Guatemala

Ricardo Ordóñez, el prodigio guatemalteco de 12 años que desafió a los grandes maestros del mundo en las Olimpiadas de Ajedrez

El ajedrecista más joven en vestir la camiseta absoluta de su país compitió ante veteranos internacionales en la Olimpíada Mundial de Samarcanda, donde su victoria ante Paraguay sintetizó un ascenso meteórico construido desde la pandemia

El ajedrecista descubrió su pasión por la disciplina de manera autodidacta a través de plataformas en línea durante la pandemia de COVID-19.
Ricardo Ordóñez se convirtió a los 12 años en el deportista más joven en integrar la selección absoluta de Guatemala en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez. (Cortesía para Infobae América)
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El ajedrecista de 12 años Ricardo Ordóñez hizo historia al convertirse en el deportista más joven en integrar la selección absoluta de Guatemala en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez, celebrada en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán.

El niño talento capturó la atención internacional en la categoría abierta del certamen al competir frente a experimentados maestros de nivel internacional, durante la competencia que se desarrolló del 15 al 27 de septiembre.

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El camino de Ordóñez hacia la élite comenzó cuando entró al preescolar, pues una de las clases incluía técnicas de movimiento de las piezas en el tablero, contó su orgullosa mamá Karen Bonilla, quien lo ha acompañado en cada paso de su trayectoria.

Sin embargo, Ricardo recuerda que fue durante la pandemia de COVID-19, cuando descubrió el deporte. Los hizo de manera autodidacta mediante plataformas en línea, pero su papá también fue un bastión importante. “Me enseñó bastante, pero llegó a un punto donde ya no podía más”, dijo en entrevista exclusiva con Infobae desde Uzbekistán.

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Ricardo Ordóñez se convirtió a los 12 años en el deportista más joven en integrar la selección absoluta de Guatemala en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez.
Ordóñez logró el título de Maestro FIDE a los 11 años de edad y se transformó en el jugador más joven de Guatemala en alcanzar esa distinción. (Cortesía para Infobae América)

Fue allí donde decidieron llevarlo, por recomendación de su abuela, a la Federación de Ajedrez de Guatemala, donde su desarrollo fue vertiginoso. A los 11 años obtuvo el título de Maestro FIDE, lo que lo convirtió en el jugador guatemalteco más joven de la historia en alcanzar dicha distinción.

Posteriormente, logró su primera norma de Maestro Internacional y finalizó como subcampeón nacional absoluto en febrero pasado, un resultado que le aseguró el tercer tablero del equipo nacional en Uzbekistán.

La victoria frente a Paraguay consolidó su actuación individual

Durante la competencia olímpica, el competidor guatemalteco enfrentó a rivales de gran trayectoria, entre los cuales figuró un veterano islandés de 62 años.

Su momento más relevante ocurrió en la sexta jornada, cuando obtuvo el único triunfo de la delegación nacional ante la representación paraguaya.

“En el que más me orgullecí de mí mismo fue el de Paraguay, porque fue mi mejor victoria del torneo hasta el momento”, afirmó Ordóñez.

Ricardo Ordóñez se convirtió a los 12 años en el deportista más joven en integrar la selección absoluta de Guatemala en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez.
El ajedrecista descubrió su pasión por la disciplina de manera autodidacta a través de plataformas en línea durante la pandemia de COVID-19. (Cortesía para Infobae América)

El joven ajedrecista explicó que la preparación para cada partida requiere mantener el control emocional, ya que la presión resulta decisiva en el tablero y, aunque se tenga mucho conocimiento “si los nervios fallan, la técnica queda atrás”, aunque asegura que logra el equilibrio divirtiéndose en cada partida.

Su sueño es ser el campeón del mundo

Estar en la posición en la que se encuentra no ha sido nada fácil, menos para un niño de 12 años. Si bien disfruta de videojuegos como el Geometry Dash, de la natación, del Karate y del fútbol, sus jornadas de entrenamiento son extensas.

“En un día de descanso practico como dos o tres horas al día”, detalló. A ello hay que sumarle el horario de clases y las tareas escolares.

Ricardo Ordóñez se convirtió a los 12 años en el deportista más joven en integrar la selección absoluta de Guatemala en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez.
El deportista combina las tareas escolares de la educación primaria con jornadas de entrenamiento de dos a tres horas diarias. (Cortesía para Infobae América)

Pero ello no ha impedido que luche por su sueño: “Quiero convertirme en el campeón del mundo y mantener mi integridad como persona”.

Y lo está logrando, en este último torneo en Uzbekistán era el único niño guatemalteco. Además, sólo cinco menores de 15 años, incluido Ricardo, compitieron contra dos mil jugadores, gran parte de ellos veteranos.

“Se siente super chilero, porque me siento una persona especial”, afirmó Ricardo.

El respaldo familiar acompaña la meta de alcanzar el título de Gran Maestro

El ritmo de entrenamiento del atleta es extenso. Su madre, Karen Bonilla Escobar, detalló que la exigencia psicológica de disputar 11 rondas internacionales representa un desafío para la familia, que presenció cómo el deportista combinó sus compromisos escolares con el alto rendimiento.

Ordóñez, quien cursa la educación primaria y muestra interés por la ciencia y la tecnología, expresó que proyecta su carrera deportiva hacia metas superiores: “Quiero ir mejorando como ajedrecista y como persona, y cumplir mis metas de ser campeón del mundo y ser GM”.

Además, cuenta con el apoyo de sus amigos y compañeros del colegio. Mientras ha estado fuera del país, le han escrito mensajes de apoyo y de felicitación, lo que le ha levantado el ánimo, dice Bonilla, quien lo representa como un niño “con mucha energía”.

Ricardo Ordóñez se convirtió a los 12 años en el deportista más joven en integrar la selección absoluta de Guatemala en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez.
Karen Bonilla, madre de Ordóñez, acompaña el desarrollo deportivo y la exigencia psicológica del jugador a lo largo de las 11 rondas del torneo. (Cortesía para Infobae América)

La madre de Ricardo está orgullosa, aunque reconoce que las jornadas de competencia son agotadoras y requieren de mucho compromiso. Sin embargo, todo ello se queda atrás cuando cuenta que su hijo está en segundo lugar a nivel nacional, sólo superado por Carlos Juárez, un destacado Maestro Internacional (MI) de ajedrez guatemalteco y considerado como la máxima leyenda del deporte ciencia en la historia del país

La selección guatemalteca finalizó en la posición 113 de la clasificación general

En el balance colectivo, el equipo masculino de Guatemala concluyó su participación en la 46.ª Olimpíada Mundial de Ajedrez en el puesto 113 de la tabla general sobre 208 países participantes.

La delegación acumuló 10 puntos de match y un total de 23 unidades por tableros tras completar el calendario oficial, en el cual midió fuerzas con representaciones de Europa, Asia y América.

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