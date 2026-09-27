Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

Una ilustración muestra a Donald Trump al lado de una bandera de Cuba ondeando en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente Donald Trump afirmó que espera un acuerdo con Cuba y descartó, por ahora, que Estados Unidos necesite una intervención militar en la isla. El presidente estadounidense hizo la declaración el sábado ante periodistas en la Casa Blanca, luego de que CBS News informara que las Fuerzas Armadas evalúan recursos para una eventual operación en torno al país caribeño.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump al ser consultado sobre la posibilidad de una acción militar. El mandatario también dijo que busca “ayudar a Cuba” y “abrir” el país, al aludir a los cubano-estadounidenses que desean regresar a la isla.

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Las declaraciones se produjeron en medio de un aumento de la presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de la detención del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela en enero de este año. Desde entonces, el régimen de Trump endureció sus medidas contra La Habana, entre ellas un bloqueo petrolero que agravó la crisis económica cubana.

Banderas de Cuba y Estados Unidos ondean fuera de la embajada estadounidense en La Habana, Cuba, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Ley)

El Ejército de Estados Unidos evalúa refuerzos para el Comando Sur

El viernes, CBS News publicó que la Reserva del Ejército estadounidense analiza si puede aportar refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo al Comando Sur de las Fuerzas Armadas durante los próximos cuatro meses.

La evaluación, según el medio, forma parte de una planificación ante una posible acción militar vinculada con Cuba. No se informó que exista una decisión final ni que Washington haya anunciado un operativo concreto contra la isla.

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Trump evitó ofrecer detalles sobre las conversaciones que, según sus palabras, podrían derivar en un entendimiento bilateral. Su referencia a la posibilidad de “abrir” Cuba apuntó a una eventual modificación de las restricciones que separan a familias cubanas de ambos lados del estrecho de Florida.

El presidente no precisó cuáles serían las condiciones de ese eventual acuerdo ni qué cambios reclamaría Washington a las autoridades cubanas. Tampoco explicó si las medidas de presión económica continuarían mientras se desarrollan contactos diplomáticos entre ambos países.

Combo de dos fotografías del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. EFE/Jim Lo Scalzo/ Maxim Shetov

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo esta semana que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra Cuba. En una entrevista con NBC News, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó además que no considera probable una acción similar a la ocurrida en Venezuela.

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Rodríguez reconoció que ha habido “algunas conversaciones diplomáticas” entre La Habana y Washington, aunque rechazó dar detalles sobre el contenido de esos intercambios. También evitó confirmar las versiones sobre una eventual participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro, como representante de la parte cubana.

Las conversaciones diplomáticas entre Washington y La Habana transcurren en un escenario de tensión por las sanciones y el bloqueo petrolero. La isla atraviesa una situación económica compleja, con dificultades de abastecimiento y un deterioro de servicios básicos que han incrementado la presión interna sobre la dictadura.

Nuevas protestas en Cuba por la crisis: el 89% de los hogares afronta condiciones de pobreza estructural (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)

El régimen cubano ha sostenido que las medidas estadounidenses buscan forzar transformaciones políticas y económicas. Washington, por su parte, ha elevado sus exigencias después de los acontecimientos de enero en Venezuela, aunque Trump dejó abierta la puerta a una salida negociada.

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