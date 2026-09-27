Sociedad

Tras el regreso de la lluvia, cómo seguirá el clima en el AMBA durante el inicio de la semana

El SMN prevé hasta el martes tormentas, lluvias aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h. Además, se mantienen alertas amarillas por tormentas en distintas regiones del país

Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
La inestabilidad se extenderá por al menos 72 horas, con precipitaciones de intensidad variable (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de Buenos Aires atravesará desde este domingo un período de inestabilidad con tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el domingo comenzará con una probabilidad de entre 40% y 70% de tormentas. Luego, la inestabilidad continuará durante el resto de la jornada, aunque con chaparrones aislados e intermitentes.

La temperatura mínima será de 14°C y máxima alcanzará su máximo durante la tarde llegando a los 19°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una breve mejora parcial durante la mañana. Además, el viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 31 km/h.

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La Ciudad atravesará jornadas nubladas e inestables, con lluvias previstas hasta el martes
La Ciudad atravesará jornadas nubladas e inestables, con lluvias previstas hasta el martes

Durante el lunes se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 21°C. La nubosidad se mantendrá durante toda la jornada, aunque la probabilidad de precipitación será baja. Recién hacia la noche aumentará la posibilidad de chaparrones, con valores de entre 10% y 40%. El viento continuará desde el sector este, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

El martes volverá a presentar condiciones inestables, especialmente durante la madrugada, con alta probabilidad de chaparrones. Hacia la tarde y la noche las chances de lluvia disminuirán.El SMN pronosticó una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. El viento rotará del este al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y nuevas ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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El período de mal tiempo estará asociado a una ciclogénesis, según Meteored, que comenzará a desarrollarse el domingo y avanzará hacia el norte de Uruguay el martes. El fenómeno dejaría al menos 72 horas de condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Vista de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo lluvia, con el Obelisco, coches en movimiento, árboles, edificios y charcos que reflejan las luces del tráfico.
CABA tendrá un domingo con tormentas, chaparrones aislados y ráfagas de hasta 50 km/h (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio estimó acumulados muy desparejos para el domingo: entre 5 y 10 milímetros en buena parte del AMBA, aunque de manera puntual podrían alcanzar entre 30 y 40 milímetros, principalmente en sectores del noroeste de la región. Para el martes, prevé lluvias débiles durante la madrugada y la mañana, antes del ingreso de un frente frío.

Alerta amarilla por tormentas y lluvias en distintas provincias

Para este domingo 27, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las zonas bajo alerta podrían registrar lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas fuertes
Las zonas bajo alerta podrían registrar lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas fuertes

El organismo prevé tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes. “Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, informó.

Además, se mantiene la alerta por lluvia en la provincia de Neuquén, la zona cordillerana de Río Negro y áreas cordilleranas de Chubut. En esos puntos se esperan acumulados de entre 15 y 30 milímetros, con posibles valores superiores de manera localizada. Además “no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas cordilleranas más altas”.

Para el lunes, la alerta por tormentas continuará en Entre Ríos y abarcará sectores de Mendoza, San Luis y La Pampa. En esas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con posible granizo, ráfagas y precipitaciones intensas en poco tiempo. Los acumulados estimados son de entre 20 y 50 milímetros.

En tanto, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero estarán bajo alerta amarilla por tormentas aisladas. El SMN prevé actividad eléctrica frecuente, lluvias intensas en períodos breves, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Para esas provincias, los acumulados previstos se ubican entre 10 y 20 milímetros.

Finalmente, Corrientes tendrá una alerta amarilla por viento. Se esperan vientos del sector norte de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

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