Simone Biles y un temor que la acompañó en París 2024: “Tenía miedo de que alguien lo viera por televisión”

La gimnasta olímpica cuenta que soportó años de picazón, descamación y sangrado mientras se preparaba para París 2024 - REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo

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Simone Biles estuvo años con picazón extrema y descamación en el cuero cabelludo sin saber que padecía dermatitis seborreica y eccema, dos condiciones que la acompañaron durante los entrenamientos y los Juegos Olímpicos de París 2024. La gimnasta olímpica, de 29 años, lo reveló en una entrevista exclusiva con People, en el marco del lanzamiento de una campaña de concientización sobre enfermedades de la piel.

Biles contó que los primeros síntomas aparecieron mientras se preparaba para los Juegos de París: picazón intensa y descamación en la coronilla que en un principio atribuyó a la caspa. Antes de consultar a un dermatólogo, recurrió a productos de venta libre que no le dieron alivio. Con el tiempo, los síntomas se extendieron a los brazos, donde comenzaron a aparecer manchas persistentes. “Pensé que iba a ceder, y después algunos síntomas empeoraron bastante”, dijo la atleta a People.

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La atleta tardó años en consultar al médico por su ritmo de competición

“Tenía picazón y descamación. Me rascaba tan fuerte con un peine que llegaba a sangrar. Me dije: ‘No puedo vivir así. Tengo picazón, soy miserable, me siento incómoda. Necesito ver a alguien que me dé alivio’”, declaró la medallista olímpica en la entrevista.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la estadounidense temió que las escamas fueran visibles y buscó atención especializada

La deportista reconoció que estuvo “en negación” durante un tiempo y que la carga de entrenamientos y viajes le dificultó la consulta. “No fui al dermatólogo de inmediato porque estoy muy ocupada. Siempre estaba en el gimnasio, siempre viajando, así que no di ese paso”, admitió. El cuadro empeoró de manera progresiva y las molestias se volvieron difíciles de ignorar durante la preparación olímpica, una etapa de alta exigencia física y mental para la gimnasta más condecorada de la historia.

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El temor a ser vista en cámara durante los Juegos fue lo que la llevó al consultorio

El punto de quiebre llegó durante los propios Juegos Olímpicos. “En las Olimpiadas estaba descamándome por todos lados, entonces tenía miedo de que alguien lo viera por televisión. Por eso finalmente fui”, relató Biles. Tras esa consulta, recibió un diagnóstico doble: dermatitis seborreica en el rostro y la zona capilar, y eccema en los brazos.

La dermatitis seborreica genera escamas y prurito en zonas grasas como la cabeza y el rostro, y suele estar vinculada a una proliferación de levaduras presentes de forma natural en la piel. El eccema, en tanto, daña la barrera protectora cutánea y provoca irritación intensa, piel seca y zonas en carne viva por el rascado. Ambas afecciones son crónicas, pero tratables con prescripción médica. Biles controla sus brotes con espuma ZORYVE para la cara y el cuero cabelludo, y crema ZORYVE para los brazos.

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La atleta controla la dermatitis seborreica en el rostro y la zona capilar con espuma ZORYVE, mientras aplica crema en los brazos para aliviar el eccema diagnosticado - Jaime Olivos

Especialistas advierten que demorar el diagnóstico puede derivar en infecciones

La dermatóloga Angela J. Lamb, certificada por la junta médica, participó de la entrevista con People y advirtió sobre los riesgos de postergar la atención. “El retraso en el diagnóstico solo empeora las cosas. Simone no debería haber tenido el cuero cabelludo sangrando. Por suerte no sufrió infecciones, pero a veces eso puede derivar en una”, señaló Lamb.

La especialista también aclaró que ninguna de las dos condiciones es contagiosa ni infecciosa, y que compartir almohadas, peines o camas no implica riesgo de contagio. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), la dermatitis seborreica es frecuente y puede agravarse por el estrés o los cambios hormonales, factores habituales en deportistas de alta competición. Lamb subrayó que un diagnóstico temprano permite controlar los síntomas antes de que escalen.

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Biles cerró su testimonio con un mensaje directo para quienes postergan la consulta médica: “Solo tienes que hacer la cita”. La campaña de concientización vinculada a su diagnóstico se lanzó en forma simultánea con la publicación de la entrevista, el 29 de septiembre de 2026.