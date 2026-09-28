Elliot Page muestra su torso al descubierto en una íntima sesión de fotos

Elliot Page muestra su nueva figura en una atrevida sesión de fotos (REUTERS/Mark Blinch)

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Elliot Page mostró su torso descubierto en una nueva producción fotográfica realizada en los Russian & Turkish Baths de Nueva York, uno de los baños públicos más antiguos de la ciudad. El actor posó con un short de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello y un collar de Miansai.

Las imágenes forman parte de “The Boys in the Baths”, una serie de The Cut que reunió a figuras de la cultura LGBTQ+ en el local de East 10th Street. Page aparece con el pecho al descubierto y una marcada definición abdominal, en una foto tomada por Ryan McGinley.

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El actor trans habló sobre su relación con los baños públicos y explicó que recién en los últimos años empezó a sentirse cómodo con la idea de ir a esos espacios. La sesión lo retrata en ese contexto, con una estética de moda y junto a otros invitados como Troye Sivan, Jeremy O. Harris y Marlon James.

Page atraviesa un período de exposición pública tras su participación en The Odyssey, la película de Christopher Nolan. Según The Cut, el actor todavía espera nuevas propuestas de trabajo tras su papel en la producción.

Elliot Page forma parte de una sesión de fotografías LGBTQ en uno de los baños públicos más famosos de Nueva York (Créditos: nymag, thecut)

La experiencia de Page en los baños públicos

El actor reveló que no tiene una larga historia como asistente a baños públicos. “Fui a un baño público recientemente. Solo en los últimos años pensé: ‘Sí, suena bien ir a algún lugar y sentarte así en tu cuerpo’”, dijo a The Cut.

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La declaración ubica la experiencia en un proceso personal posterior a su cirugía de tórax. Desde entonces, Page ha compartido imágenes de su cuerpo en redes sociales y en apariciones públicas, con un discurso centrado en la comodidad y la libertad de mostrarse como es.

En la producción, aparece con el torso desnudo y el cabello húmedo, en una de las imágenes más comentadas de la serie. El local está a más de 1,6 kilómetros del Stonewall Inn, en una zona de Manhattan asociada con la vida nocturna y la comunidad LGBTQ+. The Cut describió el encuentro como una reunión de habituales del lugar y de invitados que acudían por primera vez.

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Cher y Julie Andrews en la lista musical de Page

Page no tuvo problema en compartir varios detalles de su intimidad; incluso contó qué canciones suele cantar cuando se ducha. Entre sus elecciones mencionó “Believe”, de Cher, y “The Sound of Music”, tema asociado con Julie Andrews.

“‘Do you believe in life after love?’ es una de las que canto a todo volumen”, contó el actor. Luego agregó que nunca vio la película The Sound of Music, aunque eso no le impide interpretar su canción principal bajo el agua.

En sus revelaciones, Elliot Page aseguró que Cher es una de sus artistas favoritas para escuchar a la hora de tomar una ducha REUTERS/Daniel Cole

La pieza fue firmada por Matthew Schneier, crítico de New York Magazine, revista estadounidense. Para la sesión convocó a McGinley y seleccionó piezas de casas como Gucci, Hermès y Dior, además del atuendo que lució Page.

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Sivan, Harris y James en la sesión

Troye Sivan, otro de los protagonistas de la producción, apareció en cuatro fotografías. El cantante habló de She’s the Best, su próximo álbum, y explicó que las canciones surgieron de un sentimiento de deseo más que de tranquilidad.

“Mi nuevo álbum no viene de un lugar de paz. Creo que viene de un lugar de anhelo”, afirmó Sivan. El músico sostuvo que escribió varias canciones de amor sobre un hombre al que no conoce y sobre la vida que imagina junto a él.

Jeremy O. Harris aprovechó su intervención para cuestionar algunas conductas que observa en los baños de vapor. El dramaturgo criticó a jóvenes que ingresan con medias, zapatillas y pantalones cortos de gimnasio, y también apuntó contra quienes usan auriculares dentro del recinto. “De verdad hay que escuchar los sonidos. Hay sonidos muy interesantes en una sala de vapor”, sostuvo.

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Troye Sivan, Sam Nivola y Jeremy O.Harris, fueron otros de los modelos de esta sesión curada por The Cut

Marlon James, por su parte, relató su reacción ante una reseña favorable de The New York Times, diario estadounidense, sobre uno de sus libros. El escritor dijo que permaneció inmóvil durante cerca de dos horas porque temía despertarse y descubrir que todo había sido un sueño.

La repercusión de la crítica también trajo consecuencias imprevistas: James recibió más correos electrónicos generados con inteligencia artificial y mensajes de personas que aseguraban conocerlo. “Hay gente en la que basé personajes y aparecen de la nada para decir: ‘Hola. ¿Te acuerdas de mí?’”, relató.