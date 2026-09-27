Cuba

Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

La declaración ante periodistas en la Casa Blanca ocurrió después de que CBS News informara sobre una planificación de apoyo al Comando Sur para una eventual operación en la isla

Ilustración de Donald Trump con chaqueta azul y corbata roja junto a una bandera de Cuba ondeando.
Una ilustración muestra a Donald Trump al lado de una bandera de Cuba ondeando en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El presidente Donald Trump afirmó que espera un acuerdo con Cuba y descartó, por ahora, que Estados Unidos necesite una intervención militar en la isla. El presidente estadounidense hizo la declaración el sábado ante periodistas en la Casa Blanca, luego de que CBS News informara que las Fuerzas Armadas evalúan recursos para una eventual operación en torno al país caribeño.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump al ser consultado sobre la posibilidad de una acción militar. El mandatario también dijo que busca “ayudar a Cuba” y “abrir” el país, al aludir a los cubano-estadounidenses que desean regresar a la isla.

PUBLICIDAD

Las declaraciones se produjeron en medio de un aumento de la presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de la detención del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela en enero de este año. Desde entonces, el régimen de Trump endureció sus medidas contra La Habana, entre ellas un bloqueo petrolero que agravó la crisis económica cubana.

Banderas de Cuba y Estados Unidos ondean fuera de la embajada estadounidense en La Habana, Cuba, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Ley)
Banderas de Cuba y Estados Unidos ondean fuera de la embajada estadounidense en La Habana, Cuba, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Ley)

El Ejército de Estados Unidos evalúa refuerzos para el Comando Sur

El viernes, CBS News publicó que la Reserva del Ejército estadounidense analiza si puede aportar refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo al Comando Sur de las Fuerzas Armadas durante los próximos cuatro meses.

La evaluación, según el medio, forma parte de una planificación ante una posible acción militar vinculada con Cuba. No se informó que exista una decisión final ni que Washington haya anunciado un operativo concreto contra la isla.

PUBLICIDAD

Trump evitó ofrecer detalles sobre las conversaciones que, según sus palabras, podrían derivar en un entendimiento bilateral. Su referencia a la posibilidad de “abrir” Cuba apuntó a una eventual modificación de las restricciones que separan a familias cubanas de ambos lados del estrecho de Florida.

El presidente no precisó cuáles serían las condiciones de ese eventual acuerdo ni qué cambios reclamaría Washington a las autoridades cubanas. Tampoco explicó si las medidas de presión económica continuarían mientras se desarrollan contactos diplomáticos entre ambos países.

Combo de dos fotografías del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. EFE/Jim Lo Scalzo/ Maxim Shetov
Combo de dos fotografías del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. EFE/Jim Lo Scalzo/ Maxim Shetov

La Habana reconoció contactos diplomáticos con Washington

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo esta semana que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra Cuba. En una entrevista con NBC News, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó además que no considera probable una acción similar a la ocurrida en Venezuela.

Rodríguez reconoció que ha habido “algunas conversaciones diplomáticas” entre La Habana y Washington, aunque rechazó dar detalles sobre el contenido de esos intercambios. También evitó confirmar las versiones sobre una eventual participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro, como representante de la parte cubana.

Las conversaciones diplomáticas entre Washington y La Habana transcurren en un escenario de tensión por las sanciones y el bloqueo petrolero. La isla atraviesa una situación económica compleja, con dificultades de abastecimiento y un deterioro de servicios básicos que han incrementado la presión interna sobre la dictadura.

Nuevas protestas en Cuba por la crisis: el 89% de los hogares afronta condiciones de pobreza estructural (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)
Nuevas protestas en Cuba por la crisis: el 89% de los hogares afronta condiciones de pobreza estructural (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)

El régimen cubano ha sostenido que las medidas estadounidenses buscan forzar transformaciones políticas y económicas. Washington, por su parte, ha elevado sus exigencias después de los acontecimientos de enero en Venezuela, aunque Trump dejó abierta la puerta a una salida negociada.

Temas Relacionados

Donald TrumpCubaSanciones económicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican a un cubano detenido tras la intercepción de una lancha con migrantes cerca de Key Largo, Florida

El operativo, detectado por radar desde Bahamas, culminó cerca de Key Largo tras una vigilancia coordinada entre instituciones federales, que entregaron a 20 pasajeros a las autoridades bahameñas el 21 de septiembre

Identifican a un cubano detenido tras la intercepción de una lancha con migrantes cerca de Key Largo, Florida

Los hoteles históricos de Holguín en 2026: tarifas arbitrarias, habitaciones sin agua y un patrimonio que se cae a pedazos

Denuncias de huéspedes revelan un colapso silencioso en establecimientos con más de medio siglo de antigüedad. La brecha entre lo que se cobra y lo que se recibe marca el día a día del alojamiento urbano

Los hoteles históricos de Holguín en 2026: tarifas arbitrarias, habitaciones sin agua y un patrimonio que se cae a pedazos

La pesca cubana cayó a la mitad en cuatro años y limita el acceso de la población, según Food Monitor Program

Un informe registró una fuerte baja de las capturas entre 2020 y 2024, mientras los hogares enfrentan precios altos, oferta irregular y dificultades de conservación

La pesca cubana cayó a la mitad en cuatro años y limita el acceso de la población, según Food Monitor Program

Golpearon y patearon al jefe de Seguridad Personal cubana y le robaron un Rolex y su pistola

El general de brigada Emir Mesa Corona fue asaltado a principios de septiembre en Centro Habana cuando iba al Centro Comercial Casalinda, cerca de las calles Galiano y San Rafael, y el ataque derivó en detenciones

Golpearon y patearon al jefe de Seguridad Personal cubana y le robaron un Rolex y su pistola

El 35% de Centro Habana podría sufrir inundaciones costeras recurrentes de hasta 80 centímetros por el cambio climático

El análisis prevé láminas de agua de hasta 80 centímetros durante episodios extremos en ese municipio habanero, una estimación limitada a esa zona y no extensible al conjunto de la capital cubana

El 35% de Centro Habana podría sufrir inundaciones costeras recurrentes de hasta 80 centímetros por el cambio climático

TECNO

Agentes de OpenAI escanearon un sitio de la ONU más de 16.000 veces para esquivar sus filtros de seguridad

Agentes de OpenAI escanearon un sitio de la ONU más de 16.000 veces para esquivar sus filtros de seguridad

Las radios de Francia exigen a la Unión Europea garantizar la presencia del receptor tradicional en los coches nuevos

Las plataformas gratuitas de Google para investigar y analizar datos que casi nadie utiliza

YouTube alista funciones con GIF, espacios exclusivos y nuevas herramientas de monetización

Todos piden un botón para apagar la IA: OpenAI tenía uno y tardó dos horas y media en frenarla

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles

MUNDO

Denuncian la destrucción de un tramo de la Gran Muralla china por una mina ilegal de carbón

Denuncian la destrucción de un tramo de la Gran Muralla china por una mina ilegal de carbón

El petróleo superó los USD 106 tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

León XIV se reunió con víctimas de abusos sexuales clericales en Francia y prometió evitar que se produzcan más daños

Dos estudiantes identificaron una nueva especie de protoanfibio y la nombraron en honor a sus madres

La ex-Miss Francia corre 300 kilómetros entre Caen y París para recaudar fondos contra el Alzheimer: “Quiero conseguir la mayor cantidad posible”