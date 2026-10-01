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Corea del Sur instó al régimen norcoreano a retomar el diálogo tras la explosión en la zona fronteriza

Las autoridades de Seúl sostienen que el incidente constituyó “una clara violación del Acuerdo de Armisticio y socava el espíritu de los acuerdos intercoreanos vigentes”, por lo que solicitaron acercar posiciones con Pyongyang

El presidente surcoreano Lee Jae-myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur, el viernes 18 de septiembre de 2026 (Ahn Young-joon/REUTERS)
El presidente surcoreano Lee Jae-myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur, el viernes 18 de septiembre de 2026 (Ahn Young-joon/REUTERS)
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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, instó este jueves a Corea del Norte a retomar la senda del diálogo, un día después de que Seúl exigiera una disculpa a Pyongyang por una explosión en la zona desmilitarizada que dejó tres militares surcoreanos gravemente heridos.

“Los nudos en las relaciones intercoreanas son extremadamente complejos, pero nos esforzaremos constante y pacientemente por desatarlos, uno por uno”, afirmó Lee en un discurso por el Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. “Espero que el Norte se una ahora a nosotros en el camino de restaurar la confianza y reanudar el diálogo, después de una larga interrupción”, agregó el mandatario.

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La explosión ocurrió el 21 de septiembre dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja fuertemente minada que separa a ambos países desde el armisticio de 1953. Tres oficiales surcoreanos resultaron heridos de gravedad y uno perdió un pie.

El Ejército de Corea del Sur reclamó el miércoles una disculpa a Corea del Norte. Las autoridades surcoreanas sostienen que el incidente constituyó “una clara violación del Acuerdo de Armisticio y socava el espíritu de los acuerdos intercoreanos vigentes”.

El Comando de las Naciones Unidas, dirigido por Estados Unidos, informó que una investigación conjunta con el Ejército surcoreano identificó una mina antipersonal activa de Corea del Norte en el lado surcoreano de la línea de demarcación militar. “Basándose en las conclusiones de la investigación, el Comando de las Naciones Unidas determinó que se produjo una violación del Acuerdo de Armisticio”, señaló la entidad.

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El dictador norcoreano Kim Jong-un (KCNA vía REUTERS)
El dictador norcoreano Kim Jong-un (KCNA vía REUTERS)

Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, rechazó el miércoles que Pyongyang estuviera detrás de las explosiones. La funcionaria calificó la acusación de Seúl como “demasiado baja y sucia” y acusó al Gobierno surcoreano de fabricar pruebas. “Nunca permaneceremos como espectadores pasivos ante los actos hostiles que causan gran preocupación en la zona fronteriza”, afirmó Kim Yo Jong.

Corea del Norte y Corea del Sur permanecen técnicamente en guerra, ya que el conflicto de 1950-1953 terminó con una tregua y no con un tratado de paz.

Lee modificó la política de su antecesor, Yoon Suk Yeol, desde que asumió en junio de 2025. El presidente surcoreano ofreció conversaciones sin condiciones previas a Pyongyang y planteó el mes pasado que Washington busque congelar el programa nuclear norcoreano, en vez de exigir su eliminación inmediata, a cambio de un alivio de las sanciones.

Expertos mencionaron el restablecimiento de emisiones de música K-pop en altavoces instalados en la frontera como una posible respuesta de Seúl. Otros advirtieron que las opciones de represalia son limitadas, debido al impacto sobre los residentes de las zonas limítrofes.

En anteriores crisis entre ambos países, Corea del Norte envió globos con basura hacia el Sur y emitió sonidos a través de la frontera. Yang Moo-jin, ex presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl, consideró que el discurso de Lee apunta a abrir un canal de comunicación para abordar incidentes como el ocurrido en la zona desmilitarizada.

Los recientes acercamientos del presidente estadounidense Donald Trump a Corea del Norte despertaron inquietud en Seúl ante la posibilidad de quedar al margen de futuras negociaciones nucleares. Pyongyang cuenta además con el respaldo de Rusia y China.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el dictador norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el dictador norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Trump afirmó el martes que mantiene una relación personal con Kim Jong-un, y responsabilizó a anteriores gobiernos estadounidenses por el desarrollo del arsenal nuclear norcoreano. “Resulta que Kim Jong-un es amigo mío. A él le agrada Trump. No le agrada mucha otra gente. Soy prácticamente la única persona en todo el mundo que le agrada, y él me agrada a mí”, declaró ante periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

El republicano sostuvo que las críticas que recibe por referirse en esos términos al dictador norcoreano no modifican su postura. “Me llueven las críticas cuando digo eso. La gente dice que él es terrible”, agregó. El presidente estadounidense afirmó que Corea del Norte dispone de capacidades nucleares y atribuyó esa situación a la gestión de sus antecesores en la Casa Blanca. “Kim Jong-un tiene capacidades nucleares, un gran arsenal nuclear, bastante grande, no como el nuestro, pero tiene capacidad nuclear”, dijo Trump y sumó: “Hubo presidentes que no hicieron lo que yo hice. Eso se podría haber evitado, pero hubo presidentes que no eran Trump, y no lo detuvieron”, afirmó.

(Con información de AFP y EFE)

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