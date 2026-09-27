Economía

A cuánto llegaría la nafta en el Gran Buenos Aires si el Gobierno decidiera aplicar los impuestos pendientes

Un informe calculó el atraso acumulado desde 2024 y el impacto porcentual que tendría sobre los precios una eventual actualización

Manos sosteniendo una manguera verde de surtidor introducida en la boca del tanque de un automóvil gris.
En los últimos meses, el Gobierno ha decidido postergar los ajustes pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La incertidumbre sobre qué ocurrirá con la suba pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos se repite cada 30 días. Mes a mes, el Gobierno define cuánto del ajuste acumulado traslada al surtidor y cuánto continúa posponiendo, en un esquema que busca equilibrar el objetivo de contener la inflación con la necesidad de recomponer la recaudación.

Un análisis sobre los precios del Gran Buenos Aires, permite estimar qué ocurriría si el Ejecutivo decidiera aplicar de una sola vez la totalidad de los incrementos impositivos pendientes.

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El Decreto 829/2026 mantuvo durante septiembre el esquema vigente en agosto y trasladó al 1° de octubre los aumentos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026. Esa fecha podría volver a modificarse si el Gobierno decide una nueva prórroga, tal como ocurrió en meses anteriores, aunque hasta el momento no hay una definición oficial al respecto.

Un análisis del Grupo de Estudios de Economistas Geres, elaborado con datos de ARCA y de la Secretaría de Energía y difundido por el sitio especializado Surtidores, permite dimensionar el impacto que tendría esa decisión si el ajuste se trasladara íntegramente a los precios de venta. Según ese trabajo, la nafta súper subiría alrededor del 11% y el gasoil grado 3, cerca del 4 por ciento.

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El cálculo sobre la nafta súper

En el caso de la nafta súper, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono suman actualmente $411,45 por litro. Con la actualización completa por IPC que establece el marco legal vigente, ese monto alcanzaría los 676,44 pesos. Una vez descontado el efecto de los biocombustibles, la diferencia pendiente de aplicación queda en $233,19 por litro.

La nafta súper podría subir 11,2% si las empresas trasladaran todo el aumento impositivo a los surtidores.
La nafta súper podría subir 11,2% si las empresas trasladaran todo el aumento impositivo a los surtidores.

Ese valor, comparado con un precio de referencia de $2.085 en el Gran Buenos Aires, representa un impacto del 11,2 por ciento. De esta manera, si se aplicaran todos los aumentos impositivos pendientes, el litro de nafta súper llegaría a $2.318 en las estaciones de esa región del país y los conductores deberían pagar cerca de $11.600 más cada vez que llenen el tanque.

Qué pasa con el gasoil

En el caso del gasoil grado 3, la diferencia entre los impuestos vigentes y los plenamente actualizados por IPC es de $110,26 por litro. Tras considerar el efecto de la mezcla con biocombustibles, el monto pendiente queda en $101,99. Sobre un precio de referencia de $2.375, ese ajuste equivale al 4,3 por ciento.

Así, con la aplicación completa de los impuestos pendientes, el litro de gasoil grado 3 alcanzaría un precio de $2.477 por litro. En un tanque completo, el aumento sería de $5.100. La cuenta permite dimensionar la decisión que deberá tomar el Ejecutivo, aunque no anticipa una suba confirmada ni un cronograma para aplicarla.

Por supuesto, las empresas podrían tomar la decisión de absorber parte de las subas y no trasladar todo el impacto de los impuestos en el precio en el surtidor, pero eso es algo que se podrá saber recién cuando el cronograma de ajuste impositivo se complete.

Cómo impactaría en el ranking regional

Un potencial aumento de los combustibles también modificaría la posición de la Argentina en el ranking de precios de América Latina. Con un litro de nafta súper en $2.318, el valor en moneda estadounidense treparía a USD 1,500, tomando consideración la cotización actual del Banco Nación ($1.545 por litro).

Un empleado con uniforme rojo de Shell subido a una escalera ajusta los números de precios en un cartel de una gasolinera, con coches en la calle de fondo
Con la aplicación total de los impuestos, los combustibles locales quedarían casi equiparados con los de Chile. (Infobae América)

Ese nivel implicaría un retroceso de un puesto en el ranking regional relevado por Global Petrol Prices, donde la Argentina figuraba en el lugar 17 sobre 30 economías, con un litro promedio de USD 1,412, en el último relevamiento. De aplicarse el ajuste completo, el país quedaría prácticamente equiparado con Chile, que ocupa el puesto 19 con un litro a USD 1,522, una diferencia de apenas dos centavos de dólar respecto del nuevo valor proyectado para la Argentina.

Ese movimiento revertiría parte de la mejora que había registrado el país en el relevamiento más reciente, cuando pasó del puesto 18 al 17. Con el ajuste impositivo pleno, ese margen se perdería y la Argentina volvería a acercarse al grupo de países con los valores más altos de la región en dólares, encabezado por Uruguay, con un litro a USD 2,204, y seguido por Cuba, con USD 2, y Barbados, con USD 1,994 por litro.

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