El Salvador

Conoce a Lilian, la ambientalista salvadoreña que promueve el cuidado del agua a sus cinco años

Con cinco años, Lilian Carolina Reyes desarrolla ponencias sobre el cuidado del medio ambiente, crea cuentos y comparte mensajes sobre la protección del agua, la capa de ozono y el manejo adecuado de los residuos

Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo.
Lilian Carolina Reyes, de cinco años, realiza ponencias sobre el cuidado ambiental en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

Impulsada por el deseo de cuidar el medio ambiente, Lilian Carolina Reyes, de cinco años, ha desarrollado ponencias sobre el cuidado del agua, la capa de ozono y la correcta disposición de la basura en diferentes escenarios.

Hoy tenemos la misión de cuidar el agua. El agua es mágica, hace que las plantas crezcan y los animales tengan casa”, es una de las frases con las que Lilian ha logrado persuadir a su audiencia, con palabras sencillas, pero con un fuerte mensaje.

PUBLICIDAD

Mientras la curiosidad de muchos menores apenas comienza a despertar, Lilian destaca por su capacidad para aprender de forma autodidacta, investigar, procesar información y transformarla en coloridas maquetas.

Su forma de ver el mundo la ha llevado a presentarse en diferentes escenarios, en coordinación con la Fundación Altas Capacidades, para exponer sobre temas ambientales y hacer gala de sus habilidades de oratoria.

Diferentes estudios indican que el coeficiente intelectual (CI) promedio ronda los 70 y 80 puntos en El Salvador. Sin embargo, Lilian ha obtenido 138 puntos en la evaluación, por lo que ha sido diagnosticada como una menor con altas capacidades intelectuales. Su capacidad de razonamiento supera al menos en tres años su edad biológica.

PUBLICIDAD

Actualmente, en el territorio salvadoreño existen aproximadamente 100 niños identificados con un alto potencial cognitivo.

Lilian Carolina Reyes Flores, de tan solo 5 años, sube al escenario para contarnos una hermosa historia sobre la importancia de cada gota de agua. A través del cuento de Rocío y 'La última gota', nos da una poderosa lección sobre la conservación de este recurso vital.

“El Universo y yo”

Bajo este título descansa su principal creación, un cuento desarrollado para explicar el entorno. Tania Flores, madre de la menor, detalló en una entrevista con Infobae que el texto fue dictado por Lilian mientras ella le ayudaba a escribirlo, sin saber que luego formaría parte del Show de Talentos que la fundación presenta dos veces al año frente a cientos de personas y representantes estatales.

La menor también ha desarrollado diferentes composiciones poéticas. En la actualidad, Lilian suele grabar cuentos y poemas que envía como colaboración a la radio nacional de El Salvador para su transmisión en diferentes espacios.

Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo.
Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Actualmente, Lilian se ha integrado por primera vez al sistema educativo del sector público. No obstante, ya representa un reto para el personal docente, debido a que su capacidad para procesar información le ha permitido adquirir un amplio vocabulario, facilidad para desarrollar operaciones matemáticas y el manejo de un segundo idioma, que aprendió de forma autodidacta.

Su capacidad de cuestionamiento y la necesidad de cuestionar como funciona el mundo “ha sido catalogada de forma errónea como malcriada y en algunos casos excluida de las actividades escolares porque no se queda quieta”, explicó la madre de la menor.

Tania sostiene que le ha permitido a su hija “vivir su infancia y ser niña”, pero reconoce que le gustaría ayudar a la menor a potenciar su capacidad intelectual.

Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo.
Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Día del Niño

Cada 1 de octubre, El Salvador y Guatemala se visten de fiesta para celebrar a los niños y adolescentes, una fecha destinada a su reconocimiento en la sociedad. También coincide con la celebración de la Declaración Universal de los Derechos de los Infantes, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 1 de octubre de 1959.

En 2016, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 1 del decreto legislativo 975, el cual declaraba que el primer sábado de cada mes se celebrara esta fecha. Tras la reforma, la fecha pasó al 1 de octubre de cada año, como históricamente se celebraba.

En medio de esta conmemoración, las diferentes organizaciones hacen un llamado a la protección de los derechos de los menores. Durante la jornada, centros educativos, instituciones públicas y organizaciones sociales realizan actividades recreativas y formativas.

La fecha también sirve para recordar que la protección de la niñez requiere acceso a educación, salud, protección contra la violencia y acompañamiento familiar adecuado.

Temas Relacionados

Medio ambienteneurodiversidadAltas CapacidadesNiñas talentoDesarrollo intelectualAmbientalistaNiñas con altas capacidadesNiñas salvadoreñasDía del NiñoEl SalvadorSan SalvadorLilian Carolina Reyes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

La Policía Nacional Civil capturó a Rudy R., de 30 años, acusado de provocar un múltiple accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas, entre ellas una jueza, y ocho lesionadas en las cercanías del redondel Integración

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

Rafael Aguirre: el sindicalista que encabezó reclamos médicos y ahora es el candidato presidencial de la izquierda en El Salvador

La convención nacional del partido FMLN ratificó el 20 de septiembre en San Salvador la fórmula que integra al médico con la enfermera Madaí Santos, postulada para la vicepresidencia en los comicios generales de 2027

Rafael Aguirre: el sindicalista que encabezó reclamos médicos y ahora es el candidato presidencial de la izquierda en El Salvador

Nayib Bukele: el presidente que ha cambiado la forma de gobernar en El Salvador

A propósito de la convocatoria oficial a elecciones en El Salvador, destacamos la trayectoria de Nayib Bukele el mandatario que construyó una mayoría inédita a partir de su ofensiva contra las pandillas, el uso de redes sociales y el desplazamiento de los partidos tradicionales

Nayib Bukele: el presidente que ha cambiado la forma de gobernar en El Salvador

Las elecciones de 2027 definirán a 582 cargos nacionales y municipales de El Salvador

Los salvadoreños con domicilio exterior en el DUI podrán votar por internet desde el 30 de enero, mientras quienes mantengan domicilio salvadoreño votarán presencialmente el 28 de febrero de 2027

Las elecciones de 2027 definirán a 582 cargos nacionales y municipales de El Salvador

El consumo de los hogares sostiene la actividad centroamericana con el respaldo de las remesas

El flujo de transferencias desde Estados Unidos mantiene su peso en el gasto, crédito e inversión de los hogares, según análisis presentados por Grupo Cibest durante una conferencia regional

El consumo de los hogares sostiene la actividad centroamericana con el respaldo de las remesas

TECNO

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 1 de octubre <br>

Las gafas inteligentes de Amazon tomarán fotos cada pocos segundos para entrenar su IA de repartos

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran muñecas de Monster High

Ingenieros crean implantes que se comunican en el cuerpo sin cables ni baterías: futuro de marcapasos y prótesis

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

Jim Carrey se casó con Min Ah siete meses después de su primera aparición pública en los premios César

MUNDO

Un hombre ciego demanda al Museo Británico por no ofrecer una audioguía accesible para el Tapiz de Bayeux

Un hombre ciego demanda al Museo Británico por no ofrecer una audioguía accesible para el Tapiz de Bayeux

Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”

Las 10 personas más ricas del mundo en octubre de 2026, según Forbes

Trump dijo que “se acerca el momento” de definir si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio