El pasaporte negado a un cirujano y lo que revela sobre el alcance del exilio nicaragüense en Costa Rica

La embajada de Nicaragua en Costa Rica le negó la renovación del pasaporte al cirujano Ariel Rivera Aguerri en 2025. (Imagen retomada de El Confidencial)

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El cirujano Ariel Rivera Aguerri quedó en 2025 sin un pasaporte que acreditara su nacionalidad nicaragüense, después de que la embajada le negara la renovación del documento en Costa Rica. El médico, nacido en Francia y residente en ese país desde 1982, se define como un autoexiliado que espera volver a Nicaragua cuando termine esa condición, según relató a El Confidencial.

Rivera vivió en Managua hasta los 18 años, primero en una calle situada detrás de la Catedral y cerca del cine Alcázar, y luego en el reparto Las Brisas, adonde su familia se trasladó tras el terremoto de 1972. Allí atravesó la guerra y el triunfo de la revolución de 1979.

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Las bombas de una madrugada quedaron entre sus recuerdos más duros. “Se hace día la noche y en ese momento el ruido, después un silencio”, recordó sobre los combates que alcanzaron la capital.

Durante ese período, una mujer que huía de la zona de Monseñor Lezcano le pidió una sopa que su familia planeaba desechar porque había caído una mosca en ella. Más tarde supo que llevaba al menos dos días sin comer.

También participó en la campaña de alfabetización en la comarca El Granadino, antes de llegar a Nueva Guinea. La experiencia le permitió convivir con campesinos nicaragüenses, a quienes describió como “lo puro del campesinado nicaragüense”.

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Ariel Rivera vivió los combates en Managua durante su juventud y participó en la campaña de alfabetización en el campo. (Oswaldo Rivas/Reuters)

De Managua a la cirugía en Costa Rica

La posibilidad de ser reclutado de manera forzosa para el servicio militar llevó a Rivera a emigrar a Costa Rica en 1982, donde ya vivían su madre y su padrastro. Su interés por la Medicina se consolidó durante su paso por el Colegio Centroamérica, influido por el sacerdote y biólogo Astorqui.

Completó la especialidad en cirugía general y una maestría en Anatomía en el Hospital San Juan de Dios. Más tarde obtuvo un doctorado en cirugía bariátrica en la Universidad de Salamanca, España.

Su formación se concentró en las intervenciones para tratar la obesidad. Rivera explicó que el bypass gástrico no solo reduce el peso por la restricción alimentaria: los cambios que produce en el organismo generan sustancias que disminuyen el apetito.

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Tras regresar de España, se incorporó al recién inaugurado Hospital Cima, en San José, donde trabajó durante 26 años. Allí fue jefe de servicio y director del departamento de cirugía antes de retirarse de esas funciones para dedicarse exclusivamente a la práctica privada.

El médico ha realizado cirugía general, bariátrica y gastrointestinal mínimamente invasiva, con procedimientos que utilizan una cámara y puertos de trabajo para operar a través de pequeñas incisiones. Es miembro del Colegio Americano de Cirujanos, de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y de la Asociación Latinoamericana de Cirugía, y presidió la Sociedad de Cirugía Bariátrica de Costa Rica.

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Su relación profesional con Nicaragua se mantuvo incluso después de instalarse en Costa Rica. Entre 2010 y 2012 viajó al país para operar, inscrito como cirujano general, y atendió a pacientes de distintos sectores sociales y posiciones políticas.

La labor comenzó en el Parque La Merced de San José, continuó durante más de un año en Aura María Auxiliadora y se mantuvo con otros especialistas hasta 2020, cuando concluyó la pandemia. (Imagen retomada de El Confidencial)

Rivera también destacó el peso de la migración nicaragüense en Costa Rica, desde las trabajadoras que sostienen tareas domésticas hasta especialistas de la salud. Mencionó a un oftalmólogo nicaragüense que dirige el servicio de Oftalmología del Hospital Calderón Guardia y a cardiólogos reconocidos internacionalmente.

El cirujano reconoció que puede haber rechazo hacia nicaragüenses en los sectores socioeconómicos más bajos, pero sostuvo que la integración se fortalece cuando los migrantes encuentran trabajo y oportunidades de superación. “Una vez que el nicaragüense demuestra realmente a qué viene, que viene a trabajar, viene a superarse, entonces más bien recibimos ayuda de este país”, afirmó.

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La asistencia a refugiados tras el levantamiento de 2018

El levantamiento social de mayo de 2018 en Nicaragua llevó a Rivera a atender a refugiados que llegaban a Costa Rica heridos por la represión o con enfermedades crónicas. Un colega y amigo le pidió ayuda ante la llegada de decenas de personas al Parque La Merced, en San José.

El primer día de asistencia fue un domingo de mayo. Luego, el sacerdote a cargo de la iglesia La Merced les cedió un local y Rivera comenzó a dar consultas junto con otros médicos nicaragüenses.

El grupo se trasladó después a Aura María Auxiliadora, donde permaneció más de un año. La atención continuó posteriormente en una asociación de derechos humanos junto al doctor Álvaro Leiva, hasta 2020, cuando terminó la pandemia.

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“Parque La Merced era un mar de nicaragüenses”, relató Rivera. Entre quienes buscaban asistencia había personas lesionadas y pacientes que requerían tratamiento para afecciones crónicas.

Fotografía de archivo, tomada el 23 de abril de 2018, en la que se registró a miles de manifestantes durante una protesta en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer

Un pasaporte negado y la espera por el regreso

Después de más de cuatro décadas en Costa Rica, Rivera nunca solicitó la nacionalidad costarricense. La situación cambió cuando intentó renovar su pasaporte nicaragüense en 2025 y la representación diplomática se lo negó.

El médico explicó que temía regresar a Nicaragua por la ayuda sanitaria que brindó a refugiados, aunque aseguró que nunca participó en manifestaciones. Sin documentación nicaragüense vigente, se considera en autoexilio.

La distancia no redujo su apego por el país donde pasó su infancia y adolescencia. Extraña la comida nicaragüense, las fiestas patronales de Santo Domingo y San Jerónimo en Masaya, además de las celebraciones populares que conoció en Managua.

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“Nací en Francia. No, yo soy nica”, respondió a sus hijos cuando le recuerdan su lugar de nacimiento. Rivera dijo que sus pacientes aún perciben su acento nicaragüense y expresó su deseo de regresar para pasar su jubilación en Nicaragua.