Challenger Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena definen el título

Facundo Mena disputará la final del Challenger de Buenos Aires frente a su compatriota Alex Barrena (Crédito: Challenger Buenos Aires)

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El Challenger de Buenos Aires tendrá un campeón nacional. Este domingo Alex Barrena y Facundo Mena disputarán la final del certamen que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club.

Barrena, ocupa el puesto 240 del mundo, disputará por segunda temporada consecutiva la final del Challenger de Buenos Aires, perdió el partido decisivo frente a Román Burruchaga (56°). El tenista argentino venció en semifinales al argentino que compite bajo la bandera uruguaya Joaquín Aguilar Cardozo (384°), proveniente de la clasificación, por 6-4 y 6-3 y volvió a meterse en la definición del certamen.

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Aguilar Cardozo llegaba al duelo con una racha de 25 triunfos consecutivos y cuatro títulos conquistados -los M15 de Villa Constitución, Asunción en dos ocasiones, y Mar del Plata- pero Barrena logró cortar su gran momento y se quedó con el pase a la final. “Estoy en la final, así que, nada, lógicamente me veo con chances de ganar el torneo, ya me queda un partido, nada más. También he ganado torneos en Argentina, así que eso me potencia más y creo que estoy muy preparado”, aseguró.

El bonaerense atraviesa una segunda mitad de temporada positiva y encontró regularidad en las últimas semanas. “La verdad que la segunda mitad del año ha sido muy buena, de los últimos cinco torneos hice tres semifinales, en este estoy en la final, creo que vengo siendo bastante regular en esta parte del año. Esperemos que esto se mantenga así, así sumo más puntos y mejoro cada día más”, explicó.

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Por segunda temporada consecutiva, Alex Barrena disputará la final del Challenger de Buenos Aires (Crédito: Challenger Buenos Aires)

Barrena también destacó uno de los aspectos que busca consolidar en su juego: la regularidad. “Es más que nada mental, es un tema de ser un poco más regular y no ser una montaña rusa constantemente. Ya en este nivel todos juegan bien al tenis, lo que cambia es la cabeza. Un ochenta del mundo capaz que no se diferencie tanto con un ciento cincuenta, tenísticamente hablando, pero mentalmente es bastante superior y creo que eso es lo que más marca la diferencia”, analizó.

En la definición, Barrena se enfrentará a su compatriota Facundo Mena (220°), quien superó en la otra semifinal al brasileño Pedro Boscardin Dias (284°) por un contundente 7-5 y 6-0. A sus 34 años, el tenista oriundo de Temperley continúa dando pelea en el circuito, donde acumula cinco títulos en la categoría. El último lo consiguió hace algunas semanas en Porto, Portugal.

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Mena explicó cuál fue el momento clave que le permitió cambiar el desarrollo del partido ante el brasileño: “El quiebre fue desde lo mental, el partido había arrancado muy distinto a cómo lo había planeado y había mucho viento. Tuve que trabajarlo hasta poder darlo vuelta. No estaba conectado ni sentía la tensión corporal y eso me complicaba mucho; cuando gané el primer game le dije a mi padrino que si sacaba dos por sets, firmaba. Pero me liberé desde ahí, pude mantenerme sólido”.

De cara a la final frente a Barrena, el argentino destacó el significado especial que tendrá el encuentro, tanto por el escenario como por el acompañamiento de su gente: “Es uno de los partidos más importantes de mi carrera por el lugar y jugar con mi gente. Estar viviendo después de los 32 años todo lo que estoy viviendo es hermoso, me estoy dando la oportunidad de disfrutar en un gran nivel”.

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El partido está programado para este domingo en la cancha principal a partir de las 13:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por la pantalla de Dsports 2.