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La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

Durante una actividad promocional, el actor estadounidense recibió la prenda de manos de un periodista, y dejó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales

El actor de Hollywood compartió un encuentro con un periodista que le obsequió la casaca de Gimnasia de La Plata

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Tom Cruise recibió una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata durante la presentación de su nueva película Digger en México, luego de que el periodista Fede Carestía se la entregara en plena alfombra naranja. El actor estadounidense participó de la actividad junto con los directores y parte del elenco en el Toreo Parque Central, donde saludó al público que se reunió para seguir de cerca su llegada. La prenda del club platense apareció en medio de una jornada dedicada al cine y sumó un vínculo inesperado entre una figura de Hollywood y el fútbol argentino.

El inesperado intercambio ocurrió mientras Cruise firmaba autógrafos y se tomaba fotografías con sus seguidores. El periodista se acercó al sector destinado a la prensa con la camiseta preparada para el famoso actor y le explicó el motivo del obsequio. “Sé lo mucho que te gustan los deportes”, expresó Carestía, a lo que Cruise afirmó: “Amo los deportes”. El comunicador completó la entrega con otra invitación: “Te quiero dar la camiseta de mi equipo para que la próxima vez que vayas a Argentina puedas ir a la cancha. Esto es para vos de Gimnasia de La Plata”.

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Tom Cruise recibió la camiseta de un equipo argentino
Tom Cruise recibió la camiseta de Gimnasia de La Plata (@CarestiaFede)

La reacción del protagonista de Top Gun fue inmediata. Tras aceptar la camiseta, Cruise saludó al periodista con el puño, sonrió y respondió con un “Gracias” en español antes de retomar el recorrido por la alfombra naranja. Carestía celebró el momento, que quedó registrado en video y comenzó a circular en las redes sociales. La escena reunió la visita promocional del actor a México con la iniciativa de acercarle los colores de un equipo argentino.

El portal que organizó la entrega de la camiseta, NewsDigitales, publicó la nota con el título: “Tom Cruise es nuevo hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata”. Según relató el medio, la intención consistía en aprovechar la presencia del artista para entregarle una prenda del club de La Plata.

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La visita del actor estuvo vinculada con la promoción de Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Cruise interpreta a Digger Rockwell, un personaje definido por la sinopsis oficial como “el hombre más poderoso del mundo”. La historia sigue la misión que emprende para intentar demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo provocó termine con todo. La presentación reunió a seguidores del cine de Hollywood que buscaron acompañar al elenco durante su paso por México.

Tom Cruise en esmoquin camina frente a una pantalla naranja con la palabra Digger y una figura masculina con sombrero de vaquero
Tom Cruise en la presentación de su nueva película (EFE/Neil Hall)

El vínculo de Cruise con los deportes no resultó ajeno a la imagen que proyectó durante el evento. El actor suele asistir a distintas competencias e incluso participó de la ceremonia de clausura del último Mundial, torneo en el que la selección argentina alcanzó el subcampeonato. En ese contexto, el regalo de Gimnasia de La Plata encontró una respuesta receptiva del intérprete, quien no ocultó su entusiasmo cuando el periodista le habló de la posibilidad de asistir a un partido durante una futura visita a la Argentina.

La camiseta entregada a Cruise se sumó a otros contactos entre figuras de Hollywood y los clubes argentinos. Al Pacino fue nombrado socio honorario de Racing Club el 28 de octubre de 2016, durante una visita a Buenos Aires. Arnold Schwarzenegger posó con la camiseta de River Plate en junio del año pasado, mientras que Johnny Depp y Willem Dafoe tuvieron acercamientos con Boca Juniors en diferentes momentos.

El protagonista de Piratas del Caribe, identificado por su papel de Capitán Jack Sparrow, posó con una camiseta de Boca junto al presidente de la institución, Juan Román Riquelme. Dafoe, conocido por interpretar al Duende Verde, presenció un partido desde un palco vestido con la casaca xeneize. Ahora, la prenda de Gimnasia de La Plata que recibió Cruise incorporó otro episodio a esa lista de encuentros entre celebridades internacionales y el fútbol argentino.

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