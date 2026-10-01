Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

La imagen que se filtró en las redes sociales en las últimas horas

Guardar

La filtración de una imagen del proyecto de la Bombonera durante la presentación a un grupo de socios en uno de los salones internos del estadio Alberto J. Armando esta semana causó furor entre los fanáticos de Boca Juniors en las redes sociales. Da la sensación de ser una exposición similar a la que tuvo acceso Infobae hace algunos meses, cuando desde la entidad de la Ribera ventilaron el inminente anuncio de la ampliación del aforo y modernización de la cancha que, por ahora, se sigue haciendo esperar.

Lo que llamó la atención en esta ocasión fue el detalle que no pasó desapercibido por quienes tuvieron acceso a esta imagen: la aparición de una supuesta torre de homenajes que la Bombonera supo tener desde su creación hasta 1995, cuando el sector de palcos fue reformado bajo la gestión de Mauricio Macri. Esta suerte de mástil, que lucen por ejemplo Racing en el Cilindro de Avellaneda o Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, figuraría en los planes a la hora de construir las nuevas ubicaciones.

PUBLICIDAD

La decisión política está tomada y solo resta que Juan Román Riquelme haga formal el anuncio para detallar públicamente en qué consiste el proyecto con el que Boca ampliaría la capacidad de la Bombonera a 80 mil espectadores. El Master Plan se divide en dos partes: la primera, que consta de la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja, empezaría este año, tras la aprobación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y los avales de la empresa Ferrosur Roca SA. La segunda, más compleja, consiste en la demolición total de los palcos y sectores preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea, recién en 2027.

Así quedará la cuarta bandeja: es un render oficial

Muchos se preguntan cómo hará el estadio Alberto J. Armando para llegar a albergar a 80 mil fanáticos, o sea, aumentar en 23.000 su capacidad actual (que asciende aproximadamente a 57.000). Infobae tuvo acceso a números concluyentes y el desmenuzado de cómo se agrandará cada sector popular, de plateas, preferencial y de palcos para arribar a la cifra final antes mencionada. Paso a paso, detalle por detalle.

PUBLICIDAD

La primera grada que contará con una ampliación es el sector K, que actualmente tiene cerca de 500 plateas. Es muy probable que, al final de este año, sean removidas todas las butacas que quedan para generar espacio para 1.500 personas más, que harán que la tribuna norte alta sea completamente popular otra vez. De esta forma, la Bombonera ya estará cerca de los 60.000 en primera instancia.

El segundo punto en cuestión es el de la cuarta bandeja, que se montará sobre la estructura de la tercera y tendrá un aforo total de 6.500 espectadores (todos sentados). Un dato importante que informaron desde el club es que el Alberto J. Armando tendrá 40 metros de altura con las nuevas disposiciones. Esta talla es incluso menor a la de otros estadios de mayor envergadura, como el Santiago Bernabéu del Real Madrid (60 metros) y el Allianz Arena del Bayern Múnich (50 metros). Esto, sin tomar en consideración la famosa torre de homenajes.

PUBLICIDAD

En paralelo, Boca especula con que la ley que dictamina que todos los estadios de la Capital Federal deberán tener cubierto el 75% de la superficie de sus tribunas con butacas o asientos quede definitivamente obsoleta, ya que ninguna de las canchas de la Ciudad de Buenos Aires cumple actualmente con esa requisitoria ni sus clubes tienen pensado remodelar sus recintos para cumplimentarla. Es por esto que la dirigencia de Boca, a partir de 2027, quitaría todas las butacas de la Platea Alta para que el sector se convierta en popular. De esta forma, se ampliará la capacidad de esa grada en 6.000 y esta nueva tribuna contará con capacidad para 12.000 hinchas.

Pasando en limpio, en cuanto Boca remueva los asientos del sector K y de la Platea Alta, y quede inaugurada la cuarta bandeja, la Bombonera tendrá un aforo total de 71.000 espectadores. No obstante, el número definitivo se originará después de que se tiren abajo los actuales palcos, se construyan los nuevos (más las plateas preferenciales) y así se complete el Master Plan.

PUBLICIDAD

Existe un detalle no menor del que muchos socios e hinchas de Boca no están al tanto: las populares bajas tendrán una remodelación integral con una modificación en las pendientes. A partir de esa variante, el cierre de la tribuna será recto y ya no curvo, lo que generará mejor visibilidad y un aumento en la capacidad de 1.500 personas más en cada una (3.000 en total).

Los actuales palcos y plateas preferenciales se demolerán y construirán los nuevos con mayor altura (REUTERS/Agustin Marcarian)

Dentro de todas estas cuentas, uno de los sectores perderá algo de capacidad: la Platea L. Esto se debe a que el campo de juego se trasladará cuatro metros con orientación hacia las vías del tren y el túnel de ingreso de los jugadores y árbitros, tal como recomienda la FIFA, será ampliado y unificado a la altura de la mitad de cancha en dicho lugar. Es por esto que se perderán 500 lugares para dar espacio a esa obra complementaria.

PUBLICIDAD

Finalmente, la obra que promete marcar un antes y un después en la historia del mítico estadio de Boca es la reestructuración de los actuales palcos situados en la calle Dr. del Valle Iberlucea. Entre las dos plateas preferenciales que llegarán hasta la mitad de las populares medias, más los 216 nuevos palcos que llegarán a la altura del techo (último paso de la ampliación), la capacidad se aumentará en 6.500 plazas extra, número ostensiblemente mayor al de las aproximadamente 2.000 de hoy.

LOS SECTORES EN LOS QUE LA BOMBONERA SE AMPLIARÁ

Ampliación Bombonera

Quita de butacas en sector K para dar lugar a más populares: 1.500

Cuarta bandeja: 6.500

Quita de butacas en Platea Alta, que pasará a ser íntegramente popular: 6.000

Modificación de la pendiente de las populares bajas: 3.000 (entre ambas)

Nuevos palcos y plateas preferenciales: 6.500

*La Platea L perderá unos 500 lugares por el nuevo túnel desde donde saldrán los equipos

Nuevo aforo total: 80.000