta potabilizadora: la megaobra que recuerda el agua salada de 2023

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en Aguas Corrientes, presentando nueva planta de OSE (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

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La mención al 2023 trae malos recuerdos a los uruguayos: la sequía que hubo en el país fue tan profunda que provocó que el agua de los grifos saliera salada en Montevideo y en el área metropolitana. Esta anécdota fue mencionada por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, cuando instaló la piedra fundamental de una futura planta de agua potable.

La planta potabilizadora estará ubicada en Aguas Corrientes, una localidad del departamento de Canelones. Está al lado de otra unidad que pertenece a OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua y que funciona desde 1871.

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La nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos de agua potable, equivalente a un tercio del consumo del área metropolitana. La obra completa incluye una nueva toma de agua bruta en el río Santa Lucía, la planta de tratamiento y sistemas de bombeo y tuberías, así como una nueva subestación eléctrica que generará 150 kilovoltios para alimentar ambas plantas, detalló Presidencia de la República.

Obras en Aguas Corrientes, donde se instalará una nueva planta potabilizadora en Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En su discurso, el presidente Orsi recordó que, desde 2004, el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución.

“Pero la tradición no alcanza si no se la sostiene con obras y eso lo aprendimos de la peor manera. Todos recordamos que en 2023 Paso Severino [una reserva de agua] estaba casi seco, casi vacío. Recordamos el agua salada que empezó a salir de nuestras canillas. Fue la primera vez en generaciones que el área metropolitana sintió que el agua podía faltar”, señaló Orsi.

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La inversión es de USD 215 millones, la construcción insumirá 24 meses y dará trabajo a 450 operarios.

.El presidente de la Cámara de la Construcción de Uruguay y director de Saceem, Alejandro Ruibal (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El consorcio Infraestructura Área Metropolitana es el responsable del diseño, la construcción y el mantenimiento de la obra en esta localidad canaria. Lo integran tres empresas: Saceem, Berkes y Ciemsa.

En su discurso, Orsi destacó que la necesidad de una nueva planta de agua potable estuvo sobre la mesa del gobierno de su antecesor, Luis Lacalle Pou. “Si bien compartimos el objetivo, hubo diferencias sobre el camino. Lo que hicimos fue revisar, dialogar y renegociar”, expresó el presidente.

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En julio de 2025, el gobierno de Orsi decidió dejar sin efecto la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí (departamento de San José, a 100 kilómetros de Montevideo), sobre el Río de la Plata. Este plan proponía la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y la tubería.

.El presidente de OSE, Pablo Ferreri, junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Presidencia) (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La concreción de esta megaobra se había transformado en una de las políticas de la transición entre el gobierno de Orsi y el de Lacalle Pou. A falta de poco más de un mes para el traspaso de la banda presidencial entre ambos, se concretó la firma entre el Estado uruguayo y un consorcio internacional por el Proyecto Neptuno, como se le llamó al plan para Arazatí.

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“En el 23 tuvimos miedo. Hoy queremos que esto vuelva a ser un resumen de lo que es este país. Un país que aprendió. Un Uruguay que no espera a la próxima sequía para actuar”, dijo el mandatario uruguayo.

.El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al intendente de Canelones, Francisco Legnani (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

A este proyecto en Aguas Corrientes, el presidente de la OSE, Pablo Ferreri, sumó la inversión en Casupá por 130 millones de dólares y las obras en la Costa de Oro, Canelones, que alcanzarán a 45 millones de dólares, consignó la publicación de Presidencia. Detalló que la séptima línea de bombeo comprenderá unos 60 kilómetros de nueva tubería entre Aguas Corrientes y la ruta n.° 8, en Pando. Agregó que fortalecerá el suministro de agua potable en La Paz, Las Piedras, Pando y Barros Blancos y contribuirá a descongestionar la quinta línea, que abastece a Ciudad de la Costa.

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