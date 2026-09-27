En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

Una maquinaria industrial realiza labores de perforación de pozos en un terreno agrícola de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El río La Villa, principal fuente de agua para Herrera y Los Santos, corre el riesgo de quedarse sin caudal por la apertura descontrolada de pozos profundos en la región de Azuero.

La advertencia proviene de Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), quien alertó sobre las consecuencias de la sobreexplotación del acuífero de la cuenca.

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“Nosotros no sabemos con cuánta agua subterránea contamos. En general puede estar entre el 20 y 30%”, expuso la directora, quien añadió que “esa es una agua muy frágil y complicada de conservar”.

La perforación indiscriminada de pozos en Azuero preocupa porque el acuífero que alimenta al río La Villa tiene una capacidad de recarga limitada. Si se extrae más agua de la que el sistema puede reponer, el cauce puede secarse por completo y dejar sin suministro a miles de personas y a la actividad agropecuaria de la zona.

De Calzadilla recordó una advertencia que hizo ante las autoridades locales de la provincia de Herrera. “Sigan sacando agua, haciendo pozos y se van a quedar sin agua en el río La Villa, porque no tiene como recargarse”, sentenció.

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Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, advirtió que si se extrae más agua de la que el sistema puede reponer, el cauce puede secarse por completo. (Cortesía)

Por ese motivo, instó a las autoridades locales y ambientales a fiscalizar, ordenar y frenar la apertura indisciplinada de pozos en la zona.

El instituto que dirige desarrolla, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, un proyecto de mapeo de pozos para tener control sobre la ubicación y el estado de cada perforación.

La preocupación no es nueva. Un informe interinstitucional de 2025 identificó 36 puntos críticos en la cuenca del río La Villa. De ese total, 23 presentaban niveles graves de contaminación.

Entre las causas figuran el vertimiento ilegal de agroquímicos y lixiviados, la deforestación, la extracción ilegal de agua, el mal manejo de aguas servidas y actividades agropecuarias sin regulación.

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Ante el fenómeno atmosférico de El Niño, las autoridades proyectan realizar estudios en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Piden controlar la perforación de pozos sin estudios previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es identificar las zonas aptas para la perforación de pozos, verificar la calidad del agua y evaluar los que ya existen.

“No podemos seguir abriendo pozos y atendiendo las crisis de esta manera si no sabemos dónde están ubicados y cuál es la calidad y cantidad de agua disponible”, expresó el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino.

Sectores agrícolas coinciden con ese diagnóstico, reiterando que “la cosa no es abrir pozos por abrir pozos, sin estudiar la capacidad de la capa freática”.

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A finales de agosto, la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) un traslado de partida por $2,3 millones, destinados a la compra de tres nuevas perforadoras de pozos profundos de agua a nivel nacional.

El ministro del ramo, Roberto Linares, detalló durante la sesión que la compra se ejecutará mediante un acto público. La medida responde a una de las principales solicitudes del sector agropecuario del país.

Un informe interinstitucional de 2025 identificó 36 puntos críticos en la cuenca del río La Villa. De ese total, 23 presentaban niveles graves de contaminación.

Linares explicó que el ministerio solo cuenta con cinco perforadoras. De ellas, dos están inhabilitadas y las tres restantes operan al 25% de su capacidad, con piezas adaptadas y más de 30 años de uso.

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Por su parte, el viceministro Vallarino indicó que existe un plan para proteger la calidad del agua que abastece a las plantas potabilizadoras. El Ministerio de Ambiente, agregó, priorizó la intervención de nueve sistemas que generan contaminación activa en la cuenca del Canal.

El plan también contempla trabajos en cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y doce sistemas sépticos vinculados con fuentes de abastecimiento. Se suman, además, la restauración de riberas, la vigilancia de la calidad del agua y la construcción de cortafuegos para prevenir incendios de masa vegetal.

Vallarino se refirió también al seguimiento específico de la cuenca del río La Villa. Allí se corrigieron fuentes de contaminación asociadas con actividades productivas y se instaló una estación de monitoreo continuo.

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El funcionario precisó que la vigilancia y los análisis deben mantenerse en el tiempo para proteger el abastecimiento de las comunidades de Azuero. Esa continuidad, según el viceministro, es la única forma de anticipar nuevas crisis hídricas en la región.