Sector privado panameño pide a la clase política “transparencia, participación y deliberación” en el tema de las reformas electorales

Una ciudadana introduce su papeleta electoral en una urna transparente con la bandera de Panamá al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate una serie de cambios de fondo al Código Electoral durante una sesión que se extendió hasta entrada la noche.

Entre las modificaciones aprobadas sobre la marcha figuran mayores exigencias de firmas y menos tiempo para la libre postulación, requisitos más estrictos para formar partidos políticos y ajustes al financiamiento privado de campañas.

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La sociedad civil, que había participado meses antes en la construcción del texto original, apenas tuvo un espacio breve para pronunciarse durante esa jornada.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reaccionó ante ese proceso con un pronunciamiento en el que cuestionó la forma en que se tramitaron los cambios.

El gremio empresarial recordó que ya había fijado postura en 2021, durante una discusión similar sobre el Código Electoral.

Suplentes de mesa muestran una tarjeta electoral al cierre de las últimas elecciones en Panamá, en 2024. EFE/ David Toro

Entre las modificaciones que generaron mayor preocupación en el sector privado están el aumento de firmas exigidas y la reducción de plazos para la libre postulación de candidatos. También se sumaron mayores requisitos para constituir partidos políticos.

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El proyecto incorporó además cambios en el financiamiento privado de campañas y habilitó la posibilidad de que un funcionario conserve dos cargos de elección popular de forma simultánea.

¿Qué pasó con la reforma al Código Electoral en Panamá? La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate cambios de fondo introducidos durante una sesión nocturna: más firmas y menos plazo para la libre postulación, mayores requisitos para partidos políticos y modificaciones al financiamiento privado. El sector empresarial pidió revisar esos puntos en el segundo debate.

El texto que llegó a la Asamblea Nacional no nació en el recinto legislativo. Provino del Proyecto de Ley 699, elaborado a partir del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, convocada por el Tribunal Electoral en 2025.

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Esa comisión reunió durante meses a distintos sectores del Estado y de la sociedad panameña para construir consensos sobre las reglas de la competencia electoral. La CCIAP participó de ese seguimiento y sostuvo que las reformas deben responder a un objetivo claro.

Las reglas sobre las cuales descansa la democracia panameña requieren el mayor grado posible de transparencia, participación y deliberación, afirma la Cámara de Comercio. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Las reformas electorales se realizan con la única intención de fortalecer, aclarar y mejorar nuestra democracia”, afirmó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en su pronunciamiento. El gremio agregó que ese tipo de cambios debe basarse en la experiencia de procesos electorales previos.

La Cámara calificó de preocupante lo ocurrido en el primer debate. Según el gremio, la sesión maratónica desembocó en cambios de fondo aprobados sin margen suficiente para el análisis técnico.

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El pronunciamiento describió ese episodio como “un síntoma de un problema mayor”: una discusión de gran trascendencia que se desarrolló, en palabras de la entidad, “entre la prisa intencional, la opacidad y la oscuridad de la noche”.

La Cámara sostuvo que las reglas que sostienen la República requieren el mayor grado posible de transparencia, participación y deliberación. El gremio reconoció, no obstante, la facultad de la Asamblea Nacional para debatir y modificar los proyectos sometidos a su consideración.

Para la entidad empresarial, ese margen de acción legislativa no exime al proceso de una condición: todo cambio sustancial respecto de una propuesta construida con consulta amplia debe ir acompañado de deliberación suficiente y sustento técnico.

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Los cambios en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional fueron de más firmas para crear un partido político y de menos tiempo para la libre postulación, entre otras, señala la Cámara.

La Cámara planteó al segundo debate como la instancia para revisar y corregir el rumbo del proyecto. El gremio pidió que la discusión se realice sin prisa, con transparencia y con el tiempo que exige una reforma de esta magnitud.

La entidad solicitó además que se escuche al Tribunal Electoral, a la sociedad civil y a los gremios antes de cerrar el texto definitivo. Pidió también revisar las disposiciones que puedan restringir la participación o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos.

“La historia no recordará cuántas horas duró aquella sesión”, señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El gremio remarcó que lo que perdurará son las reglas resultantes y su efecto sobre la participación, la representación ciudadana y la confianza en el sistema electoral.

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La entidad insistió en que la confianza institucional del país comienza en las urnas, con la certeza de que las reglas son claras, justas y equitativas.

Para el gremio, esas reglas deben responder a la voluntad popular y no a los intereses de un grupo reducido de políticos.