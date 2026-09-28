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Florence Pugh cuestiona respuesta ante presunta violación grupal de exalumna de Cornell: “Me siento inquieta, enferma y ansiosa”

La actriz de Oppenheimer publicó un mensaje en Instagram después de conocer la demanda civil de una mujer que afirma que siete miembros de Chi Phi la habrían drogado y agredido sexualmente en 2024

Florence Pugh alzó la voz tras revelarse que una mujer había sido abusada en la universidad de Cornell en 2024 (Créditos: Reuters)
Florence Pugh alzó la voz tras revelarse que una mujer había sido abusada en la universidad de Cornell en 2024 (Créditos: Reuters)
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Florence Pugh cuestionó la respuesta ante la presunta violación grupal de una exalumna de Cornell University, después de que la fiscalía del condado de Tompkins anunció que reabriría la investigación para buscar pruebas adicionales, según informó ABC News.

La actriz de Oppenheimer publicó un mensaje en Instagram tras conocer la demanda civil presentada el 16 de septiembre ante la Corte Suprema de Nueva York por una mujer identificada como “Jane Doe”. La demandante afirmó que, cuando tenía 20 años, siete integrantes de la fraternidad Chi Phi la drogaron y la agredieron sexualmente durante horas en 2024.

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Dos de los señalados fueron expulsados tras una investigación universitaria, mientras que los otros cinco recibieron suspensiones, ensayos disciplinarios o talleres, según declaró el abogado de la demandante, Thomas Giuffra, a CBS News. Ninguno fue detenido.

Florence Pugh hizo un llamado a las personas que guardaron silencio del caso, particularmente a los hombres, a quienes pidió un cambio de postura ante estos actos
Florence Pugh hizo un llamado a las personas que guardaron silencio del caso, particularmente a los hombres, a quienes pidió un cambio de postura ante estos actos

Pugh cuestionó el silencio de quienes conocieron el caso y pidió a los hombres involucrarse en las conversaciones sobre violencia contra las mujeres. “Después de leer sobre la joven que fue violada en grupo en su universidad por su amigo y compañeros de escuela, me siento inquieta, enferma y ansiosa”, escribió la actriz en Instagram.

La fiscalía llevará el caso ante un gran jurado

La oficina del fiscal de distrito Matthew Van Houten había determinado antes que no existían pruebas suficientes para presentar cargos penales, de acuerdo con CBS News. Tras la demanda, Van Houten dijo a ABC News que el caso será presentado ante un gran jurado con la cooperación de la demandante, con el fin de identificar elementos que puedan modificar la valoración previa y apuntar a una posible conducta criminal.

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La mujer denunció el presunto ataque ante la policía de Cornell University alrededor de tres semanas después de los hechos. La universidad cerró entonces el capítulo de Chi Phi e inició su propia investigación.

Cornell formó una comisión que emitió un informe sobre el caso en marzo de 2026 y reconoció la existencia de la demanda la semana pasada. De acuerdo con WBNG-TV, durante la presunta agresión uno de los hombres habría enviado un mensaje en Snapchat a un grupo llamado “Chi Phi Actives” para anunciar contenido sexual gratuito.

Una hilera de vehículos policiales negros con la inscripción Cornell University Police estacionados frente a un edificio de ladrillos
Los involucrados en el abuso de la mujer que se presentó como Jane Doe recibieron como castigo la expulsión de la universidad en el peor de los casos (Cornell University Police Department)

Florence Pugh exigió responsabilidad para quienes conocieron la acusación

Pugh sostuvo que la responsabilidad no recaería únicamente en los presuntos agresores. “Cada persona que supo o escuchó que esto estaba ocurriendo debería ser vista con seria preocupación. Son tan malvados como quienes lo planearon”, escribió.

La intérprete también cuestionó a las instituciones educativas que, según afirmó, protegen a los hombres por temor a que sus futuros resulten afectados, sin mostrar la misma preocupación por las consecuencias para las mujeres. “No hay igualdad hasta que respeten nuestros cuerpos. No hay igualdad hasta que dejen de dañar nuestras almas. No hay igualdad hasta que nos dejen vivir. No hay igualdad hasta que podamos decir que nos sentimos seguras”, escribió Pugh.

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