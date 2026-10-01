El vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance visitará la Argentina en noviembre

JD Vance saluda a Javier Milei durante una visita del mandatario argentino a los Estados Unidos en 2025

Guardar

(Desde Washington, Estados Unidos). El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, llegará a la Argentina en el mes de noviembre para reunirse con Javier Milei, en lo que será la primera visita al país de un funcionario de ese rango luego de casi una década.

El encuentro entre Vance y Milei fue confirmado a Infobae por fuentes oficiales en Washington DC, aunque aún no se precisó la fecha exacta, el lugar ni la agenda prevista.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que los dos funcionarios se ven cara a cara. En octubre de 2025, Milei viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca, donde se reunió con Trump y saludó a Vance. Aquella instancia marcó el primer contacto directo entre el presidente argentino y el funcionario republicano.

La última vez que un vicepresidente estadounidense pisó suelo argentino fue en abril de 2017, cuando Mike Pence visitó el país y fue recibido por el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Una alianza que se fortalece

La llegada de Vance a la Argentina se producirá en un contexto de alineamiento político estrecho entre ambos gobiernos. A lo largo de los dos primeros años de gestión, Milei realizó 17 viajes a Estados Unidos, una cifra que contrasta con sus escasas visitas a los países vecinos y que grafica la centralidad que el presidente argentino le asigna a la relación con Washington.

PUBLICIDAD

El vínculo se tradujo también en hechos concretos. En el momento más crítico de la administración Milei —cuando el gobierno se encaminaba hacia las elecciones legislativas de octubre de 2025 con los mercados en tensión y el peso bajo presión—, la administración Trump ofreció un paquete de asistencia financiera de USD 20.000 millones para estabilizar la economía argentina. El respaldo fue clave para que el oficialismo llegara fortalecido a los comicios, en los que La Libertad Avanza consolidó su posición como el bloque más numeroso en ambas cámaras del Congreso.

Un mes después de las elecciones, los dos países firmaron un amplio acuerdo comercial bilateral. En marzo de 2026, el Tesoro de Estados Unidos anunció además un paquete de financiamiento de unos USD 7.000 millones destinado a obras de infraestructura en la Argentina y a acelerar la exportación de materias primas, minerales y energía hacia el Atlántico.

PUBLICIDAD

En septiembre de 2026, la alineación entre ambos gobiernos quedó expuesta una vez más en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Milei participó junto a Trump en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la coalición de seguridad impulsada por la Casa Blanca para coordinar políticas regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En ese encuentro, Trump realizó un gesto explícito hacia su par argentino: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”, afirmó al enumerar los triunfos electorales de sus aliados en la región, con la vista puesta en Milei.

PUBLICIDAD

El presidente argentino ha hecho de la relación con Washington un eje central de su política exterior. En su discurso de apertura del Congreso, en marzo de 2026, Milei destacó “la relación especial” que mantiene con Trump, al que definió como “un aliado clave”, y subrayó el éxito de la asistencia financiera estadounidense. “Tenemos que crear el siglo de las Américas”, sostuvo en esa ocasión. “Somos un eslabón natural en la cadena de valor estratégica de Occidente”, agregó.