Los argentinos ya conocen a sus rivales para los ATP 500 de Beijing y Tokio: todos los cruces

Francisco Cerúndolo será una de las raquetas nacionales que se presente en el ATP de Beijing (Crédito: REUTERS/Florence Lo)

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El calendario del ATP Tour no detiene su marcha y esta semana continúa con la gira asiática, que tendrá como principales escenarios los ATP 500 de Beijing y Tokio. Ambos certámenes contarán con una fuerte presencia argentina, entre la que se destaca el regreso al circuito oficial de Francisco Cerúndolo tras su paso por la Copa Davis y la Laver Cup.

El hermano mayor de los Cerúndolo, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial, buscará en Beijing convertirse en el segundo sudamericano en conquistar el título. El chileno Fernando González fue campeón en 2007, cuando derrotó en la final al español Tommy Robredo.

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El porteño, de 28 años, debutará frente a un tenista proveniente de la clasificación. En caso de avanzar, se medirá con el ganador del duelo entre el kazajo Alexander Bublik (20°) y el checo Jakub Mensik (14°).

Mariano Navone (45°) también decidió presentarse en Beijing. El sorteo determinó que en la primera ronda se enfrente al australiano Alex de Miñaur (10°). Quien logre avanzar se cruzará con el peruano Ignacio Buse (35°) o el francés Quentin Halys (50°).

Thiago Tirante (52°), por su parte, se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff (59°) y, si consigue un resultado favorable, podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev (6°) o a un tenista proveniente de la clasificación.

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Juan Manuel Cerúndolo podría enfrentar en la segunda ronda al serbio Novak Djokovic (Crédito: Aaron Doster-Imagn Images)

Juan Manuel Cerúndolo (53°) y Sebastián Báez, en tanto, esperan por dos tenistas locales que recibieron una invitación para formar parte del cuadro principal. El hermano menor de los Cerúndolo debutará ante Bu Yunchaokete (104°) y, de avanzar, aguardará por el serbio Novak Djokovic (11°) o el portugués Nuno Borges (49°). Báez, en tanto, tendrá como rival a Juncheng Shang (250°) y, en los octavos de final, podría cruzarse con el alemán Alexander Zverev (2°) o el británico Cameron Norrie (39°).

Además, se aguarda por un duelo prometedor en la primera fase entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (5°) y el ruso Karen Khachanov (26°).

El Centro de Tenis Olímpico de Beijing, escenario del China Open, fue edificado con motivo de los Juegos Olímpicos de 2008. Una ampliación llevada a cabo en 2011 elevó a 11 la cantidad de canchas disponibles en el complejo. Entre ellas se destaca su estadio principal, con capacidad para 15.000 espectadores y una cubierta retráctil que le valió el apodo de Diamond Court, por su parecido con la forma de un diamante.

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Para garantizar el confort de tenistas y público, las instalaciones incorporan un sistema de climatización con tecnología de refrigeración por aire desarrollada originalmente para la industria aeroespacial.

Etcheverry se presenta en Tokio

Tomás Etcheverry se presenta en el ATP de Tokio (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry (30°) buscará en Tokio su primera victoria en la gira asiática luego de caer en el debut en Hangzhou ante el francés Kyrian Jacquet (86°). En el estreno, el platense se medirá con un tenista proveniente de la clasificación y, si avanza a los octavos de final, se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot (18°) o al belga Alexander Blockx (27°).

Del certamen también participará el español Carlos Alcaraz (3°) ante el estadounidense Alex Michelsen (34°) y el jugador de los Estados Unidos Frances Tiafoe (8°) con el local Kei Nishikori (436°).

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Cabe destacar que el torneo que se disputa desde 1972 tuvo como campeón a Juan Martín del Potro en 2013, quien venció al canadiense Milos Raonic en la final.