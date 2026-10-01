Más de 12 mil citas de pacientes reprogramadas por conflicto médico en Honduras

El Hospital Escuela de Honduras deja sin atención a más de 12.800 pacientes por las asambleas médicas.

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Más de 12.800 pacientes sin atención en el Hospital Escuela de Honduras por las asambleas informativas que el gremio médico mantiene desde hace casi cuatro semanas en reclamo de salarios impagos.

El director del centro, Darío Zúñiga, informó que durante los 24 días que lleva la medida, no pudieron recibir atención en la Consulta Externa. La suspensión afecta a quienes necesitan controles, evaluaciones y seguimiento en distintas especialidades.

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Zúñiga explicó que la recuperación de las citas podría realizarse de manera gradual, ya que no todas las especialidades funcionan con consultas diarias. El impacto final dependerá de la cantidad de pacientes y de la disponibilidad de cada área médica.

El conflicto tiene como eje central la exigencia del pago de remuneraciones pendientes a médicos que aún no las han recibido.

Pese a los llamados al diálogo de las autoridades gubernamentales, el gremio mantiene las asambleas hasta que todos los profesionales con salarios adeudados cobren.

El director planteó un mecanismo diferenciado para recuperar parte de los servicios sin dejar de lado la situación de quienes todavía esperan pago: “Habría que buscar algún mecanismo en el que el médico que ya recibió su salario regrese a la consulta médica y atienda a sus pacientes, en una forma de tregua; y al que no le han pagado, pues que todavía no vuelva a su puesto de trabajo.”

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Continuidad de tratamientos

Mientras la Consulta Externa permanece afectada, el hospital adoptó medidas para reducir el impacto sobre pacientes con enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión, padecimientos neurológicos y cardíacos—. En esos casos, garantizó la continuidad de los tratamientos mediante la entrega de recetas y medicamentos, con el propósito de evitar interrupciones que puedan generar complicaciones.

Los quirófanos del Hospital Escuela mantienen la programación habitual y realizan un promedio de 25 cirugías electivas al día.

La medida apunta a que quienes acuden regularmente al centro no solo por consultas de control, sino para mantener de forma periódica sus medicamentos, no queden completamente desatendidos durante el período de suspensión.

Zúñiga señaló que la Secretaría de Salud tiene disposición para buscar una salida al conflicto y consideró necesario establecer un acuerdo que atienda simultáneamente las demandas del gremio y las necesidades de los pacientes.

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Para avanzar, destacó la importancia de mantener comunicación permanente entre ambas partes e identificar los casos pendientes.

Cirugías sin interrupciones

Según la dirección del hospital, parte de los pagos adeudados estaría frenada por documentación y trámites administrativos que deben resolverse antes de completar los procesos de pago.

Las cirugías electivas continúan con normalidad y el Hospital Escuela interviene al menos a 25 pacientes diarios

No todas las áreas del hospital detuvieron actividades. Las cirugías electivas se programan normalmente, con al menos 25 pacientes intervenidos por día en los quirófanos. La principal afectación derivada de las asambleas se concentra en la atención ambulatoria; los procedimientos quirúrgicos previamente agendados continúan dentro de la dinámica habitual del centro.

El gremio acumula cuatro semanas consecutivas de asambleas, con repercusiones directas en los servicios ambulatorios.

La dirección sostiene que reprogramar las consultas puede organizarse de forma progresiva, dado que algunas especialidades no trabajan con citas diarias. Mientras no se alcance un acuerdo que permita levantar las asambleas, la atención continuará concentrándose en los servicios activos y en los casos considerados prioritarios.

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