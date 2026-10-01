Panamá

Tragedia en Panamá: hallan muertos a dos participantes de un curso de rescate en montaña

Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada luego de un operativo que incluyó maniobras de rápel y el uso de un dron en una zona de difícil acceso.

El Cañón de Macho de Monte, en Tierras Altas, Chiriquí, fue escenario de la emergencia que dejó dos personas fallecidas durante una práctica especializada de rescate. Tomada de Facebook
El Cañón de Macho de Monte, en Tierras Altas, Chiriquí, fue escenario de la emergencia que dejó dos personas fallecidas durante una práctica especializada de rescate. Tomada de Facebook
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Dos personas murieron durante una práctica de ascenso y rescate desarrollada en el Cañón de Macho de Monte, en el corregimiento de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas luego de que una crecida sorprendiera al grupo que participaba en un curso especializado durante la tarde del martes 30 de septiembre.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que los cuerpos fueron localizados a las 4:18 a.m. de este jueves 1 de octubre, después de varias horas de búsqueda en una zona de difícil acceso.

Uno de los fallecidos era funcionario de Sinaproc y se desempeñaba como instructor coordinador del curso, mientras que la segunda víctima pertenecía a SAR Panamá y participaba como monitor de la capacitación.

Los equipos de emergencia utilizaron maniobras de rápel y el apoyo de un dron durante la búsqueda de las dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas. (Wikipedia)
Los equipos de emergencia utilizaron maniobras de rápel y el apoyo de un dron durante la búsqueda de las dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas. (Wikipedia)

La emergencia ocurrió mientras se desarrollaba el curso “Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña”, una actividad en la que participaban 31 personas y siete instructores, para un total de 38.

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Como parte de las medidas preventivas, se habían establecido puntos de vigilancia en lugares estratégicos para observar los niveles y el comportamiento del caudal del río.

Durante la jornada, las condiciones comenzaron a cambiar y se emitió una alerta ante el incremento del nivel del agua y el riesgo de una posible crecida. Sinaproc informó inicialmente que dos personas estaban desaparecidas y aproximadamente 11 permanecían dentro del cañón, mientras se activaban las operaciones de búsqueda, rescate y extracción bajo condiciones de seguridad.

Según la actualización divulgada posteriormente por la institución, el instructor coordinador y el monitor iniciaron la evacuación del resto del equipo cuando advirtieron el peligro.

Panamá permanece bajo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 3 de octubre, con riesgo de crecidas repentinas, desbordamientos y deslizamientos en diferentes regiones. Tomada de Instagram
Panamá permanece bajo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 3 de octubre, con riesgo de crecidas repentinas, desbordamientos y deslizamientos en diferentes regiones. Tomada de Instagram

Esa acción permitió que una consecuencia de mayor magnitud pudiera ser evitada, mientras el aumento del caudal complicaba la salida desde el interior del Cañón de Macho de Monte.

Las operaciones para localizar a los desaparecidos continuaron durante la madrugada en medio de condiciones complejas del terreno. Los equipos utilizaron maniobras de rápel y contaron con el apoyo de un dron hasta encontrar los dos cuerpos. Sinaproc indicó que la recuperación estaba prevista para comenzar desde las 6:00 a.m., siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

Sinaproc expresó sus condolencias a familiares, compañeros y allegados de las víctimas y señaló que se mantiene a disposición de las autoridades competentes para el proceso de investigación.

El accidente ocurrió además en momentos en que Panamá se encuentra bajo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente desde la noche del 30 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del 3 de octubre.

La práctica reunía a 31 participantes y siete instructores, para un total de 38 personas, cuando se produjo la emergencia por el incremento del nivel del agua. Tomada de Instagram
La práctica reunía a 31 participantes y siete instructores, para un total de 38 personas, cuando se produjo la emergencia por el incremento del nivel del agua. Tomada de Instagram

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió sobre un aumento de la inestabilidad atmosférica entre el 1 y el 3 de octubre, asociado a un sistema de baja presión sobre el mar Caribe.

Para este jueves, el pronóstico contempla aguaceros con tormentas de fuerte intensidad durante la tarde en Chiriquí, Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, sectores de Bocas del Toro y parte de la península de Azuero. También se esperan precipitaciones aisladas en Coclé, la comarca Emberá y Darién, mientras durante la noche podrían registrarse lluvias en otras zonas del país.

Las autoridades meteorológicas han advertido además que los suelos mantienen elevados niveles de saturación en sectores de las tierras altas de Chiriquí, el sur de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. Esa condición incrementa el riesgo de crecidas repentinas, desbordamientos de ríos, deslizamientos y caída de árboles, especialmente durante episodios de precipitaciones intensas.

El aviso meteorológico señala que los mayores acumulados de lluvia se esperan entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre. Las precipitaciones y tormentas podrían presentarse durante la madrugada, la tarde y la noche, acompañadas eventualmente por ráfagas de viento, por lo que las condiciones de ríos, quebradas y áreas montañosas permanecerán bajo vigilancia durante los próximos días.

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