Von der Leyen confirmó un desembolso de USD 790 millones en ayuda humanitaria para África, Medio Oriente y Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

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La Unión Europea (UE) anunció el sábado un paquete de USD 797 millones para asistir a personas desplazadas en el África subsahariana y financiar respuestas humanitarias en Medio Oriente y Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó la medida con motivo del Global Citizen Festival de Nueva York, cuya edición fue suspendida por las condiciones meteorológicas. “Los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y el alza del coste de la vida están sumiendo en el caos las vidas de millones de personas”, justificó sobre la medida del bloque continental.

“En nombre de Europa, me comprometo a aportar más de 700 millones de euros para ayudar a las personas necesitadas de todo el mundo. Apoyaremos a las personas desplazadas en África y a las comunidades que las acogen. Proporcionaremos alimentos, refugio, seguridad y asistencia sanitaria, lo que contribuirá a que más niños puedan recibir educación”, publicó Von der Leyen en redes sociales.

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Del total, USD 432 millones financiarán medidas de gestión migratoria en el África subsahariana. La Comisión Europea indicó que esos fondos priorizarán la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad, el retorno voluntario, la reintegración y la atención a los desplazamientos forzosos.

La República Democrática del Congo recibirá otros USD 8,5 millones para combatir el brote de ébola y reforzar los protocolos de preparación sanitaria a largo plazo. La Comisión reservó además USD 287 millones para emergencias causadas por conflictos armados, epidemias y desastres naturales. Ese presupuesto todavía requiere la aprobación final de la autoridad presupuestaria de la Unión Europea.

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Medecins Sans Frontieres (MSF) doctors treat a patient inside the Kitatumba Ebola treatment center, as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo species, in Butembo, North Kivu province, Democratic Republic of Congo, September 23, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

De esa partida, USD 110 millones se destinarán al África subsahariana para responder a la inseguridad alimentaria, la malnutrición y las consecuencias de fenómenos climáticos extremos. Otros USD 117 millones irán a las poblaciones vulnerables de Gaza y Líbano, ante el deterioro de la situación humanitaria por las hostilidades y la interrupción de servicios esenciales. Por último, Ucrania recibirá USD 59 millones para ayuda de emergencia y preparación ante el próximo invierno, con fondos para refugios, suministros básicos y apoyo energético urgente.

En medio de estos escenarios bélicos y catastróficos, la UE pidió una “desescalada inmediata” en el norte de Etiopía, después de que los rebeldes de la región de Tigré anunciaran una estrategia de “guerra defensiva” frente a las fuerzas gubernamentales y una alianza opositora reportara una ofensiva en Amhara y Afar.

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“Es necesario que se produzca una desescalada inmediata (...) Las diferencias solo se pueden resolver mediante el diálogo y no acciones militares”, afirmó la delegación de la Unión Europea en Adís Abeba en un comunicado difundido este jueves en X.

El bloque comunitario exigió protección para la población civil y acceso sin restricciones para la asistencia humanitaria. “El respeto por el derecho internacional humanitario es imperativo e innegociable”, señaló, al reclamar que se preserve la imparcialidad y la independencia de las operaciones de ayuda.

La UE condenó los ataques contra convoyes humanitarios y los casos de denegación de acceso a la asistencia. También manifestó preocupación por los ataques con drones atribuidos en las últimas semanas a las fuerzas federales etíopes en Tigré, así como por las acciones de los rebeldes.

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Militares etíopes realizan maniobras de combate (Europa Press)

El pronunciamiento se conoció después de que medios locales informaran que un dron destruyó un camión con ayuda humanitaria en Tigré el día 20. La Unión Europea reiteró su respaldo a los esfuerzos de mediación encabezados por la Unión Africana (UA) y reclamó un renovado compromiso con el Acuerdo de Pretoria.

Ese pacto puso fin en noviembre de 2022 a la guerra que enfrentó desde noviembre de 2020 al Gobierno de Adís Abeba con los rebeldes tigrinos. El mediador de la UA y expresidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, estimó que el conflicto dejó al menos 600.000 muertos.

El Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó el miércoles al Gobierno central de una “invasión y ataque abierto” contra la región. El grupo informó que ordenó a sus fuerzas adoptar una “guerra defensiva” después de tomar el control de los tres aeropuertos de Tigré.

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(Con información de Europa Press y EFE)