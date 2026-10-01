El presidente de Israel anunció premios al “heroísmo” para cuatro pasajeros del vuelo de Flydubai que intervinieron durante el ataque

El presidente de Israel, Isaac Herzog, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, recomendará que cuatro pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai reciban el Premio Presidencial al Heroísmo Civil por intervenir durante el ataque contra el capitán Smit Machchhar y contribuir a evitar una catástrofe. El mandatario propuso distinguir a Yaniv Hayoun, Zvika Manes, Asaf Rajuan y el doctor Shota Musayev, según informó su oficina tras el aterrizaje de emergencia de la aeronave en Arabia Saudita.

Hayoun, Manes y Rajuan entraron en la cabina y redujeron al copiloto después de que este apuñalara al capitán. Herzog indicó que Hayoun estabilizó los controles del avión durante la intervención. “Acudieron a ayudar, entraron en la cabina y dominaron al atacante, con sus propias vidas en grave peligro, mientras Hayoun estabilizaba los controles de la aeronave”, detalló el presidente israelí sobre el accionar de los tripulantes de la aeronave.

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Después de que los pasajeros neutralizaron al agresor, Musayev brindó atención médica a Machchhar, que sufrió heridas de gravedad. “Una vez que el atacante fue reducido, el doctor Musayev proporcionó tratamiento médico para salvar la vida del piloto gravemente herido y ayudó a estabilizar su condición hasta que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita”, señaló Herzog.

“La rápida acción de los pasajeros y de la tripulación evitó un gran desastre”, agregó. El presidente mantuvo conversaciones con los cuatro hombres y les transmitió su reconocimiento por la respuesta que tuvieron durante el incidente. Herzog también destacó a Tali Manes, esposa de Zvika, quien alertó primero sobre la alteración en la cabina. El jefe de Estado agradeció además a Smit Machchhar, cuya actuación tras el ataque, según sostuvo, permitió que los pasajeros neutralizaran al copiloto y salvó vidas.

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El Premio Presidencial al Heroísmo Civil es la mayor distinción civil de Israel en esa categoría. Herzog creó el reconocimiento después del ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

El piloto indio Smit Machchhar —aclamado como héroe por los líderes de Israel y la India tras salvar a los pasajeros después de ser apuñalado por un colega en un presunto intento de estrellar un avión de Flydubai el miércoles— sonríe en un lugar no identificado (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Imagen facilitada vía REUTERS)

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la intervención de pasajeros y tripulantes evitó una catástrofe “como la del 11 de septiembre” de 2001 en Estados Unidos, ante la presunta intención del copiloto de estrellar la aeronave.

“Eso es lo que parece que estaba sucediendo en cuanto a las motivaciones específicas”, declaró Netanyahu en una entrevista con CNN el miércoles, sin precisar si contaba con información que confirmara que el copiloto buscaba impactar el avión contra un edificio.

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El mandatario se refirió a la versión aportada por uno de los pasajeros que irrumpieron en la cabina. Según ese relato, el copiloto intentaba destruir los controles para dejar inutilizada la aeronave, que en ese momento sobrevolaba Arabia Saudita.

Netanyahu señaló que habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el incidente. “Le hablé sobre este increíble acto de heroísmo que evitó un desastre que no solo habría sido un desastre para Israel, sino que, como pueden imaginar, podría haber afectado a la aviación mundial”, afirmó.

“Lo que distingue este incidente de otros ataques trágicos es que, en esta ocasión, los buenos ganaron”, añadió el jefe de Gobierno israelí.

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Benjamin Netanyahu, afirmó que la intervención de pasajeros y tripulantes evitó una catástrofe “como la del 11 de septiembre” (Europa Press)

Netanyahu también indicó que las autoridades israelíes no contaban con información de inteligencia previa sobre el ataque. La investigación busca establecer el motivo y determinar si el copiloto actuó solo o tuvo posibles vínculos con otros actores.

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó de “héroe” al capitán indio Machchhar, herido durante la pelea en la cabina del vuelo y afirmó que su intervención evitó una tragedia entre los 174 pasajeros de la aeronave. “El Capitán Smit Machchhar es un HÉROE”, escribió Modi en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario indio destacó que Machchhar continuó su respuesta ante el ataque pese a la gravedad de sus heridas. “Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás”, señaló y añadió: “Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia”.

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Modi afirmó que “India está orgullosa del Capitán Machchhar” y expresó deseos por su recuperación: “Rezando por su rápida recuperación, renovada fortaleza y buena salud”.