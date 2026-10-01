Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Ben Affleck recordó cómo la muerte de sus padres, ocurrida con apenas dos meses de diferencia, cambió su forma de mirar la infancia (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Ben Affleck habló por primera vez sobre la muerte de sus dos padres, quienes fallecieron con apenas dos meses de diferencia. El actor y director reveló que la pérdida lo llevó a replantearse recuerdos de su infancia en Cambridge, Massachusetts, donde creció junto a su hermano, el también actor Casey Affleck.

“Mis padres acaban de morir, los dos. En abril y en junio”, dijo Affleck en el episodio del miércoles del podcast Street You Grew Up On, conducido por Kerry Washington. “Así que he estado, ya sabes, no solo ahora, sino en general... es como que es una cosa grande”, agregó el actor de 54 años. “Me ha hecho empezar a pensar en mi propia infancia de una manera un poco distinta”.

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Chris Anne Affleck, madre del actor, falleció el 2 de junio a los 83 años, luego de seis meses de lucha contra un cáncer de páncreas diagnosticado en diciembre de 2025. Alcanzó a cumplir su último deseo: ver a su nieto graduarse de la secundaria el 31 de mayo, dos días antes de morir.

Asimismo, Timothy Affleck, padre del actor, murió en abril a los 76 años. Su fallecimiento fue confirmado por Casey Affleck este mes durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Timothy Affleck consiguió mantenerse sobrio durante más de tres décadas después de superar su adicción al alcohol. (Splash News)

Las cartas de su madre revelaron una vida que desconocía

Chris Anne trabajó durante 35 años como maestra de escuela pública en Cambridge, donde enseñó quinto y sexto grado, y se retiró en 2008. Obtuvo una maestría en la Universidad de Harvard mientras ejercía la docencia. Tras su muerte, Affleck leyó cartas que ella había escrito a sus propios padres durante su juventud, un hallazgo que lo conmovió.

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“Esto va a sonar como una locura, pero fue realmente extraño para mí leer estas cartas, primero que nada como esta mujer joven, llena de vida, ambición y sueños, sin estar segura, ‘quizás sea trabajadora social, quizás sea maestra, hay estas protestas’”, relató el actor en el podcast. “Pero claro, lo que me impactó fue que esto no tenía nada que ver conmigo. Esta mujer tuvo su propia vida durante 30 años, vida que no tuvo nada que ver conmigo”, añadió.

Affleck admitió que había dado por sentado el sacrificio de su madre al criarlo junto a Casey. “Todo lo que yo sabía era de una persona que nos convirtió a mi hermano y a mí en el centro absoluto de su vida”, dijo. “Y realmente me impactó que ella era hermosa, inteligente, reflexiva y apasionada, y pensé, ‘esta mujer es increíble, puede hacer cualquier cosa’”.

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El actor recordó el enorme esfuerzo que su madre hizo para trabajar y, al mismo tiempo, cuidar de Ben y Casey.(Créditos: On the JLo)

Las reflexiones sobre el divorcio de sus padres

Chris Anne y Timothy se casaron a principios de los años setenta y se divorciaron en 1984, cuando Ben tenía 12 años. Timothy, que entonces atravesaba problemas con el alcohol, no conseguía empleo estable, según el relato del propio actor. “En ese momento del que hablamos, mi papá estaba en mal estado y empeorando, no conseguía trabajo, bebía demasiado, todo ese tipo de cosas, enojado, resentido”, señaló Affleck.

La tensión entre ambos llevó a que el actor recibiera con alivio, y no con tristeza, el anuncio de la separación. “Recuerdo que tenía 11 años. Recuerdo pensar, ‘debería intentar parecer triste’. Eso pensé. Pensé, ‘¿puedo intentar llorar? ¿Debería estar triste?’ Pero estaba tan feliz”, confesó.

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Tras el divorcio, Timothy se mudó a California mientras Chris Anne se hizo cargo de la crianza de sus dos hijos en Massachusetts. El padre del actor logró superar su adicción al alcohol cuando Ben tenía 19 años y estuvo sobrio por más de tres décadas.

Chris Anne aprovechó sus contactos para ayudar a que Ben y Casey comenzaran a participar en comerciales y producciones locales.(Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Tanto Chris Anne como Timothy, quien trabajó como actor con la Theater Company of Boston junto a Dustin Hoffman y Robert Duvall, acercaron a sus hijos al mundo artístico desde pequeños. Fue la madre del actor quien, a través de su compañera de cuarto en Harvard, la directora de casting Patty Collins, impulsó las primeras audiciones de Ben y Casey para comerciales y producciones locales.

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Ese vínculo quedó plasmado en 1998, cuando Affleck llevó a su madre como acompañante a la ceremonia de los Premios Óscar tras su nominación por Good Will Hunting. “No pensamos en nadie más. Eso fue todo. Por supuesto que nuestras mamás iban a ir. Eso fue realmente genuino y no actuado”, recordó el actor sobre aquella noche, en declaraciones previas a Vanity Fair.