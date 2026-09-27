Sociedad

La Copa Robótica 2026 reunió a 240 estudiantes en Neuquén, repartió $100.000.000 y coronó a un campeón nacional

Una escuela santafesina se alzó con el título tras superar a 47 equipos en el Centro de Convenciones Domuyo, con más de 800 personas presentes en el recinto y otros 20.000 que siguieron la competencia por streaming desde distintos puntos del país

El equipo "Sanjobits101" de Santa Fe se consagró campeón nacional de la Copa Robótica Educabot 2026 y clasificó al mundial de robótica educativa que reúne a jóvenes de más de 190 países
El equipo "Sanjobits101" de Santa Fe se consagró campeón nacional de la Copa Robótica Educabot 2026 y clasificó al mundial de robótica educativa que reúne a jóvenes de más de 190 países
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Cuarenta y ocho equipos de estudiantes de entre 15 y 18 años llegaron desde distintos puntos del país hasta la ciudad de Neuquén con un proyecto de robótica bajo el brazo y una sola consigna: defender a su provincia frente al resto. Uno de ellos se fue con el título de Campeón Nacional 2026 y con un pasaje al certamen internacional más importante del sector. Lo que ocurrió en el Centro de Convenciones Domuyo tuvo una dimensión que pocas competencias educativas logran: más de 800 personas en el recinto y más de 20.000 espectadores que siguieron la transmisión vía streaming.

La Copa Robótica Educabot 2026 cerró su edición con la gran final disputada en Neuquén, donde 240 estudiantes organizados en 48 equipos provenientes de todo el territorio nacional definieron al mejor equipo del país. La jornada fue organizada por Educabot junto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, el Ministerio de Educación provincial, ECyDENSE, ANIDE, la Legislatura y la Municipalidad de Neuquén.

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El primer puesto fue para la Escuela Técnico Profesional y Secundaria NRO 8013 San José, de la provincia de Santa Fe, cuyo equipo, “Sanjobits101”, se consagró campeón nacional. Como consecuencia de ese resultado, la institución santafesina representará a la Argentina en el FIRST Global Challenge (FGC) 2027, el mundial de robótica educativa que desde 2017 reúne anualmente a jóvenes de más de 190 países para abordar problemáticas globales a través de la tecnología.

El segundo lugar fue para la institución José de San Martín, con el equipo “ETernos 2.0”, de Mendoza, mientras que el tercer puesto correspondió a la Escuela Privada Santo Domingo Savio, con el equipo “BOTS.DS”, de Formosa. Los tres equipos del podio recibieron un total de $ 100.000.000 en tecnología educativa, distribuido entre las escuelas y las provincias participantes.

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El 66% de los establecimientos participantes en la edición 2026 pertenecía a localidades del interior del país, con 3.018 equipos organizados a lo largo de todas las etapas del certamen
El 66% de los establecimientos participantes en la edición 2026 pertenecía a localidades del interior del país, con 3.018 equipos organizados a lo largo de todas las etapas del certamen

Además de los primeros puestos, la final incluyó menciones especiales a la creatividad e innovación, el trabajo en equipo y el espíritu de la Copa, reconocimientos destinados a quienes se destacaron por sus ideas, su capacidad de colaboración y la representación de los valores de la competencia. Al cierre del evento, el emprendedor tecnológico argentino Mateo Salvatto se dirigió a los participantes y destacó el valor de ese tipo de experiencias para impulsar una educación vinculada con la tecnología, la innovación y el trabajo colaborativo.

La final fue, a su vez, el punto de llegada de un recorrido que comenzó meses antes. La edición 2026 de la Copa Robótica convocó a más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas, organizados en 3.018 equipos de todo el país. El carácter federal de la propuesta se reflejó en la distribución territorial: el 66% de los establecimientos participantes pertenecía a localidades del interior.

A lo largo de las distintas etapas, los equipos atravesaron diferentes desafíos hasta clasificar para la instancia final, instancia en la que debieron diseñar, programar y optimizar sus proyectos, con conocimientos tecnológicos y habilidades de trabajo colaborativo puestos a prueba de forma simultánea.

La competencia está dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas, y propone el desarrollo de soluciones tecnológicas a través de la robótica, la programación y la inteligencia artificial. La Copa no requiere experiencia previa en estas disciplinas y busca que los participantes desarrollen, además de conocimientos tecnológicos, habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Desde un enfoque de educación inclusiva, sus consignas y modalidades contemplan la diversidad de trayectorias, contextos y formas de aprendizaje.

La Copa Robótica Educabot no requiere experiencia previa y está dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas de todo el país
La Copa Robótica Educabot no requiere experiencia previa y está dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas de todo el país

“Esta edición de la Copa Robótica nos vuelve a mostrar el enorme potencial que existe en las escuelas de todo el país cuando generamos oportunidades para que los estudiantes puedan crear, experimentar y resolver desafíos con tecnología. Nos entusiasma especialmente el alcance federal que alcanzó la competencia y la diversidad de contextos que estuvieron representados en la final. Desde Educabot buscamos que la robótica y la inteligencia artificial sean herramientas para aprender, desarrollar habilidades y trabajar de manera colaborativa, y que el acceso a estas experiencias no dependa del lugar donde cada estudiante viva o estudie”, afirmó Felipe Herrera Zoppi, co-fundador de Educabot.

En paralelo a la competencia se desarrolló el Educational Technology Summit 2026, un encuentro que convocó a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, cámaras y del sector educativo. Entre los participantes se contaron referentes del MIT (Massachusetts Institute of Technology), la NASA, el Banco Mundial y la Unesco, entre otras instituciones.

El Summit propuso un espacio para compartir experiencias, debatir los principales desafíos de la transformación educativa y pensar soluciones con capacidad de generar impacto a escala. La jornada también incluyó un programa de actividades gratuitas para la comunidad, con propuestas de robótica y tecnología para niños, jóvenes y familias.

Educabot realiza la competencia junto con FGC, con el respaldo de la Experiential Robotics Platform (XRP), que busca ampliar el acceso a experiencias de aprendizaje vinculadas con la robótica y la programación, y de la Fundación Sadosky, institución público-privada dedicada a fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La empresa, que acumula diez años de trayectoria en el sector, fue reconocida por HolonIQ como una de las 100 empresas EdTech más prometedoras de América Latina y es la primera en Argentina en obtener la certificación internacional de STEM.org.

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