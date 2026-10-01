Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel: "Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista"

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el copiloto del vuelo de Flydubai que apuñaló al capitán “se sometió a un adoctrinamiento islamista radical”, y dijo que durante el ataque le gritó a la tripulación “Mátenme, mátenme”, algo que, a su juicio, deja “claro que era suicida”.

“El atacante, el copiloto que atacó al capitán, está siendo interrogado ahora. Pero esto es lo que sí sabemos. Primero, sabemos que se sometió a un adoctrinamiento islamista radical”, dijo Netanyahu en Fox & Friends. Agregó que eso “parece ser algo que estamos obteniendo de la información, de su información personal”, sin dar más detalles.

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“Odiaba a los israelíes”

Netanyahu se reúne con Yaniv Hayun, pasajero del vuelo de Flydubai, en el aeropuerto Ben Gurion. Hayun contó que tiró de los controles hasta que el avión empezó a nivelarse (GPO/vía REUTERS)

En la misma entrevista, Netanyahu dijo que desconoce los antecedentes exactos del atacante, pero que “es evidente que odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también”.

Relacionó el episodio con “propaganda anti-Israel” y lo describió como “fanatismo y odio de un nivel incalculable”, después de que el presentador, Sean Hannity, lo calificara de antisemitismo.

También elogió a un “heroico pasajero” que, dijo, “actuó con una valentía tremenda que evitó otro 11-S”. Según el primer ministro, ese pasajero entró a la cabina, ayudó a reducir al atacante y niveló el avión antes de que se estrellara.

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La hipótesis que investigan las autoridades

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

Israel habla de un intento de atentado: el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo calificaron de “yihadista”. Pero el propio Netanyahu, en una entrevista anterior con CBS, no descartó que la causa fuera de salud mental.

El copiloto, que según reportes es un ciudadano de Omán, está detenido en Arabia Saudita. Netanyahu dijo que espera que Emiratos lidere la investigación, que Israel se sume y que el sospechoso sea trasladado “muy pronto, supongo” a Dubái.

El director general de la Cancillería israelí calificó el hecho de “un intento de ataque terrorista contra israelíes, contra Emiratos Árabes Unidos y contra los Acuerdos de Abraham”, y el canciller Gideon Saar habló con su par emiratí, Abdullah bin Zayed, y acordaron “colaborar contra los elementos extremistas que buscan dañar la seguridad”.

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La fiscalía general de Emiratos abrió una investigación que incluye la posibilidad de “actividad o intención terrorista”, y la Autoridad General de Aviación Civil emiratí se limitó a hablar de un “incidente de seguridad”. Un funcionario regional dijo a la agencia AP que se investigan todos los escenarios, “del terrorismo a los trastornos mentales”.

Flydubai habló de un “altercado” en la cabina, dijo que se desconocen las razones y pidió “abstenerse de especulaciones prematuras”. El presidente estadounidense, Donald Trump, que habló del incidente con Netanyahu, dijo que “parece que el copiloto era tal vez un terrorista o tal vez un chiflado”.

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Los pasajeros y el capitán

El piloto indio Smit Machchhar, capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai, hospitalizado en Arabia Saudita. El primer ministro indio, Narendra Modi, lo llamó "héroe" (AFP/Cancillería de Israel)

El avión llevaba 174 personas, de las cuales 166 eran israelíes y cayó unos 17.000 pies en un minuto, según Flightradar24. La pasajera Miryam Shira Ohayon dijo por altavoz, con el teléfono en manos de su madre en el aeropuerto Ben Gurion, que el avión estaba “prácticamente fuera de control”. “Realmente iba camino a estrellarse, y fue simplemente el ingenio de mucha gente que tomó el control del copiloto y lo neutralizó”, dijo.

Netanyahu elogió también al capitán, el indio Smit Machchhar, hospitalizado en Arabia Saudita, por su “extraordinaria valentía”, y el primer ministro indio, Narendra Modi, lo llamó “héroe”. El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció que entregará premios al heroísmo a los pasajeros que redujeron al copiloto.

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