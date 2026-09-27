El Salvador

“Turs”, la aplicación salvadoreña, ganó el Innovation Challenge Live de ONU Turismo

El fundador Roberto Mundo presentó una aplicación que vincula visitantes extranjeros con pequeños negocios y utiliza inteligencia artificial para responder consultas, organizar reservas y facilitar la atención permanente de los anfitriones

Celebración del Día Internacional del Turismo 2026 en San Salvador, El Salvador, el 27 de septiembre de 2026. Evento realizado por la Organización Internacional del Turismo ONU Turismo.
El fundador de Turs, Roberto Mundo, gana el Innovation Challenge Live: Startups que rediseñan el futuro del turismo. Celebración del Día Internacional del Turismo 2026 en San Salvador, El Salvador, el 27 de septiembre de 2026. Evento realizado por la Organización Internacional del Turismo ONU Turismo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Una plataforma salvadoreña que busca conectar a viajeros extranjeros con pequeños negocios locales fue la elegida como ganadora en el Innovation Challenge Live: Startups que rediseñan el futuro del turismo, en el marco del Día Mundial del Turismo 2026: Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo, celebrado por primera vez en El Salvador.

El ganador fue Roberto Mundo, fundador de Turs, una aplicación que reúne experiencias turísticas y herramientas de inteligencia artificial para facilitar la comunicación entre visitantes y anfitriones. La iniciativa obtuvo el reconocimiento tras una evaluación dividida en partes iguales entre un jurado especializado y el voto del público presente.

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La dinámica estuvo moderada por la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, quien explicó que las cinco startups buscan presentar sus soluciones a situaciones reales en el ámbito del turismo. Hayem señaló que la competencia puso el foco en tres criterios: innovación, impacto y escalabilidad. El público aportó el 50% de la calificación final mediante un código QR, mientras que el otro 50% correspondió al jurado.

Celebración del Día Internacional del Turismo 2026 en San Salvador, El Salvador, el 27 de septiembre de 2026. Evento realizado por la Organización Internacional del Turismo ONU Turismo.
Los desarrolladores de Turs recorrieron los 14 departamentos de El Salvador para vincular propuestas locales como la bioluminiscencia en la bahía de Jiquilisco. Evento realizado por la Organización Internacional del Turismo ONU Turismo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Una herramienta para anfitriones y visitantes

Mundo sostuvo que Turs nació con la idea de ofrecer un espacio para reservar experiencias de forma simple. Sin embargo, el equipo identificó que el principal obstáculo era la comunicación constante que exige la atención a los turistas.

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El verdadero reto era la comunicación”, explicó Mundo en una entrevista con Infobae. “Un turista puede escribirle a un anfitrión a las dos de la mañana, diez de la noche, un domingo. Entonces, los anfitriones no tienen tiempo para llevar ese ritmo”.

A partir de ese diagnóstico, Turs desarrolló un asistente turístico impulsado por inteligencia artificial. Según su fundador, la herramienta responde consultas, muestra alternativas de experiencias y ayuda a los anfitriones a organizar reservas y servicios desde la aplicación.

Mundo indicó que el 88% del inventario de empresas turísticas del país está compuesto por micro y pequeñas compañías.Estas empresas no están tecnificadas y no cuentan con los recursos para alcanzar una tecnología de este tipo; con nosotros es totalmente gratis”, afirmó.

La plataforma salvadoreña Turs ganó el certamen Innovation Challenge Live durante la celebración del Día Mundial del Turismo 2026 en El Salvador. (Foto cortesía Turs)
La plataforma salvadoreña Turs ganó el certamen Innovation Challenge Live durante la celebración del Día Mundial del Turismo 2026 en El Salvador. (Foto cortesía Turs)

La plataforma cuenta con alrededor de 61 anfitriones vinculados y una lista de casi 200 personas interesadas en incorporarse. Mundo señaló que el equipo recorrió los 14 departamentos de El Salvador para identificar propuestas locales, entre ellas actividades de bioluminiscencia en la bahía de Jiquilisco.

El emprendedor consideró que el premio representa un compromiso para ampliar la red de anfitriones, impulsar negocios locales y mejorar los servicios para los viajeros. Turs prevé incorporar recomendaciones de restaurantes, eventos y renta de vehículos dentro de su asistente digital.

Este premio representa el compromiso de seguir ayudando a más anfitriones, impulsar la economía local y ofrecer servicios de calidad a quienes visitan El Salvador”, explicó Mundo en declaraciones a Infobae.

ONU Turismo, El Salvador, Día del Turismo
Roberto Mundo desarrolló la aplicación Turs para solucionar las dificultades de comunicación entre anfitriones y viajeros mediante inteligencia artificial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Cinco propuestas para aplicar tecnología al turismo

El Innovation Challenge reunió proyectos de distintos países que desarrollan soluciones para experiencias de viaje, gestión de destinos, desarrollo territorial y uso de inteligencia artificial en el sector.

Participaron Jucelha Carvalho, CEO de Smart Tour Brasil y ganadora del Desafío Global de Inteligencia Artificial de ONU Turismo 2025; Faustino Cuadrado, director de Estrategia de iUrban y finalista de ese desafío; Juan Camilo Garzón, co-CEO de Senza y finalista del Desafío de Turismo Comunitario de Colombia de 2024; y Chaymae Lougmani, fundadora y CEO de Beyond the Map, ganadora del Desafío de Digitalización de los Servicios Turísticos de Marruecos 2026.

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