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Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

El francés apuntó contra la escudería estadounidense al remarcar que la decisión “no tiene que ver con mi rendimiento” y aclaró que todavía no hay que descartarlo para continuar en la categoría

Esteban Ocon volvió a disparar contra Haas por relegarlo del equipo
Esteban Ocon volvió a disparar contra Haas por relegarlo del equipo
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Esteban Ocon expresó su malestar por cómo Haas manejó su salida del equipo al final de la temporada de la Fórmula 1. El francés sembró la polémica tras ser eyectado de su butaca en la escudería francesa, en una relación que se deterioró en los últimos meses. Luego de 10 años en la categoría, el ex piloto de Alpine busca alternativas en la grilla y Aston Martin surgió como uno de los posibles destinos.

Medios especializados como The Race y RacingNews365 argumentaron que el proceso de su salida estuvo marcado por fricciones internas y resultados que no alcanzaron las expectativas iniciales. Durante la jornada de prensa celebrada el jueves en Sepang, en el marco del GP de Bahréin en Malasia, Ocon sostuvo que su salida no guarda relación con su desempeño en pista: “Es frustrante porque no es como debería ser. No voy a entrar en detalles sobre lo que sucedió en el pasado. Estoy mirando hacia adelante, estoy mirando hacia el futuro”.

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Consultado sobre el momento en que comprendió que su permanencia podía estar en riesgo y si comprendía “la lógica de la decisión”, Ocon se negó a profundizar. “Conozco las razones, pero no las voy a revelar. Está claro que no tienen nada que ver con mi rendimiento. No creo merecer esto para el futuro”, argumentó el francés, según difundió el portal especializado Motorsport.

Con 10 años en la F1, Ocon suma un total de 195 Grandes Premios y una victoria en Hungría 2021, con Alpine (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Con 10 años en la F1, Ocon suma un total de 195 Grandes Premios y una victoria en Hungría 2021, con Alpine (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Fuera de Haas, solo quedan los asientos de Racing Bulls pendientes de confirmación para 2027, aunque sus alternativas se limitan a los pilotos actuales y a los jóvenes de Red Bull. En este contexto, la escudería que apareció como un probable destino como corredor de reserva fue Aston Martin, que en los últimos días confirmó a Fernando Alonso y Lance Stroll como sus pilotos titulares para 2027.

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Mike Krack, director de operaciones en pista de Aston Martin, no descartó que Ocon pueda incorporarse como suplente de la escudería británica. “Nuestro primer objetivo era confirmar a los pilotos de carreras; todo lo demás que vaya a suceder queda para el próximo mes. Cualquier cosa posterior a los pilotos titulares es una prioridad secundaria y tenemos tiempo para analizarla”, respondió al ser preguntado sobre la chance de incorporar al francés, según replicó el portal Marca.

La relación de Ocon con Stroll y Alonso —fueron compañeros en Alpine— alimenta la posibilidad de un vínculo futuro con Aston Martin, especialmente ante la eventual retirada del español, que abriría un asiento. “¿Es posible que Aston Martin sea una opción?”, le preguntaron al francés en Sepang: “Ya veremos, ya veremos. Por ahora, nada está confirmado. No voy a decir que voy a ir aquí o allá. Sigo trabajando con el equipo, intentando hacerlo bien, y evaluaré las opciones más adelante este año”.

Aston Martin se presentó como una de las alternativas más concretas para que Esteban Ocon siga ligado a la Fórmula 1. Compartió equipo con Alonso en Alpine, aunque tuvieron varios cruces (REUTERS/Tyrone Siu)
Aston Martin se presentó como una de las alternativas más concretas para que Esteban Ocon siga ligado a la Fórmula 1. Compartió equipo con Alonso en Alpine, aunque tuvieron varios cruces (REUTERS/Tyrone Siu)

Luego de revelar que era “agente libre” y la confirmación de su salida “con la frente en alto” de Haas, Ocon mantiene firme su postura de que continuará en la Máxima. “En la Fórmula 1 todo puede pasar. Y quiero estar en la parrilla el año que viene, eso seguro. Ahí es donde pertenezco, ahí es donde quiero estar. No voy a mirar a otro lado, eso está muy claro”, argumentó.

En esta misma línea, agregó: “Todavía hay esperanza. Y es esa esperanza la que me motiva a seguir por el buen camino, lo cual es positivo. Es lo que me motiva a lograr los resultados que he obtenido en las dos últimas carreras. Es lo que me impulsa a seguir adelante, y eso es bueno. Siempre he tenido que luchar muchísimo en la Fórmula 1. Nada de lo que he logrado me ha sido regalado. Siempre he afrontado momentos difíciles. Ha habido quienes han intentado hundirme, hacerme caer aún más bajo. Pero siempre he demostrado que con resiliencia, trabajo duro y motivación, puedo superar esos momentos. Y eso es lo que voy a seguir haciendo”.

Esteban Ocon vivió una situación similar en 2019 tras quedarse sin lugar en Racing Point y ser contratado por Mercedes como piloto de desarrollo. “Todavía no es así; podemos hablar de ello en seis meses. Aún no es 2019. No quiero revivir 2019. Si es necesario, lo haré. Pero como dije, nunca se sabe lo que puede pasar en la Fórmula 1. Pueden surgir oportunidades. No me descarten todavía”, explicó el francés. No obstante, al ser consultado si ya tuvo conversaciones para ser corredor a tiempo completo, soltó un escueto “sin comentarios”.

Esteban Ocon sumó siete puntos en 2026, mientras que su compañero, Oliver Bearman, acumula 20 (REUTERS/Jakub Porzycki)
Esteban Ocon sumó siete puntos en 2026, mientras que su compañero, Oliver Bearman, acumula 20 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La ruptura definitiva con Haas fue el desenlace de un deterioro progresivo de la relación entre Ocon y el equipo. Ayao Komatsu, jefe de la escudería estadounidense, le comunicó al francés después de las vacaciones del verano boreal que su continuidad era poco probable, aunque entonces no cerró definitivamente la posibilidad.

La salida del francés alimentó las versiones sobre un eventual reemplazo por Rafael Camara, piloto respaldado por Ferrari. Algunos sectores cercanos a Ocon interpretaron que la candidatura del brasileño respondía a la influencia de la escudería italiana sobre Haas, mientras que otros atribuyeron la decisión a intereses comerciales.

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