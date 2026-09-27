15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

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Boca Juniors eliminó a Racing por 3-2 en el Gigante de Arroyito y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. El Xeneize revirtió una desventaja de dos goles con un triplete de cabeza de Enner Valencia y enfrentará en la próxima ronda a Banfield. Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y valoró la actuación de sus futbolistas para afrontar la adversidad.

“Es un clásico que se gana en el último minuto y en cuartos de final, además de la posibilidad de jugar la semifinal de la Copa Argentina, que para nosotros es importante. La emoción es por dar vuelta un resultado adverso ante un rival que sabe lo que quiere, tiene sus ideas y nos complicó”, explicó el Vasco.

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En esta misma línea, detalló: “El primer gol viene por la insistencia y tratar de dar vuelta el resultado. En los otros goles ya había una idea, con desbordes y referencias en el área. Tuvimos efectividad en los centros y en la cabeza de Enner para convertir”.

Al igual que en los últimos partidos, Arruabarrena destacó la actualidad de Boca, que sigue vivo en las tres competiciones en las que participa, aunque mantuvo la calma ante la ansiedad de ganar un título. “Están bien los chicos. Es un buen grupo. Estos son resultados y no hemos conseguido nada. Todavía falta mucho. Es un mes cargado de partidos. Tenemos que ir pasito por pasito y decir presente. Obviamente, en algún momento podemos no tener una actuación acorde a lo que necesitamos, pero tenemos ganas y hambre para buscar”, señaló.

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“Quiero felicitarlo. Leo Paredes le dio el premio (a mejor jugador). Es un chico que se hace querer mucho. Le vendrán bien los tres goles. Entraron bien todos con Palacios y Sebastián (Villa). El cambio es complicado, porque es un partido que está avanzado. Tener alternativas en el banco facilita el trabajo del entrenador”, comentó sobre el hat-trick de Enner Valencia.

A esto, sumó: “Es un chico que se hace querer en el grupo. Lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y entrenó. Es muy profesional. Es un chico que tiene una historia impresionante y una humildad importante. Le vendrán bien estos goles. Por algún lado o por el otro, llegan los temas de redes sociales y los jugadores no son extraterrestres. Enner es muy profesional”.

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Respecto al desarrollo del partido, Arruabarrena hizo hincapié en la actitud de los jugadores para revertir el resultado. “Fue un típico partido de cuartos de final de Copa. Dos equipos que, con diferentes formas, van a buscar el resultado. Tratamos de tener el protagonismo del partido. En la primera pelota parada nos convierten y fuimos, tal vez sin muchas ideas o jugadas claras al área. No tuvimos la claridad de otros partidos. En el segundo tiempo, a los dos minutos nos vuelven a marcar de pelota parada. Es algo que tenemos que mejorar. Siempre lo he dicho, mal o bien, siempre vamos a buscar el resultado. Los chicos que entraron lo hicieron bien. Después del primer gol fue todo nuestro”, señaló.

Por su parte, agregó: “La charla del entretiempo fue tratar de no volvernos locos y buscar por los costados. Además de evitar faltas tontas por su juego aéreo. Con el primer gol, vi que el equipo iba y la gente te lleva. Racing trató de defender ese 2-1 y nos dio los espacios por los laterales. Pero teníamos que tener cuidado con las contras y los espacios que dejábamos. Hay una cuota de suerte, pero se necesitan estos jugadores para ir a buscar. Tenemos que mejorar”.

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El rival de Boca en las semifinales será Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra. En la otra llave, Atlético Tucumán espera al ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Platense. El Xeneize volverá a jugar el viernes 2 de octubre contra Unión de Santa Fe, por la undécima fecha del Torneo Clausura.

MÁS FRASES DEL VASCO ARRUABARRENA TRAS LA CLASIFICACIÓN SOBRE RACING

Las modificaciones que cambiaron el partido: “Estaba el riesgo de dividir al equipo con ese 4-2-4 y perder el mediocampo. Con algunos movimientos tratamos de suplirlo. Racing se tiró atrás y ganamos los rebotes. Generamos de los dos lados para centrar para las referencias. Los que juegan son los jugadores y, si no entran convencidos, es muy difícil dar vuelta un resultado o tener una buena producción. Hace rato miro al banco y tengo con qué cambiar el partido. Trataremos de seguir por ese lado”.

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El temperamento del plantel para revertir los resultados: “Es la personalidad de no bajar los brazos. Es fácil decirlo ahora. Pero la sensación se ve en el campo. Íbamos 2-0, pero estaba convencido de que íbamos a tener opciones para depender de nosotros. Mal o bien, vamos a buscarlo. Hay momentos en los que agachamos la cabeza y vamos. Otros somos más inteligentes y tenemos ese circuito de pases por banda y por adentro. Después del primer gol, tuvimos la paciencia y la tranquilidad para dar vuelta el resultado”.

Sus grandes resultados en Copa Argentina como entrenador: “Son estadísticas y resultados. Es un torneo que siempre me gustó, lo dije muchas veces. Te da la posibilidad de sumar un título y participar en copas internacionales. Es una alegría, pero es producto de los jugadores y del grupo. Esperemos seguir en la misma línea”.

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El ingreso de Carlos Palacios al partido: “Charly está con flechita para arriba. Está bien. Es un chico que pasó por momentos difíciles. Hay que mimarlo. Tiene fútbol. Vamos de a poco”.

El mensaje para los hinchas de Boca: “Agradecerles como lo hice con los jugadores. Que sigan respaldando que vamos a tratar de dejar todo para conseguir algo. El hincha de Boca estará hasta el viernes contento, eso nos gratifica”.

La actuación de Leandro Brey en el arco y el gol olímpico: “No hablamos mucho. Leandro sabe cómo es: hay virtud y error. Tiene que levantar la cabeza y pensar en Unión. Tendrá nuevamente la chance. Esto es fútbol. Es muy profesional y joven”.

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La madurez del plantel para afrontar los encuentros importantes: “Van varios partidos en los cuales, con menor o mayor rendimiento, decimos presentes en campos difíciles y partidos complicados como este o el de San Pablo. Me hubiese gustado ganar 3-0 y no sufrir de esta manera, pero ganar un partido de esta naturaleza nos da un espaldarazo y más confianza”.

Cómo procesa las victorias y el día a día como técnico de Boca: “No disfruto mucho los triunfos. Ya en el avión vamos a ver. Si bien les damos el día libre, ya pensamos en Unión y vemos cómo están los jugadores. Facu Herrera tuvo un golpe, nada serio, pero hay que ver. Hace 10 años me agarró una diabetes acá. Mi mamá no quería que venga, pero sabe que es Boca. Cuando llegue a casa analizaré todo con mi staff para calmar todo. Voy a disfrutar cuando termine todo el 19 de diciembre”.

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