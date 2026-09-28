¿De “recesión técnica” a recesión a secas?: Economía espera un repunte de actividad, pero los privados ven difícil revertir la fuerte caída de julio

Según el Indec, la actividad registró una caída interanual de 2,9% en julio. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

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El Gobierno cerró la semana con malos datos económicos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad registró una caída de 2,9% intermensual en julio y una baja de 1,4% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en el equipo del ministro Luis Caputo aseguran que están dadas las condiciones para un rebote en los próximos dos meses. Los privados, con los datos de agosto sobre la mesa, ya hablan de lo difícil que será no caer en “recesión técnica”.

Si bien no hay una definición universalmente aceptada de lo que es una recesión, hay cierto consenso de que se incurre en una cuando el nivel de actividad declina al menos dos trimestres consecutivos. En el segundo de 2026 la economía mostró una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primero y el jueves pasado el Indec informó que en julio la caída fue del 2,9%, cifra que pesará mucho en el saldo del tercer trimestre.

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El resultado de julio instaló dos lecturas sobre lo que sigue. Desde el Gobierno, el director del BCRA, Martín Vauthier, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, atribuyeron parte de la baja a eventos concentrados en ese mes y señalaron factores que, según sostienen, permitirán una recuperación. Las consultoras, en cambio, reconocen que un rebote es posible, pero señalan que la magnitud requerida para evitar una contracción trimestral exige variaciones mensuales elevadas.

A lo que se suma que reciente J.P. Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, redujo a 1,5% su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 luego de que la actividad se desplomara un 2,9% en julio respecto de junio.

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“Esperábamos un dato débil de actividad, consistente con el contexto frágil que caracterizó el segundo trimestre, pero el dato informado (por el Indec) excedió significativamente nuestro pronóstico”, dice un informe fechado el viernes y firmado por los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira. De hecho, el dato del Indec casi triplicó la caída del 1% del nivel de actividad que había previsto el banco norteamericano.

La magnitud necesaria

La consultora Invecq señaló que la contracción de julio fue la mayor caída mensual desde abril de 2020. En ese período, durante el inicio de la pandemia, la actividad se desplomó 15,7% en un solo mes. El informe también marcó que la variación interanual volvió a terreno negativo por primera vez desde febrero, con una baja de 1,4 por ciento.

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Según la consultora, el crecimiento acumulado entre enero y julio se redujo a 1,7% interanual, frente al 2,2% que registró el acumulado hasta junio. La caída mensual de julio eliminó casi todo el avance de los 16 meses previos y llevó al EMAE a un nivel similar al de marzo de 2025, con lo cual la segunda mitad del año empezó desde un piso inferior al previsto.

En línea con la postura del Gobierno, Invecq citó factores que agravaron la caída, como las lluvias intensas y el Mundial de fútbol. A la vez, sostuvo que el inicio del tercer trimestre condicionó la evolución de la actividad, aun si parte del retroceso se debe a eventos transitorios. Sin embargo, advirtió que si la actividad vuelve a registrar una baja entre julio y septiembre, la economía entrará en una recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de contracción.

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Con el resultado de julio, Invecq estimó que el promedio del EMAE entre julio y septiembre necesita aumentos cercanos a 3% mensual tanto en agosto como en septiembre para igualar el nivel promedio del segundo trimestre. La firma consideró que un rebote durante agosto puede producirse tras una baja de la magnitud observada en julio y por la reversión de factores puntuales.

De todos modos, la consultora calificó como exigente la posibilidad de sostener dos incrementos mensuales consecutivos de esa magnitud. El análisis remarcó que, entre enero y julio, la actividad cayó en promedio cerca de 0,6% mensual en la medición desestacionalizada.

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Hasta el momento lo datos preliminares de agosto mostraron una señal positiva, aunque menor a la que planteó Invecq que se necesita. El Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario informó que el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) registró una suba de apenas 0,17% mensual en agosto de 2026, muy inferior al retroceso de julio.

El indicador quedó 4,4% por encima del nivel de agosto de 2025. El Cicec identificó como señales favorables el gasto de capital del Estado nacional, la baja en las tasas de adelantos en cuenta corriente y el índice de tipo de cambio real multilateral.

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El informe también detalló las variables con peor desempeño. Entre ellas figuraron el patentamiento de maquinarias y el Índice de Difusión de los sectores del Índice de Producción Industrial (IPI) Manufacturero. La suba del ILA-ARG aportó una referencia positiva para agosto, pero se ubicó por debajo del ritmo que Invecq calculó para igualar el promedio de actividad del segundo trimestre.

La defensa oficial

Vauthier atribuyó el resultado de julio a varios shocks que coincidieron durante el mismo mes. En una participación en el streaming Carajo, el director del BCRA mencionó una menor disponibilidad de gas, lluvias por encima del promedio, nevadas que afectaron a la minería y una reducción de horas trabajadas en días hábiles donde jugó la selección argentina.

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En el equipo económico sostiene que por la falta de gas en julio se frenaron producciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que tuvo julio fue esa combinación de shocks que fueron muy fuertes y se combinaron todos en un mes”, afirmó. El funcionario vinculó la menor disponibilidad de gas con el invierno y el aumento de precios asociado con la guerra. Según explicó, esa combinación elevó costos y restringió el suministro para numerosas industrias.

Vauthier sostuvo que el problema de abastecimiento afectó la producción industrial. “Hubo parada de plantas vinculadas a este tema”, señaló. El funcionario incluyó ese elemento entre los factores que explicaron el resultado del mes, junto con el efecto de las condiciones climáticas sobre distintos sectores.

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“Después, el otro shock fueron lluvias por encima del promedio que afectan a sectores como la construcción y servicios, nevadas que afectaron a la minería”, dijo. Las lluvias incidieron sobre actividades que ya mostraron bajas durante julio, mientras que las nevadas afectaron el desempeño del sector minero.

El director del BCRA también incluyó las menores horas trabajadas durante jornadas hábiles con partidos de la selección argentina. “Son impactos transitorios, son shocks que están en un mes y no se repiten en el tiempo y mucho menos con esa magnitud”, sostuvo en Carajo.

Repunte en los próximos dos meses

Furiase planteó una expectativa de recuperación desde agosto. En el mismo streaming, el secretario de Finanzas afirmó que las condiciones están dadas para un rebote durante agosto y septiembre, con una mejora más marcada hacia el último trimestre.

“Lo importante es hacia adelante, que están todas las condiciones dadas para que la economía rebote en agosto/septiembre y sobre todo el último trimestre”, afirmó. El funcionario basó esa proyección en la recuperación de los salarios reales, el crecimiento del crédito con garantía real y la baja de la inflación por debajo del 2 por ciento.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que están dadas todas las condiciones para el rebote de la actividad en agosto/septiembre.

Furiase señaló que el financiamiento hipotecario y prendario mostró una recuperación. “Los salarios reales se vienen recuperando, el crédito, sobre todo con garantía real, hipotecario, prendario, se viene recuperando muy fuerte”, expresó. Además, el funcionario vinculó su pronóstico a la desaceleración de los precios. “La inflación bajó del 2%, eso es una buena perspectiva para los salarios reales”, dijo. Las proyecciones oficiales apuntaron a una mejora en agosto y septiembre, mientras el Cicec midió un avance de 0,17% en el ILA-ARG durante agosto.