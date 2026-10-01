Mundo

Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”

El primer ministro de Israel reveló nuevos datos sobre el vuelo FZ1073, en el que el capitán fue atacado con un cuchillo por su compañero de cabina. Un grupo de pasajeros y otros tripulantes salvaron a la aeronave de estrellarse con 174 personas a bordo

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel: "Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista"
Guardar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el copiloto del vuelo de Flydubai que apuñaló al capitán “se sometió a un adoctrinamiento islamista radical”, y dijo que durante el ataque le gritó a la tripulación “Mátenme, mátenme”, algo que, a su juicio, deja “claro que era suicida”.

“El atacante, el copiloto que atacó al capitán, está siendo interrogado ahora. Pero esto es lo que sí sabemos. Primero, sabemos que se sometió a un adoctrinamiento islamista radical”, dijo Netanyahu en Fox & Friends. Agregó que eso “parece ser algo que estamos obteniendo de la información, de su información personal”, sin dar más detalles.

PUBLICIDAD

“Odiaba a los israelíes”

Netanyahu se reúne con Yaniv Hayun, pasajero del vuelo de Flydubai, en el aeropuerto Ben Gurion. Hayun contó que tiró de los controles hasta que el avión empezó a nivelarse (GPO/vía REUTERS)
Netanyahu se reúne con Yaniv Hayun, pasajero del vuelo de Flydubai, en el aeropuerto Ben Gurion. Hayun contó que tiró de los controles hasta que el avión empezó a nivelarse (GPO/vía REUTERS)

En la misma entrevista, Netanyahu dijo que desconoce los antecedentes exactos del atacante, pero que “es evidente que odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también”.

Relacionó el episodio con “propaganda anti-Israel” y lo describió como “fanatismo y odio de un nivel incalculable”, después de que el presentador, Sean Hannity, lo calificara de antisemitismo.

También elogió a un “heroico pasajero” que, dijo, “actuó con una valentía tremenda que evitó otro 11-S”. Según el primer ministro, ese pasajero entró a la cabina, ayudó a reducir al atacante y niveló el avión antes de que se estrellara.

PUBLICIDAD

La hipótesis que investigan las autoridades

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

Israel habla de un intento de atentado: el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo calificaron de “yihadista”. Pero el propio Netanyahu, en una entrevista anterior con CBS, no descartó que la causa fuera de salud mental.

El copiloto, que según reportes es un ciudadano de Omán, está detenido en Arabia Saudita. Netanyahu dijo que espera que Emiratos lidere la investigación, que Israel se sume y que el sospechoso sea trasladado “muy pronto, supongo” a Dubái.

El director general de la Cancillería israelí calificó el hecho de “un intento de ataque terrorista contra israelíes, contra Emiratos Árabes Unidos y contra los Acuerdos de Abraham”, y el canciller Gideon Saar habló con su par emiratí, Abdullah bin Zayed, y acordaron “colaborar contra los elementos extremistas que buscan dañar la seguridad”.

La fiscalía general de Emiratos abrió una investigación que incluye la posibilidad de “actividad o intención terrorista”, y la Autoridad General de Aviación Civil emiratí se limitó a hablar de un “incidente de seguridad”. Un funcionario regional dijo a la agencia AP que se investigan todos los escenarios, “del terrorismo a los trastornos mentales”.

Flydubai habló de un “altercado” en la cabina, dijo que se desconocen las razones y pidió “abstenerse de especulaciones prematuras”. El presidente estadounidense, Donald Trump, que habló del incidente con Netanyahu, dijo que “parece que el copiloto era tal vez un terrorista o tal vez un chiflado”.

Los pasajeros y el capitán

El piloto indio Smit Machchhar, capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai, hospitalizado en Arabia Saudita. El primer ministro indio, Narendra Modi, lo llamó "héroe" (AFP/Cancillería de Israel)
El piloto indio Smit Machchhar, capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai, hospitalizado en Arabia Saudita. El primer ministro indio, Narendra Modi, lo llamó "héroe" (AFP/Cancillería de Israel)

El avión llevaba 174 personas, de las cuales 166 eran israelíes y cayó unos 17.000 pies en un minuto, según Flightradar24. La pasajera Miryam Shira Ohayon dijo por altavoz, con el teléfono en manos de su madre en el aeropuerto Ben Gurion, que el avión estaba “prácticamente fuera de control”. “Realmente iba camino a estrellarse, y fue simplemente el ingenio de mucha gente que tomó el control del copiloto y lo neutralizó”, dijo.

Netanyahu elogió también al capitán, el indio Smit Machchhar, hospitalizado en Arabia Saudita, por su “extraordinaria valentía”, y el primer ministro indio, Narendra Modi, lo llamó “héroe”. El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció que entregará premios al heroísmo a los pasajeros que redujeron al copiloto.

Temas Relacionados

FlydubaiBenjamin NetahyanuIsraelvuelo FZ1073Arabia SauditaOmánAccidente aéreoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo cuatro pasajeros israelíes salvaron al piloto y evitaron que se estrellara el vuelo de Flydubai

Un plomero, dos hombres del rubro seguros y un dentista fueron “las personas indicadas en el momento indicado”: redujeron al copiloto, tomaron los controles y atendieron al capitán apuñalado. Había 174 pasajeros a bordo del Boeing que iba rumbo a Tel Aviv

Cómo cuatro pasajeros israelíes salvaron al piloto y evitaron que se estrellara el vuelo de Flydubai

Taiwán capturó dos buques chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores

La autoridad marítima indicó en un comunicado que apresó uno de los barcos el 30 de septiembre y a otro este 1 de octubre

Taiwán capturó dos buques chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

El estonio Jaan Roose completó una travesía de 160 metros entre dos edificios del centro histórico de la capital surcoreana, en la primera actuación de este tipo registrada en el país

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”

El aventurero británico, de 82 años y diagnosticado con Parkinson, no ha hecho apariciones desde octubre de 2024, mientras sus familiares denuncian que no pueden establecer contacto con él ni conocer el centro donde reside actualmente

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos investiga si hubo un plan terrorista detrás del ataque en el vuelo de Flydubai

Un equipo especializado busca esclarecer si el altercado registrado entre los pilotos en plena ruta hacia Israel guarda relación con actividades de grupos extremistas

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos investiga si hubo un plan terrorista detrás del ataque en el vuelo de Flydubai
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Avance de Valle Salvaje del viernes 2 de octubre: Manuela se regodea ante Luisa y Victoria toma una decisión inesperada

Avance de Valle Salvaje del viernes 2 de octubre: Manuela se regodea ante Luisa y Victoria toma una decisión inesperada

Euclides Torres no sólo se quedó sin visa para los Estados Unidos, Gobierno buscaría sacarlo de los contratos que tiene con el Estado

Se acaba el reconocido Gimnasio José Joaquín Casas en Bogotá: estos son los famosos que pasaron por los salones de este colegio que dejará de operar después de 67 años

Un artista noruego reúne a la reina Mette-Marit con Jeffrey Epstein mediante figuras de cera: “La imagen de ella en su sofá está grabada en mi retina”

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

DEPORTES

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

Jim Carrey se casó con Min Ah siete meses después de su primera aparición pública en los premios César