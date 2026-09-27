León XIV llamó a “mantener la máxima vigilancia” contra los abusos en la Iglesia francesa, sacudida por años de escándalos

El papa León XIV celebra una misa en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, durante su viaje apostólico a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026, horas antes de reunirse en privado con siete víctimas de abusos sexuales en la Iglesia (REUTERS/Remo Casilli)

Guardar

El papa León XIV llamó este domingo a los obispos franceses a “perseverar” en la prevención y reparación de las agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia, horas antes de reunirse con siete víctimas en Lourdes, en el suroeste de Francia.

“En los últimos años, han afrontado con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores (...) Es necesario perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia”, aseguró ante la Conferencia Episcopal Francesa, según informó el Vaticano. El pontífice estadounidense-peruano recordó las “medidas valientes” adoptadas “mediante la escucha, la búsqueda de la verdad, la justicia, el perdón, la reparación”, y reconoció que la Iglesia en Francia vivió momentos “muy difíciles”.

PUBLICIDAD

Un país sacudido por años de revelaciones

Miembros del clero se reúnen el día en que el papa León XIV celebra la misa dominical en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stephane Mahe)

La Iglesia en Francia se ve golpeada desde hace años por las revelaciones de agresiones sexuales en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de víctimas menores desde 1950. Tras aquel demoledor informe, el entonces papa Francisco expresó su “inmenso dolor” y llamó a la Iglesia francesa a “emprender un camino de redención”. Los obispos crearon rápidamente una instancia independiente destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Pero los escándalos continuaron: las acusaciones de violencia sexual salpicaron también al difunto abate Pierre, un popular símbolo de la lucha contra la exclusión, y se denunciaron agresiones en colegios católicos, como el de Betharram, en el suroeste del país.

PUBLICIDAD

Un encuentro privado que generó malestar

El papa León XIV camina hacia la misa dominical en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026. Es el tercer papa, tras Juan Pablo II y Benedicto XVI, en visitar el santuario (REUTERS/Stephane Mahe)

Las palabras de León XIV, que todavía no se había pronunciado sobre las agresiones desde su llegada a Francia el viernes, eran muy esperadas, sobre todo porque el pontífice debía reunirse en privado, en la tarde, con siete víctimas en Lourdes, un formato que ya generó malestar.

Los colectivos de víctimas criticaron no ser recibidos, y las siete personas invitadas advirtieron en un comunicado que “dialogar no significa avalar” y que “ser recibidas no significa renunciar” a sus “exigencias”.

León XIV había utilizado el mismo formato durante su visita a España en julio, donde pidió “verdad, justicia y reparación”.

Un viaje marcado por multitudes históricas

El papa León XIV saluda desde el papamóvil mientras se dirige a la Place de la Concorde para celebrar una misa al aire libre, durante su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en París, Francia, el 26 de septiembre de 2026. Unas 800.000 personas asistieron a la misa, según estimó el Vaticano (REUTERS/Remo Casilli)

El planteo sobre los abusos se da en medio de una visita de cuatro días por Francia que generó un inusitado entusiasmo popular. El sábado, unas 800.000 personas, según estimó el Vaticano —unas 200.000 más de las que se habían inscripto—, colmaron los Campos Elíseos de París para una misa al aire libre, en un país oficialmente laico pero con fuerte tradición católica. Un día antes, unos 80.000 jóvenes lo habían recibido como a una estrella de rock en el Estadio de Francia, con una velada de fuegos artificiales y una recreación teatral de la historia católica francesa.

PUBLICIDAD

En su homilía en París, León XIV había pedido a la multitud no guardarse la fe para sí mismos, sino “dejarla desbordar, para que quienes se encuentren con ustedes puedan refrescarse y saciar su sed”.

El papa, de 71 años, también visitó la catedral de Notre Dame restaurada, la primera visita papal desde el devastador incendio de 2019, y participó de un encuentro en el Instituto Católico de París, donde dijo estar sorprendido por el número de nuevas conversiones registradas en los últimos años: los bautismos de adultos en Francia se triplicaron desde 2016, hasta alcanzar los 13.000 este año, aunque los expertos advierten que esa suba no revierte la tendencia general a la baja —de 513.000 bautismos en 1980 a 186.000 en 2024—.

PUBLICIDAD

El viaje de León XIV a Francia concluirá el lunes en Metz, ciudad del noreste disputada por Francia y Alemania durante ambas guerras mundiales, donde el pontífice pronunciará un discurso sobre la paz y la Unión Europea ante mandatarios del bloque.