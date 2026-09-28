Política

Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias

A pesar de un par de indicadores económicos no deseados y desgastantes internas fomentadas por la Casa Rosada, Patricia Bullrich aprovechó y, en menos de un mes, fue tres veces al recinto. Más allá de los vaivenes y temas en fila, blindó a aliados y dejó -de nuevo- al kirchnerismo en soledad y a kilómetros de oler poder

Vista elevada de un recinto legislativo semicircular con personas sentadas en bancas frente a computadoras y pantallas electrónicas
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Fotos: Prensa Senado)
Guardar

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

PUBLICIDAD

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

PUBLICIDAD

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 2026
El pleno de la Cámara alta durante la sesión del jueves pasado

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano- para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

Temas Relacionados

Patricia BullrichSenado de la NaciónBanco CentralLa Libertad AvanzaDiputadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desafío de Milei: contener la interna, impulsar la agenda legislativa y contentar a los aliados

En la previa a la Argentina Week, el Presidente relativizó las diferencias internas y trabaja para neutralizar los contrapuntos marcados por Bullrich. El acercamiento a los gobernadores en París y el listado de confirmados

El desafío de Milei: contener la interna, impulsar la agenda legislativa y contentar a los aliados

El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

La decisión fue anunciada días atrás, pero terminó por concretarse esta madrugada tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial. La medida también establece un régimen diferenciado para cada provincia que visitará el sumo pontífice

El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

Milei habló de los cambios en la Quinta de Olivos: "Es una casa militar, tengo enemigos pesados en el mundo"

El mandatario explicó que la residencia presidencial dejó de funcionar con personal civil por razones de seguridad

Milei habló de los cambios en la Quinta de Olivos: "Es una casa militar, tengo enemigos pesados en el mundo"

Malvinas: el ministro de Defensa de Chile apoyó a la Argentina, pero defendió el comercio de su país con los isleños

Lo dijo el titular de la estratégica cartera, Fernando Barros Tocornal. Pasado mañana se inicia el debate en Diputados para reforzar sanciones

Malvinas: el ministro de Defensa de Chile apoyó a la Argentina, pero defendió el comercio de su país con los isleños

El Gobierno oficializó la designación de Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial. El flamante funcionario ocupará el rol que dejó vacante Alejandro Vilches, quien presentó su dimisión la semana pasada luego de que se conocieran los recortes previstos para el área en el proyecto de Presupuesto 2027

El Gobierno oficializó la designación de Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad

DEPORTES

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

La fuerte discusión entre Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami: el video del cruce en 2023

Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras

República Dominicana: Dictan prisión preventiva para ocho imputados por el presunto desfalco en Senasa

El gran regreso del "Borges de Bioy": un genio cotidiano, sus tormentos con María Kodama y la pregunta que no tiene respuesta desde 1986