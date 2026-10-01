Sociedad

Octubre empieza en el AMBA con lluvias aisladas y ráfagas de viento

El tiempo se mantendrá inestable durante los próximos días, en un inicio con condiciones cambiantes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Vista aérea de la ciudad de Buenos Aires con edificios, avenidas, el Obelisco y el río bajo nubes grises.
El SMN señaló que hoy estará nublado, con posibles lluvias aisladas en la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará el mes de octubre con posibles lluvias aisladas y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La inestabilidad se concentrará este jueves y volverá durante el sábado, antes de una mejora prevista para los primeros días de la próxima semana.

Para este jueves 1 de octubre, el parte prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la mañana y la tarde. La temperatura mínima será de 10 ℃ y la máxima llegará a 16 ℃. El viento soplará con intensidad variable y se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h en distintos momentos de la jornada. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 13 ℃.

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El viernes se presentará sin lluvias previstas, aunque con abundante nubosidad. La mínima descenderá a 9 ℃ y la máxima será de 17 ℃. Durante la tarde se espera una rotación del viento hacia el sector sur, mientras que por la noche podrían registrarse nuevas ráfagas de 42 a 50 km/h, de acuerdo con el informe del SMN.

Tabla de pronóstico del tiempo de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con datos de temperatura, viento y lluvias
Un informe meteorológico detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos pronosticados durante siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inestabilidad regresará el sábado, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40% durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde. La jornada tendrá una mínima de 11 ℃ y una máxima de 17 ℃. El domingo todavía podría comenzar con algunas precipitaciones, también con una probabilidad de entre 10% y 40% en las primeras horas. Luego, el tiempo mejoraría y la temperatura alcanzaría los 17 ℃.

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Desde el lunes, el pronóstico anticipa condiciones más estables y sin precipitaciones. Las máximas ascenderán de forma gradual: 23 ℃ el lunes, 22 ℃ el martes y 18 ℃ el miércoles. Durante esos días habrá cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, con mínimas que oscilarán entre 12 ℃ y 14 ℃.

En la provincia de Buenos Aires, las condiciones son similares: el SMN registra chaparrones en la Costa Atlántica, desde Miramar hasta Punta Indio, como también lloviznas en el suroeste y lluvias aisladas en el norte. Hacia la tarde, las precipitaciones en el este se mantendrán. Para el viernes, se esperan tormentas fuertes en el sector suroeste y oeste, chaparrones en el centro, norte y sur.

Con respecto al fin de semana, el frente de tormenta se trasladará hacia el centro y el norte para el sábado a la mañana, que también tendrá lluvias en algunas localidades del este. En la tarde, las precipitaciones caerán en el este, mientras comenzará un proceso de mejoría de las condiciones con mucho sol en el resto de la provincia. Finalmente, el domingo también contará con cielo casi despejado por la mañana y nubosidad variable en la tarde.

Con respecto al sistema de alarmas en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

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