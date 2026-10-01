Conoce a Lilian, la ambientalista salvadoreña que promueve el cuidado del agua a sus cinco años

Lilian Carolina Reyes, de cinco años, realiza ponencias sobre el cuidado ambiental en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Impulsada por el deseo de cuidar el medio ambiente, Lilian Carolina Reyes, de cinco años, ha desarrollado ponencias sobre el cuidado del agua, la capa de ozono y la correcta disposición de la basura en diferentes escenarios.

“Hoy tenemos la misión de cuidar el agua. El agua es mágica, hace que las plantas crezcan y los animales tengan casa”, es una de las frases con las que Lilian ha logrado persuadir a su audiencia, con palabras sencillas, pero con un fuerte mensaje.

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Mientras la curiosidad de muchos menores apenas comienza a despertar, Lilian destaca por su capacidad para aprender de forma autodidacta, investigar, procesar información y transformarla en coloridas maquetas.

Su forma de ver el mundo la ha llevado a presentarse en diferentes escenarios, en coordinación con la Fundación Altas Capacidades, para exponer sobre temas ambientales y hacer gala de sus habilidades de oratoria.

Diferentes estudios indican que el coeficiente intelectual (CI) promedio ronda los 70 y 80 puntos en El Salvador. Sin embargo, Lilian ha obtenido 138 puntos en la evaluación, por lo que ha sido diagnosticada como una menor con altas capacidades intelectuales. Su capacidad de razonamiento supera al menos en tres años su edad biológica.

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Actualmente, en el territorio salvadoreño existen aproximadamente 100 niños identificados con un alto potencial cognitivo.

Lilian Carolina Reyes Flores, de tan solo 5 años, sube al escenario para contarnos una hermosa historia sobre la importancia de cada gota de agua. A través del cuento de Rocío y 'La última gota', nos da una poderosa lección sobre la conservación de este recurso vital.

“El Universo y yo”

Bajo este título descansa su principal creación, un cuento desarrollado para explicar el entorno. Tania Flores, madre de la menor, detalló en una entrevista con Infobae que el texto fue dictado por Lilian mientras ella le ayudaba a escribirlo, sin saber que luego formaría parte del Show de Talentos que la fundación presenta dos veces al año frente a cientos de personas y representantes estatales.

La menor también ha desarrollado diferentes composiciones poéticas. En la actualidad, Lilian suele grabar cuentos y poemas que envía como colaboración a la radio nacional de El Salvador para su transmisión en diferentes espacios.

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Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Actualmente, Lilian se ha integrado por primera vez al sistema educativo del sector público. No obstante, ya representa un reto para el personal docente, debido a que su capacidad para procesar información le ha permitido adquirir un amplio vocabulario, facilidad para desarrollar operaciones matemáticas y el manejo de un segundo idioma, que aprendió de forma autodidacta.

Su capacidad de cuestionamiento y la necesidad de cuestionar como funciona el mundo “ha sido catalogada de forma errónea como malcriada y en algunos casos excluida de las actividades escolares porque no se queda quieta”, explicó la madre de la menor.

Tania sostiene que le ha permitido a su hija “vivir su infancia y ser niña”, pero reconoce que le gustaría ayudar a la menor a potenciar su capacidad intelectual.

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Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Día del Niño

Cada 1 de octubre, El Salvador y Guatemala se visten de fiesta para celebrar a los niños y adolescentes, una fecha destinada a su reconocimiento en la sociedad. También coincide con la celebración de la Declaración Universal de los Derechos de los Infantes, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 1 de octubre de 1959.

En 2016, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 1 del decreto legislativo 975, el cual declaraba que el primer sábado de cada mes se celebrara esta fecha. Tras la reforma, la fecha pasó al 1 de octubre de cada año, como históricamente se celebraba.

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En medio de esta conmemoración, las diferentes organizaciones hacen un llamado a la protección de los derechos de los menores. Durante la jornada, centros educativos, instituciones públicas y organizaciones sociales realizan actividades recreativas y formativas.

La fecha también sirve para recordar que la protección de la niñez requiere acceso a educación, salud, protección contra la violencia y acompañamiento familiar adecuado.