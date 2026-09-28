‘Dressmaker’ entra al top 10 de Steam y prepara versiones para Switch y móviles

Dressmaker presenta su tráiler.

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Dressmaker, el juego de gestión de una boutique desarrollado por Cozy Lives y publicado por Free Lives, se estrenó en Steam el 21 de septiembre de 2026 y llegó al décimo puesto entre los títulos más vendidos de la plataforma en Estados Unidos. Cuatro días después del lanzamiento acumulaba un 97% de valoraciones positivas entre 2.549 reseñas, mientras sus responsables confirmaban planes para llevarlo a Nintendo Switch y dispositivos móviles.

De prototipo gratuito a éxito comercial

La recepción comercial estuvo precedida por una comunidad numerosa. El prototipo gratuito publicado en itch.io superó las 100.000 descargas, y los jugadores comenzaron a compartir en redes sociales sus propios diseños de vestidos. Antes del estreno, Dressmaker ya aparecía en más de 400.000 listas de deseados de Steam.

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Ese interés se trasladó rápidamente a las ventas. Según sus responsables, el juego recuperó todo su presupuesto de desarrollo en menos de 24 horas. La cifra exacta de copias vendidas y el costo de producción no fueron informados, pero su presencia en la clasificación estadounidense permitió compararlo con lanzamientos de presupuestos mucho mayores.

Dressmaker llegó a superar a Diablo IV y durante un breve periodo también quedó por encima de Marvel Rivals. La categoría de reseñas extremadamente positivas de Steam acompañó ese desempeño: al 25 de septiembre, 2.549 usuarios habían publicado una valoración y el 97% recomendaba el juego.

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Los datos más recientes amplían la fotografía inicial del lanzamiento. Una medición anterior registraba más de 1.200 reseñas extremadamente positivas, por lo que el volumen de opiniones creció con rapidez durante sus primeros días a la venta.

Cómo funciona el taller de Dressmaker

Dressmaker propone administrar una boutique y cumplir los pedidos de los habitantes de un pueblo ficticio. Pertenece al grupo de juegos cozy, una etiqueta utilizada para experiencias de ritmo relajado, tareas cotidianas y objetivos alejados del combate. Su sistema, sin embargo, busca reproducir distintas etapas del trabajo de costura.

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Cada encargo comienza con la selección del material. Los jugadores pueden trabajar con algodón, lino, lana, seda o terciopelo, cortar patrones y pasar las piezas por una máquina de coser. El proceso exige prestar atención al hilo y al bies: este último es el corte diagonal de la tela, utilizado para darle mayor flexibilidad y una caída diferente a la prenda.

Después llega la decoración. El juego permite agregar botones, lazos, apliques y encajes, combinando colores, formas y materiales para producir vestidos diferentes. Esa libertad creativa fue uno de los elementos que impulsaron la circulación de videos e imágenes en redes sociales antes y después del estreno.

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Los pedidos tampoco obligan a satisfacer a cada cliente. Dressmaker incluye la posibilidad de sabotear los encargos, una alternativa deliberadamente traviesa dentro de una propuesta centrada en la confección. Free Lives incluso bromeó con que el juego había sido vetado de sus propias redes para evitar que afectara su reputación como editora vinculada con títulos violentos.

El contraste parte de su catálogo. Free Lives está relacionado con juegos como Anger Foot, Broforce, Genital Jousting y Terra Nil, propuestas muy distintas de un simulador dedicado a diseñar vestidos y atender una tienda.

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Dressmaker, de Cozy Lives

Versiones para Switch y móviles

Free Lives confirmó en la nota de lanzamiento que está planeando versiones para Nintendo Switch y dispositivos móviles. El estudio explicó que ambos ports fueron pedidos repetidamente por la comunidad en redes sociales. Todavía no existe una fecha de lanzamiento para ninguna de esas ediciones.

Tampoco se confirmó una versión nativa para Switch 2. La posibilidad de utilizar el modo ratón de sus controles Joy-Con 2 surge de las características de Dressmaker y de su interfaz, pero permanece como una especulación. Free Lives únicamente mencionó a Switch de manera general en su comunicación oficial.

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El éxito también abrió una discusión en X sobre los juegos dirigidos a públicos específicos. Varios usuarios destacaron que Dressmaker se concentra en personas interesadas en la creatividad, la moda y la costura, en contraste con producciones de gran presupuesto diseñadas para abarcar audiencias más amplias. También valoraron que pueda ejecutarse en equipos modestos, aunque no se publicaron nuevos requisitos técnicos junto con esos comentarios.

En el momento de su lanzamiento, Dressmaker todavía no estaba disponible en español. Free Lives no anunció una fecha para incorporar el idioma ni detalló cuándo llegarán las versiones planeadas para Switch y móviles.

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